U selu Topolnia u Srbiji muškarac (89) je s leđa puškom ubio bračni par i ranio jednu osobu. Pobjegao je zatim s mjesta zločina, zbog čega je policija pokrenula veliku potragu, a mještanima su savjetovali da se zatvore u kuće te da ne otvaraju prozore.

Potragu su otežavali nepregledan teren i požar koji je izbio u selu. Policajci su ubrzo locirali muškarca, ali natoč prevorima te bacanju suzavca i šok-bombi, nije se htio predati.

"Pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice neutralizirali su večeras dvostrukog ubojicu P.P. (89), koji je u selu Topolnica, kod Majdanpeka, iz puške ubio bračni par R.J. (69) i R.J. (68) te ranio M.N. (59).

Unatoč pokušajima pregovora te bacanju suzavca i šok-bombi, osoba se nije željela predati. S puškom u ruci se suprotstavila policiji, nakon čega su je, u skladu za Zakonom o policiji i Pravilnikom o policijskim ovlaštenjima, pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice lišile života", kazao je srpski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić, piše Kurir.

Svađa između bračnog para i muškarca navodno je započela oko požara.

"Čuo sam da su se Rade i P. P. posvađali zato što mu je P. P. zapalio stričevu štalu. U toj štali nema nikog, ali Rade tu čuva drva. Nakon toga Rade se naljutio na njega", ispričao je rođak ubijenog. Dodao je da ubijeni bračni par ima kćer te da je Rade kobnog dana otišao u štalu po drva, a tu je bio i osumnjičeni. Rade mu je nešto rekao, nakon čega je osumnjičeni uzeo pušku i počeo pucati.

Oni su, tvrdi rođak, bliski prijatelji, žive 200 metara jedan od drugog, družili su se, pa nikome nije jasno kako je došlo do ubojstva.

"Nije mi jasno zašto bi P. P. to učinio. On ima četvoro djece, tri sina i jednu kćer, oni ne žive sa njim, ima osmero unučića. Međutim, ostao je živjeti sam na na brdu kada mu je jesenas umrla žena", govori rođak te dodaje kako se osumnjičeni odbijao preseliti kod djece i kako he je htio samovati te da se nije pretjerano družio s ostalima.

"Na traktoru je pored Radeta bio sin njegove sestre od tetke koji je pobjegao s vatrogascima. Zvao sam jutros Radeta da dođe kod mene na slavu ali mi se nije javio. Zvao sam ga opet danas popodne, ali tada nije bio dostupan. Mislio sam da nešto radi, kad ono, maloprije me zovu i kažu mi da su ubili njega i Rumenu", kazao je rođak.

