NA INTERNETSKOJ STRANICI BIJELE KUĆE PRONAĐENA ZANIMLJIVA SKRIVENA PORUKA: ‘Trebamo vašu pomoć…’

Na nedavno ažuriranoj službenoj stranici Bijele kuće pojavila se zanimljiva skrivena poruka, piše Business World.

Naime, na novoj stranici koja je ažurirana za 46. američkog predsjednika Joea Bidena, točnije, unutar HTML koda nalazi se skrivena poruka: poziv za sve stručnjake za tehnologiju da se priključe vladinoj agenciji US Digital Service.

”Ako čitate ovo, trebamo vašu pomoć da se poboljšamo”, glasi poruka.

Bivši predsjednik Barack Obama pokrenuo je tehnološki tim 2014. godine kako bi zaposlio stručnjake koji će pomoći unaprijediti vladine usluge, primjerice sustav plaćanja za Medicare, program zdravstvenog osiguranja u SAD-u.

The Biden Administration transition team left a nice little Easter Egg for us techies in the HTML of the official White House website pic.twitter.com/dLkPcdGnpZ

— Matt Levine (@Matt_Levine_1) January 20, 2021