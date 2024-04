Bivša zvijezda američkog nogometa, glumac i zatvorenik O. J. Simpson preminuo u 76. godini od raka u srijedu "okružen djecom i unucima" u svom domu u Las Vegasu.

Vijest o njegovoj smrti prisjetila je mnoge Amerikance na brutalna ubojstva bivše supruge Nicole Brown njezinog prijatelja Rona Goldmana te "suđenje stoljeća" koje se pretvorilo u sapunicu.

Dok dio Amerikanaca još vjeruje u njegovu nedužnost, mnogi misle da je trebao umrijeti okružen zatvorskim čuvarima na izvršenju smrtne kazne, piše Daily Mail.

Njegovo suđenje i šokantna oslobađajuća presuda (od većinske crne porote) pratila je javno cijela Amerika. To je bilo jedno od najduljih suđenja u povijesti. Navodno je u jednom trenutku bio, nakon princeze Diane, najpopularniji čovjek na svijetu. Ipak, proglašen je krivim za njihovu smrt u građanskoj parnici koje su pokrenule obitelji žrtava. Morao je platiti 33,5 milijuna dolara, ali nije.

Preselio se na Floridu i okrenuo drugoj vrsti kriminala. Završio je u zatvoru zbog otmice i oružane pljačke. Napisao je knjigu "If I Did It: Confessions Of the Killer" (Ako sam to učinio: Priznanje ubojice) 2006. godine u kojima "hipotetski prikazuje" ubojstva koja je negirao, a u knjizi to zvuči kao besramno priznanje. Knjigom je razbjesnio mnoge.

U veljači je otkriveno da je završio u bolnici na kemoterapiji zbog raka prostate, ali to nije htio priznati. Ostao je lažov do kraja. Čak je snimio vidio iz svojeg auta u kojem demantira da je u bolnici.

Izvukao se iz bijede i postao zvijezda

Simpson je odrastao u sirotinjskom dijelu San Francisca u razorenom domu. Bio je toliko siromašan da je dobio rahitis i morao je nositi čelične proteze na mršavim nogama. Njegov otac bio je poznati "drag queen". Bio je gay i umro od AIDS-a.

Kao u pravoj američkoj priči, Simpson se iz bijede našao na tronu. Postao je jedan od najslavnijih igrača američkog nogometa u zemlji. Glumio je i u filmovima, TV emisijama i reklamama. Imao je i brojne sponzorske ugovore.

Srednjoškolska ljubav Marguerite bila mu je prva žena. S njom je imao troje djece. Najmlađa kćer utopila se u bazenu kad je imala dvije godine.

Dok je još bio u braku, upoznao je zanosnu Nicole Brown 1977. koja je konobarila u noćnom klubu na Beverly Hillsu i započeli su aferu. Razveo se od Marguerite i oženio Nicole 1985., pet godina nakon što se povukao iz profesionalnog nogometa. U sedam godina braka dobili su dvoje djece.

Nicole se žalila na ljubomornog supruga i više puta ga prijavljivala, a na Novu godinu 1989., pronađena je teško pretučena i polugola, skrivajući se u grmlju ispred njihove kuće i jecajući da će je ubiti. Simpson je uhićen pa pušten uz novčanu kaznu i uvjetnu osudu.

Dvije godine kasnije, 12. lipnja 1994., Nicole (35) i njezin prijatelj Goldman (25) izbodeni su ispred njezine kuće. Gotovo joj je odrubljena glava nožem.

Oružje kojim je počinjeno ubojstvo nikada nije pronađeno, ali policija je otkrila krvavu rukavicu za golf i razne dokaze poput kose, krvi i vlakana koji su ukazali da je Simpson počinitelj. Pet dana nakon sprovoda bivše supruge na kojem je bio s njihovo dvoje djece, policija ga je optužila za ubojstva.

Pokušao je pobjeći uperivši pištolj u glavu suigraču i natjerao ga da vozi njegov terenac Ford Bronco. Sjedio je na stražnjem sjedalu i prijetio da se će ubiti. Potjera je trajala 90 minuta. Pratio ga je policijski konvoj. Više od 95 milijuna Amerikanaca pratilo je potjeru na TV ekranima koja je snimana iz helikoptera. Na kraju se sam vratio kući gdje ga je uhitila policija.

