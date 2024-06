Grčka obalna straža skrivila je smrt desetaka migranata u Sredozemnom moru u razdoblju od tri godine, kažu svjedoci, uključujući devetero koji su namjerno bačeni u vodu. Njih devet je među više od 40 ljudi koji su navodno umrli kao rezultat toga što su bili prisiljeni napustiti grčke teritorijalne vode ili su vraćeni na more nakon što su stigli na grčke otoke, pokazala je analiza BBC-a.

Grčka obalna straža odlučno je odbacila sve optužbe za nezakonite aktivnosti. BBC je pokazao bivšem višem časniku grčke obalne straže snimke 12 ljudi koji su ukrcani u čamac grčke obalne straže, a zatim su ostavljeni na gumenjak. Kad je ustao sa stolice, i s još uvijek uključenim mikrofonom, rekao je da je to "očito protuzakonito" i "međunarodni zločin".

Grčku vladu dugo su optuživali za prisilni povratak ljudi vračajući ih prema Turskoj odakle su i prešli, što je protuzakonito prema međunarodnom pravu. Ali ovo je prvi put da je BBC izračunao broj incidenata u kojima se navodi da su se smrtni slučajevi dogodili kao posljedica djelovanja grčke obalne straže.

Analizirali su 15 incidenata- od svibnja 2020. do 2023. i utvrdili 43 smrtna slučaja. Početni izvori informacija bili su prvenstveno lokalni mediji, nevladine organizacije i turska obalna straža. Provjera takvih iskaza bila je izuzetno teška - svjedoci često nestanu ili se previše boje da bi progovorili. Ali u četiri od ovih slučajeva novinari su uspjeli potvrditi iskaze razgovarajući sa svjedocima.

Istraživanje BBC-a pokazuje se u novom dokumentarcu "Dead Calm: Killing in the Med?" (Mrtav i spokojan: Ubijanje u Mediteranu?) i u njemu sugeriraju da je postojao jasan obrazac ponašanja prema migrantima.

Bacali ih u more

U pet incidenata, migranti su rekli da su ih grčke vlasti bacile ravno u more. U četiri od tih slučajeva objasnili su kako su se iskrcali na grčke otoke, ali su ih ulovili. U nekoliko drugih incidenata, migranti su rekli da su stavljeni na splavi na napuhavanje bez motora koje su se zatim ispuhale ili se činilo da su probušene.

Jedan od najjezivijih izvještaja dao je Kamerunac, koji kaže da su ga grčke vlasti progonile nakon što se iskrcao na otok Samos u rujnu 2021. Rekao je da se planirao registrirati na grčkom tlu kao tražitelj azila.

"Jedva da smo pristali, a policija je došla s leđa", rekao je i nastavio: "Bila su dva policajca obučena u crno, a još trojica u civilu. Bili su maskirani, vidjele su im se samo oči".

On i još dvojica - još jedan iz Kameruna i muškarac iz Obale Bjelokosti - prebačeni su na brod grčke obalne straže, gdje su događaji poprimili zastrašujući preokret."Počeli su s (drugim) Kameruncem. Bacili su ga u vodu. Čovjek iz Bjelokosti rekao je: 'Spasi me, ne želim umrijeti...', a onda je na kraju samo njegova ruka bila iznad vode, a tijelo ispod. Polako mu je ruka skliznula ispod i voda ga je progutala", rekao je BBC-ev sugovornik.

Kamerunac kaže da su ga pretukli. "Udarci su pljuštali po mojoj glavi, kao da su udarali životinju", ispričao je. Dodao je da su i njega u vodu bez prsluka za spašavanje. Uspio je doplivati ​​do obale, ali tijela druge dvojice - Sidyja Keite i Didiera Martiala Kouamoua Nane - pronađena su na turskoj obali. Odvjetnici preživjelog zahtijevaju od grčkih vlasti da otvore slučaj dvostrukog ubojstva.

Drugi muškarac, iz Somalije, ispričao je za BBC kako ga je u ožujku 2021. uhvatila grčka vojska po dolasku na otok Chios, koja ga je potom predala grčkoj obalnoj straži. Rekao je da mu je obalna straža vezala ruke na leđima prije nego što ga je spustila u vodu. "Bacili su me zavezana usred mora. Htjeli su da umrem", rekao je.

Tvrdi da je preživio plutajući na leđima, prije nego što je oslobodio jednu ruku. BBC-ev sugovornik stigao je do kopna gdje ga je na kraju primijetila turska obalna straža.

Ventil na splavi nije držao

U incidentu s najvećim brojem žrtava - u rujnu 2022. - brod koji je prevozio 85 migranata zapao je u nevolju u blizini grčkog otoka Rodosa kada mu se pokvario motor. Mohamed iz Sirije rekao je da su pozvali grčku obalnu stražu za pomoć - koja ih je ukrcala na brod, vratila u turske vode i stavila u čamce za spašavanje. Mohamed kaže da splav koju su dobili on i njegova obitelj nije imala dobro zatvoren ventil. "Odmah smo počeli tonuti, vidjeli su to... Čuli su nas kako vrištimo, a ipak su nas ostavili", rekao je za BBC.

"Prvo dijete koje je umrlo bio je sin moje sestrične... Poslije jedno po jedno. Drugo dijete, još jedno dijete, pa je sam bratić nestao. Do jutra je umrlo sedmero-osmero djece. Moja djeca nisu umrla do jutra... neposredno prije dolaska turske obalne straže", naveo je za britanski medij.

Skupine za ljudska prava tvrde da su tisuće ljudi koji traže azil u Europi nezakonito vraćeni iz Grčke u Tursku i da im je uskraćeno pravo na traženje azila, koje je sadržano u međunarodnim zakonima i zakonima EU.

Austrijski aktivist Fayad Mulla rekao je da je sam otkrio koliko se takve operacije čine tajnovitim u veljači prošle godine, na grčkom otoku Lezbosu. Vozeći se prema mjestu navodnog prisilnog povratka nakon dojave, zaustavio ga je muškarac u majici s kapuljačom - za kojeg se kasnije otkrilo da radi za policiju. Rekao je da je policija tada pokušala izbrisati snimku njegovog zaustavljanja s njegove kamere i optužiti ga za pružanje otpora policajcu.

Dva mjeseca kasnije, na sličnom mjestu, gospodin Mulla uspio je snimiti prisilni povratak, što je objavio The New York Times. Skupina koja je uključivala žene i bebe iskrcana je sa stražnjeg dijela neoznačenog kombija i krenula niz pristanište na mali čamac. Zatim su prebačeni na brod grčke obalne straže dalje od obale, odvedeni na more, a zatim stavljeni na splav gdje su ostavljeni da plutaju.

Novinari BBC-a su pokazali snimku Dimitrisu Baltakosu, bivšem šefu specijalnih operacija grčke obalne straže, koji je tijekom intervjua odbio spekulirati o tome što snimka pokazuje, a ranije je zanijekao da seod grčke obalne straže ikada tražiti da učini bilo što nezakonito. Ali u pauzi je snimljen kako nekome izvan kadra govori na grčkom: "Nisam im puno rekao, zar ne? Vrlo je jasno, zar ne. To nije nuklearna fizika. Ne znam zašto su to učinili usred bijela dana... To je... očito protuzakonito. To je međunarodni zločin."

Grčko Ministarstvo pomorstva i otočne politike reklo je za BBC da snimku trenutačno istražuje državna neovisna Nacionalna uprava za transparentnost.

