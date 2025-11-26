FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OŠTAR ODGOVOR /

Najavili radikalan potaz, nuklearna sila im zarijetila: 'Jako je opasno...'

Najavili radikalan potaz, nuklearna sila im zarijetila: 'Jako je opasno...'
×
Foto: Xiao Yijiu/xinhua News/profimedia

Peking smatra Tajvan svojim teritorijem i nije isključio uporabu sile kako bi ga nadzirao

26.11.2025.
6:25
Hina
Xiao Yijiu/xinhua News/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kina je u srijedu upozorila da će "suzbiti" sve strane pokušaje miješanja u stanje oko Tajvana, nakon što je Japan najavio planove za postavljanje projektila na otoku u blizini demokratski upravljanog Tajvana.

 "Imamo čvrstu volju, snažnu odlučnost i snažnu sposobnost obraniti naš nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet", rekao je Peng Qingen, glasnogovornik kineskog Ureda za poslove s Tajvanom, na redovnoj konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje o planiranom raspoređivanju.

"Suzbit ćemo svako strano miješanje."

Peking smatra Tajvan svojim teritorijem i nije isključio uporabu sile kako bi ga nadzirao. Vlada otoka odbacuje tvrdnje Pekinga o suverenitetu i kaže da samo narod Tajvana može odlučivati ​​o svojoj budućnosti.

"Japansko raspoređivanje navalnoga oružja u područjima uz kinesku regiju Tajvan izuzetno je opasno, namjerno stvara regionalne napetosti i izaziva vojni sukob“, rekao je Peng.

POGLEDAJTE VIDEO: Kina se obračunala s influencerima, što je s Hrvatskom? Habijan: 'Potrebna je bolja regulacija'

KinaJapanTajvan
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OŠTAR ODGOVOR /
Najavili radikalan potaz, nuklearna sila im zarijetila: 'Jako je opasno...'