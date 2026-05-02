INCIDENTI SE NASTAVLJAJU /

Šokantna snimka iz Jeruzalema: Muškarac pljuvao po svetinji pa pokazivao srednji prst ispred crkve

Foto: Screenshot 'x'/ibti_16

2.5.2026.
18:50
Andrea Vlašić
Skandalozan incident zabilježen je u Starom gradu u Jeruzalemu, gdje je muškarac snimljen kako narušava dostojanstvo Katedrale svetog Jakova, jedne od najsvetijih armenskih crkava. Sve se dogodilo u Armenskoj četvrti, a snimku je objavila Armenska patrijarhija u Jeruzalemu, piše Anadolu.

Na uznemirujućim kadrovima nadzorne kamere vidi se kako muškarac više puta pljuje prema ulazu u crkvu. No tu nije stao - potom pokazuje srednji prst i podrugljivo imitira znak križa, što je dodatno razbjesnilo vjernike. Prema navodima Anadolu Agency, riječ je o izraelskom državljaninu.

Ovaj incident dolazi samo nekoliko dana nakon napada na časnu sestru u Istočnom Jeruzalemu, što dodatno pojačava zabrinutost zbog sigurnosti vjerskih zajednica u tom području.

Na okupiranoj Zapadnoj obali živi oko 750.000 izraelskih doseljenika, od čega ih je oko 250.000 u Istočnom Jeruzalemu. Od listopada 2023. godine, u nasilju na tom području ubijeno je najmanje 1155 Palestinaca, dok ih je oko 12.000 ranjeno, navodi Anadolu.

Napetosti u regiji se očito ne smanjuju, a ovakvi incidenti dodatno produbljuju podjele i strah među stanovnicima.

POGLEDAJTE VIDEO: Uznemirujuća snimka zlostavljanja psa u Zagrebu: 'Klečao je koljenom na njemu i tukao ga'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
