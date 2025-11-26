Najavili radikalan potaz, nuklearna sila im zarijetila: 'Jako je opasno...'

Kina je u srijedu upozorila da će "suzbiti" sve strane pokušaje miješanja u stanje oko Tajvana, nakon što je Japan najavio planove za postavljanje projektila na otoku u blizini demokratski upravljanog Tajvana.

"Imamo čvrstu volju, snažnu odlučnost i snažnu sposobnost obraniti naš nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet", rekao je Peng Qingen, glasnogovornik kineskog Ureda za poslove s Tajvanom, na redovnoj konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje o planiranom raspoređivanju.

"Suzbit ćemo svako strano miješanje."

Peking smatra Tajvan svojim teritorijem i nije isključio uporabu sile kako bi ga nadzirao. Vlada otoka odbacuje tvrdnje Pekinga o suverenitetu i kaže da samo narod Tajvana može odlučivati ​​o svojoj budućnosti.

"Japansko raspoređivanje navalnoga oružja u područjima uz kinesku regiju Tajvan izuzetno je opasno, namjerno stvara regionalne napetosti i izaziva vojni sukob“, rekao je Peng.

