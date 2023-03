BBC progoni Claudiju Lawrence zbog duga za televizijsku pretplatu toj britanskoj javnoj televiziji. Ne bi to bilo ništa čudno da Claudia nije nestala prije 14 godina od kada joj se gubi svaki trag, pišu britanski mediji.

Kuharica na sveučilištu je nestala u Yorku, ali zahtjevi da plati dug još uvijek stižu u njezin poštanski sandučić u vikendici, a BBC-jeva upornost prilično uznemiruje Claudijinu majku Joan (79).

"Jednom su zaprijetili sudskim postupkom i kaznom od 1000 funti. To je nevjerojatno i mora prestati", izjavila je majka.

Majka nestale kuharice pozvala je i policiju da prestane slati opomene na njezinu adresu. "One izazivaju veliku bol", poručila je.

Claudia je imala 35 godina kada je nestala, a vlasti pretpostavljaju kako je mrtva.

Emocionalni slom

Da cijela stvar bude još bizarnija, Claudijin nestanak i apel njezine majke prikazani su u 'Crimewatchu', emisiji koju je producirao upravo BBC.

"Sigurno su slali dva ili tri pisma godišnje sve vrijeme dok se ovo događalo. Jedno je bilo gadno i užasno. Prijetilo se da bi neplaćanje moglo utjecati na njezin kreditni rezultat", opisuje majka.

Joan svaka dva tjedna obilazi vikendicu koja je bila u Claudijinom vlasništvu. "Uvijek imam loših dana prije nego što odem jer me to emocionalno iscrpljuje. To onda utječe na mene danima nakon", poručila je gospođa.