I branitelji su postali slavni zahvaljujući njemu

Njegovi branitelji Robert Kardashian i Johnnie Lee Cochran i sami su postali slavni zahvaljujući Simpsonu.

Tužitelji su imali uvjerljive dokaze koji su povezali sve dokaze sa Simpsonom ili njegovim domom. DNK testovi potvrdili su da krvava rukavica za golf pronađena u njegovom domu odgovara onoj ostavljenoj na mjestu zločina. Tužitelji su predstavili popis od 62 incidenta u kojima je Simpson navodno zlostavljao svoju bivšu suprugu.

Obrana je, međutim, uvelike igrala na to da je tužiteljstvo rasno motivirano i uspjela je iznijeti povijest rasističkih primjedbi jednog od policijskih istražitelja, Marka Fuhrmana. Tvrdilo se, bez dokaza, da je detektiv podmetnuo drugu rukavicu koja je nađena u njegovom autu.

Također se pokazalo da su fotodokazi izgubljeni, dok je DNK prikupljen i nepropisno pohranjen. Policija je priznala da je ušla u Simpsonov dom i pronašla nestalu rukavicu za golf bez naloga za pretragu.

Simpsonovom timu također je neizmjerno pomoglo kada ga je tužiteljstvo zamolilo da isproba rukavice za golf, a Simpson se mučio da to učini jer su očito bile premale.

"Ako rukavica ne pristaje, mora biti oslobođen", nezaboravno je rekao branitelj Cochran poroti. Poroti je trebalo samo tri sata da ga oslobodi nakon 11 mjeseci suđenja.

Presuda se tako željno očekivala da je predsjednik Clinton napustio Ovalni ured kako bi je gledao sa svojim tajnicama. Simpson je proslavio priredivši zabavu u svojoj vili gdje su on i gosti popili 40 sanduka šampanjca.

Tisuće ljudi ga je podržavalo

"Mislim da većina Amerike ne vjeruje da sam to učinio", rekao je tjedan dana kasnije. "Dobio sam tisuće pisama i telegrama od ljudi koji me podržavaju."

Nakon što je izgubio građansku parnicu 1997., preselio se 2000. sa svojom djecom na Floridu, gdje je državni zakon spriječio da mu se oduzmu prihodi od kuće i mirovine kako bi se platila odšteta od 33,5 milijuna dolara. Simpson je otišao u prijevremenu mirovinu, igrajući golf i živeći od mirovine procijenjene na oko 400.000 dolara godišnje.

Ponovno je bio na sudu 2008.. Ovog puta optužen je da je naveo pet poznanika, većinom osuđivanih kriminalaca i dvojicu naoružanih, da od dvojice dilera ukradu sportske memorabilije.

Simpson je tvrdio da je samo vraćao stvari koje su mu ukradene, ali ga je porota osudila za oružanu pljačku, otmicu i druge zločine nakon što su dvojica njegovih suučenika posvjedočila da im je rekao da ponesu oružje.

Do tada 61. godine odslužio je devet godina u udaljenom zatvoru u sjevernoj Nevadi, nakratko postavši domar u teretani. Pušten na uvjetnu slobodu 2017., vratio se na Floridu, ali je tek 2021. potpuno oslobođen ograničenja kretanja. Zatim se preselio u Las Vegas gdje je živio u kući bogatog prijatelja.

Ali nikada nije pobjegao od ozloglašenosti tog dvostrukog ubojstva. O njemu je napisano 50-ak knjiga i snimljeni su brojni dokumentarci i emisije.

Neki vjeruju da je, poput drugih bivših veterana američkog nogometa, Simpson nasilan zbog ozljeda mozga koje je dobio od grube igre.

Zasigurno se činilo da misli da se radikalno promijenio tijekom vremena. Na dan kada je pobjegao u svom Ford Broncu od uhićenja, kod kuće je ostavio rukom pisano pismo u kojem je rekao da voli Nicole i da je nije ubio. "Nemojte me žaliti", napisao je. "Imao sam sjajan život, super prijatelje. Molim vas, razmislite o pravom O.J. a ne ovoj izgubljenoj osobi."

