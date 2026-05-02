Šokantna snimka iz Jeruzalema: Muškarac pljuvao po svetinji pa pokazivao srednji prst ispred crkve

Skandalozan incident zabilježen je u Starom gradu u Jeruzalemu, gdje je muškarac snimljen kako narušava dostojanstvo Katedrale svetog Jakova, jedne od najsvetijih armenskih crkava. Sve se dogodilo u Armenskoj četvrti, a snimku je objavila Armenska patrijarhija u Jeruzalemu, piše Anadolu.

Na uznemirujućim kadrovima nadzorne kamere vidi se kako muškarac više puta pljuje prema ulazu u crkvu. No tu nije stao - potom pokazuje srednji prst i podrugljivo imitira znak križa, što je dodatno razbjesnilo vjernike. Prema navodima Anadolu Agency, riječ je o izraelskom državljaninu.

Israeli settler spitting on one of the most sacred Armenian churches, the Cathedral of Saint James, in Jerusalem's Armenian Quarter.

Ovaj incident dolazi samo nekoliko dana nakon napada na časnu sestru u Istočnom Jeruzalemu, što dodatno pojačava zabrinutost zbog sigurnosti vjerskih zajednica u tom području.

Na okupiranoj Zapadnoj obali živi oko 750.000 izraelskih doseljenika, od čega ih je oko 250.000 u Istočnom Jeruzalemu. Od listopada 2023. godine, u nasilju na tom području ubijeno je najmanje 1155 Palestinaca, dok ih je oko 12.000 ranjeno, navodi Anadolu.

Napetosti u regiji se očito ne smanjuju, a ovakvi incidenti dodatno produbljuju podjele i strah među stanovnicima.

POGLEDAJTE VIDEO: Uznemirujuća snimka zlostavljanja psa u Zagrebu: 'Klečao je koljenom na njemu i tukao ga'