Šokantna snimka iz Jeruzalema: Muškarac pljuvao po svetinji pa pokazivao srednji prst ispred crkve
Skandalozan incident zabilježen je u Starom gradu u Jeruzalemu, gdje je muškarac snimljen kako narušava dostojanstvo Katedrale svetog Jakova, jedne od najsvetijih armenskih crkava. Sve se dogodilo u Armenskoj četvrti, a snimku je objavila Armenska patrijarhija u Jeruzalemu, piše Anadolu.
Na uznemirujućim kadrovima nadzorne kamere vidi se kako muškarac više puta pljuje prema ulazu u crkvu. No tu nije stao - potom pokazuje srednji prst i podrugljivo imitira znak križa, što je dodatno razbjesnilo vjernike. Prema navodima Anadolu Agency, riječ je o izraelskom državljaninu.
Ovaj incident dolazi samo nekoliko dana nakon napada na časnu sestru u Istočnom Jeruzalemu, što dodatno pojačava zabrinutost zbog sigurnosti vjerskih zajednica u tom području.
Na okupiranoj Zapadnoj obali živi oko 750.000 izraelskih doseljenika, od čega ih je oko 250.000 u Istočnom Jeruzalemu. Od listopada 2023. godine, u nasilju na tom području ubijeno je najmanje 1155 Palestinaca, dok ih je oko 12.000 ranjeno, navodi Anadolu.
Napetosti u regiji se očito ne smanjuju, a ovakvi incidenti dodatno produbljuju podjele i strah među stanovnicima.
POGLEDAJTE VIDEO: Uznemirujuća snimka zlostavljanja psa u Zagrebu: 'Klečao je koljenom na njemu i tukao ga'