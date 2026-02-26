Rusi 'minirali' koaliciju voljnih! Putin ima veto u rukavu, a što će na sve reći Plenković?

Kremlj je uspio podijeliti takozvanu koaliciju voljnih i oslabiti zapadne napore za postizanje jedinstvenog stava o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu nakon rata, navodi se u najnovijem izvješću američkog Instituta za ratne studije (ISW), prenosi Sky News.

Prema analizi ISW-a, Moskva je zaprijetila bilo kakvom raspoređivanju stranih trupa u Ukrajini nakon završetka sukoba, čime je otežala pokušaje Zapada da definira zajednički okvir za dugoročnu sigurnost zemlje. Takve prijetnje, tvrdi se u izvješću, imale su konkretan učinak na dinamiku unutar koalicije.

ISW ističe i da su dezinformacije o navodnom pružanju nuklearnog oružja Kijevu od strane Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske dodatno zakomplicirale zapadne rasprave. Takve tvrdnje, iako neutemeljene, pridonijele su nepovjerenju i otežale usuglašavanje zajedničkog pristupa.

Prema pisanju britanskog lista The Telegraph, pojedini članovi koalicije privatno su poručili da bi njihova odluka o slanju trupa u Ukrajinu ovisila o dopuštenju ruskog predsjednika Vladimir Putina.

Upozorenje na ruski veto

ISW upozorava da bi bilo kakav oblik ruskog veta na raspoređivanje međunarodnih snaga ozbiljno potkopao temelje aktualnih pregovora koje predvode Sjedinjene Američke Države s ciljem postizanja trajnog mira.

“Bilo kakav ruski veto potkopao bi temelje na kojima se grade trenutačni pregovori pod vodstvom SAD-a usmjereni na osiguravanje trajnog mira”, navodi se u izvješću.

Analitičari dodaju kako Rusija otvoreno odbacuje značajna sigurnosna jamstva za Ukrajinu jer ih smatra preprekom ostvarenju svog dugoročnog strateškog cilja – uspostave kontrole nad cijelim ukrajinskim teritorijem.

Podsjetimo, na četvrtu godišnjicu početka rata u Ukrajini i hrvatski premijer Andrej Plenković je sudjelovao na sastanku koalicije voljnih u Kijevu.

"U Kijevu sam sudjelovao na sastanku Koalicije voljnih, kojem je domaćin predsjednik Volodimir Zelenski. Istaknuo sam da se Hrvatska zalaže za pravedan i održiv mir te da Ukrajina u mirovnim pregovorima ne bi trebala pristati na de iure odricanje od svog okupiranog teritorija

Vlada RH će nastaviti podržavati Ukrajinu politički, vojno, energetski, humanitarno, kao i u procesu razminiranja te prenošenja iskustava u procesiranju ratnih zločina", napisao je Plenković na X-u.

Poslijeratna obnova

Ukrajinski i američki dužnosnici u četvrtak su se sastali u Ženevi radi razgovora o poslijeratnoj obnovi unatoč zastoju mirovnih pregovora s Rusijom, koja je bespilotnim letjelicama i projektilima preko noći gađala infrastrukturu diljem Ukrajine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija lansirala 420 dronova i 39 projektila u još jednoj noći napada na energetsku i ostalu ključnu infrastrukturu. Deseci ljudi su ozlijeđeni, a šteta je zabilježena u osam pokrajina, kazao je.

Pregovori u Ženevi s posebnim američkim izaslanikom Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, počeli su nedugo nakon podneva, rekao je Rustem Umerov, čelnik ukrajinskog pregovaračkog tima.

Rekonstrukcija Ukrajine razorene borbama i ruskim zračnim napadima postala je bitan čimbenik u širim razgovorima o okončanju rata, koji je ovog tjedna ušao u petu godinu.

Kijev se nada da će tijekom narednih 10 godina privući oko 800 milijardi dolara javnih i privatnih sredstava radi obnove zemlje.

"Temeljito ćemo proći kroz paket o prosperitetu: mehanizme za gospodarsku podršku i obnovu Ukrajine, instrumente za privlačenje ulaganja i okvire za dugoročnu suradnju", napisao je Umerov, čelnik ukrajinskog vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, na društvenoj platformi X.

Dodao je da će pregovarački timovi također raspravljati o pripremama za nove trilateralne pregovore s Rusijom te da je Ukrajina "usredotočena na praktična rješenja".

Zelenski je u srijedu kazao da je razgovarao s Trumpom s kojim se složio da bi iduća runda trilateralnih pregovora s Rusijom u ožujku trebala dovesti do sastanka čelnika zemalja radi rješavanja najosjetljivijih otvorenih pitanja.

"To je jedini način da se riješe sva kompleksna i osjetljiva te napokon okonča rat", kazao je Zelenski nakon poziva s Trumpom, u kojem su Witkoff i Kushner također sudjelovali.

Koliko iznosi trošak obnove?

Prema najnovijoj procjeni Svjetske banke objavljenoj u ponedjeljak, trošak obnove ukrajinskog gospodarstva iznosi oko 588 milijardi dolara.

Sjedinjene Američke Države pritišću Ukrajinu da pronađe način za zaustavljanje najvećeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, no pozicije Moskve i Kijeva su i dalje veoma udaljene.

Rusija tvrdi da Ukrajina mora predati preostalih 20 posto industrijalizirane i utvrđene istočne regije Donjeck kojima i dalje upravlja. Ukrajina kaže da neće odustati od teritorij nakon što su tisuće ljudi umrle braneći ga.

POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće Ukrajinaca našle su svoj dom u Hrvatskoj: Evo kako žive Leonid (13) i njegova majka