Neredi Srba na sjeveru Kosova se nastavljaju i već treći dan zaredom se okupljaju u Leposaviću i ispred zgrade općine u Zvečanu. Dužnosnici NATO-a, Europske unije i Sjedinjenih Država osudili su nerede, koji su rezultirali ozljeđivanjem međunarodnih vojnika i prosvjednika.

Proces deeskalacije nije ostvaren, kako je za HRT istaknuo Goran Bandov, rukovoditelj Središnjeg ureda za međunarodne odnose i održivi razvoj Sveučilišta u Zagrebu, tijekom sudjelovanja u emisiji "Otvoreno". Bandov je naglasio da se situacija u Beogradu dodatno pogoršala za predsjednika Vučića, što rezultira fokusiranjem na pitanje Kosova kako bi se skrenula pažnja sa situacije u samoj Srbiji. Istovremeno, on nije iznenađen zbivanjima na susjednom Kosovu.

Kosovo postalo teret i adut Vučića

Denis Avdagić, vanjskopolitički analitičar, izjavio je da se ova situacija na sjeveru Kosova mogla predvidjeti.

"Onoga trenutka kada su padale ostavke na sjeveru Kosova, bilo je jasno gdje to ide. Najgore od svega, kad postavite stvari u onome što su zahtjevi Beograda i Srba na sjeveru Kosova, to je tzv. zajednica srpskih općina. Kako je mislite napraviti, ako su svi dali ostavke? To vam govori koliko su istovremeno nespremni na dogovore i sporazume", rekao je Avdagić.

Avdagić je dalje naglasio da je Kosovo postalo teret, ali istovremeno i adut Aleksandra Vučića, kojim može zakomplicirati situaciju. Osim toga, upozorio je na paradoksalnu situaciju u kojoj je srbijanska vlada, kojom upravlja Vučić, pozivala na bojkot izbora. Sve ove činjenice, prema njegovim riječima, ukazuju na nedostatak pripremljenosti za postizanje dogovora i pronalaženje rješenja.

'Vučić je već u siječnju nagovijestio ovakav ishod događaja'

Nexhmedin Spahiu, profesor političkih znanosti na AAB Sveučilištu u Prištini, naglasio je da je Vučić već u siječnju nagovijestio ovakav ishod događaja. Spahiu je istaknuo da je postavljanje zastave na sjeveru Kosova bilo samo povod, te da bi se drugi povodi sigurno našli ukoliko taj nije postojao. Kada je riječ o osudama od strane međunarodne zajednice, Spahiu je izrazio sumnju u njihovu objektivnost, tvrdeći da se obično osuđuje slabija strana bez obzira na to tko je kriv.

"Ili zapad ima namjeru napasti Srbiju i uvući je u zamku. To je isti scenarij kao kada je počeo rat na Kosovu kad je Galbraith nazvao oslobodilačku vojsku Kosova terorističkom i onda je uslijedila ofenziva srpskih snaga na Kosovo, masakri, a onda je slijedio i napad na na Beograd. Može biti i to", rekao je Spahiu.

Svjetski lideri pozivaju na stabilnost na Kosovu

Predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen, francuski predsjednik Emmanuel Macron, kao i SAD i EU, pozvali su na deeskalaciju situacije i izrazili duboku zabrinutost zbog nasilja na Kosovu.

"Zapad bi morao više slušati zemlje koje su nekad bile dio Jugoslavije, koje imaju iskustvo i suživot s ovim prostorom. I Hrvatska i Slovenija puno bolje razumiju taj prostor nego što ga može razumjeti netko izrazito udaljen. To je jedan korak naprijed", rekao je Bandov.

Avdagić je dodao da do sada nije bilo nikakvog stvarnog pomaka unatoč eskalacijama sa srpske strane. Upozorio je da stalne tenzije ne doprinose stabilnosti i napretku Srbije, a na duže staze mogu imati ozbiljne posljedice.

"Prilično sam siguran da se ni sada neće ništa dogoditi. Srbija nije spremna na otvoreni sukob, ni s NATO-om ni sa Kosovom. Ova priča spada u dnevno-politički teatar Srbije u kojem je Vučić istovremeno redatelj, glavni glumac, kostimograf. On to sve kreira u onoj mjeri koja njemu odgovara", rekao je Avdagić.

Međutim, naglasio je kako tenzije ne doprinose boljoj situaciji u Srbiji. Smatra da je kranje vrijeme da se shvati da se ovim putem više ne može dalje. "Radikalizirate sve na tom prostoru i dobijate ljude koji će radi ganjanja nekakve pravde možda i sami reagirati", upozorio je Avdagić.

Bandov je dodao kako Srbija ima veliki problem - nemogućnost da se suoči s prošlošću i istinom. "Nitko u Srbiji ne govori istinu gdje se Srbija trenutno nalazi i da je Kosovo neovisna država", rekao je Bandov.

Akrap je za kraj rekao da je Albin Kurti spriječio pokušaj svrgavanja Vučića u Srbiji te se pita kakve će poruke odjekivati na prosvjedima u Srbiji, na koje će Vučić pokušati manipulirati. Sve ove perspektive ukazuju na složenost i duboke podjele u regiji te na potrebu za mudrim i odlučnim pristupom u pronalaženju održivih rješenja.