Moć prirode: Pogledajte kako erupcija Etne izgleda iz svemira

Najaktivniji europski vulkan, Etna na Siciliji, ponovno je eruptirao, u snažnoj i vizualno impresivnoj epizodi koja je danima bila najavljivana povećanom seizmičkom aktivnošću. Golemi stup pepela i dima u ponedjeljak je izbio iz kratera i uzdigao se nekoliko kilometara u vis, a čitav prizor snimljen je i iz svemira zahvaljujući europskom satelitskom programu Copernicus.

Prema podacima talijanskog Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju (INGV), erupcija je započela u ponedjeljak ujutro iz jugoistočnog kratera, dijela Etne poznatog po intenzivnoj aktivnosti posljednjih godina. Radi se o tzv. strombolskoj erupciji, pri kojoj dolazi do snažnog izbacivanja lave, pepela i plinova, praćenog piroklastičnim tokom. Riječ je o brzom i opasnom valu užarene tvari koji se kreće niz padine vulkana.

Lava se počela slijevati prema istočnoj strani planine, točnije prema dolini Valle del Bove, prirodnoj udolini koja često služi kao svojevrsni „rezervoar“ za tokove lave, čime se smanjuje rizik od većih šteta na naseljenim područjima.

🌋 Mount Etna erupted on 2 June at 11:24 AM local time, sending a dense ash column into the sky.



