U vrijeme rastućih napetosti između Pekinga i Washingtona, 20. stranački kongres Kine u listopadu uznemirio je mnoge vanjske promatrače. Tijekom postupka, ne samo da je kineski predsjednik Xi Jinping nagomilao najvažniji kineski Stalni odbor Politbiroa lojalistima i osigurao treći mandat na dužnosti, također je naslikao svoju dosad najmračniju sliku vanjskih prijetnji Kine.

Xi je pozvao na daljnje povećanje količine i kvalitete već ubrzane obrambene proizvodnje Kine. I imenovao je mješavinu štićenika i vještih tehnokrata u Politbiro da nadgleda kineski odgovor na izazov, piše Foreign Affairs.

Do sada je Peking suzdržavao žešće odgovore koji bi predstavljali izravni ekonomski rat protiv Sjedinjenih Država, kao što je prekidanje ključnih opskrbnih lanaca rijetkih metala ili korištenje neprovjerenih kineskih regulatornih alata kao što su "Lista nepouzdanih entiteta" i zakona o sankcijama, koji bi mogao kazniti strane tvrtke samo zbog pridržavanja američkih propisa. Ali za mnoge analitičare Xijevi nedavni potezi znak su goreg.

Sada kada je Xi čvrsto ukorijenjen u svom trećem mandatu, neki kineski promatrači tvrde da bi on mogao ponovno zauzeti Tajvan u sljedećih nekoliko godina, izazivajući pravi rat između dviju najmoćnijih država svijeta.

Dugotrajni rat

Ali novi Politbiro nije ratni kabinet. Iako nema sumnje da je kinesko vodstvo postalo oštrije i upornije, predviđanja nakon kongresa da bi Peking uskoro mogao pokrenuti vojnu provokaciju ili da će Xi dramatično obuzdati kapitalizam slobodnog tržišta u korist povratka etatizmu su pogrešna . Unatoč svoj odanosti Xiju, novi čelnici stranke većinom su odmjereni tehnokrati.

Xi je svakako dodao mnogo bliskih saveznika, ali oni također imaju jake veze s kineskim privatnim gospodarstvom i malo je vjerojatno da su njegovi čisti podanici. Umjesto da planiraju agresivnu, zatvorenu i visoko personalističku Kinu, Sjedinjene Države trebale bi očekivati ​​da će Peking nastaviti vladati na stabilan i predvidljiv način, makar samo zato što se Kina suočava s velikim izazovima zbog kojih Politbiro žudi za stabilnošću.

Dvadeseti stranački kongres nije bio prvi put kada je Xi prijetećim tonom govorio o svijetu. U svibnju 2019. pregovori SAD-a s Kinom o carinama Donalda Trumpa propali su u Washingtonu. Ubrzo nakon toga, Xi je otputovao u provinciju Jiangxi u posjet pun simbolike: Jiangxi je bio lansirna rampa za legendarni Dugi marš Komunističke partije Kine 1934. godine, kada su se snage KPK uspješno povukle pred napredujućim kineskim nacionalistima, regrupirale se i potom pobijedile.

"Sada krećemo u novi Dugi marš", rekao je Xi razdraganoj gomili na spomen mjestu Dugi marš, "i moramo početi ispočetka." Udvostručio je na sastanku Politbiroa godinu dana kasnije, izjavivši da Kina vodi "dugotrajni rat" protiv Sjedinjenih Država, u osvrtu na O dugotrajnom ratu, Mao Zedongovu knjigu iz 1938. o porazu nadmoćnijeg stranog neprijatelja.

Promjena pravca

Ipak, Xi nije potpuno preokrenuo kinesku doktrinu u tim prilikama. U svakom slučaju, čvrsto se držao procjene da su stabilnost i gospodarski rast i dalje dominantni globalni trendovi. Izjavom da "mir i razvoj ostaju teme ere", ponovio je frazu koju je prvi skovao Deng Xiaoping, otac kineskih reformi nakon Maoa. Također je rekao da Kina uživa u "razdoblju strateških prilika": aksiom koji je uveo Jiang Zemin, Dengov nasljednik i još jedan tržišno orijentirani reformist.

Ideja koja leži u osnovi oba koncepta jest da Kina uživa u dobroćudnoj, možda čak i ugodnoj globalnoj geopolitičkoj klimi. Ova je procjena spriječila kineski vojni avanturizam usmjeren na preoblikovanje ravnoteže moći u istočnoj Aziji i umjesto toga potaknula kreatore politike u zemlji da se usredotoče na gospodarski rast. Obje fraze ponovno su se pojavile u kritičnim dokumentima KPK iz travnja i lipnja 2022., ponovno potvrđujući njihov kanonski položaj u stranačkoj dogmi.

Taj kontinuitet, međutim, nije spriječio Xija da promijeni kinesku vanjsku politiku. Već u studenom 2014. održao je govor u kojem je učinkovito prekršio Dengovu zabranu da Kina ne bi trebala imati međunarodni profil, iako je Xijev neposredni prethodnik, Hu Jintao, ponudio punu obranu tog pristupa samo nekoliko godina ranije . Doista, Xi je jasno dao do znanja da je imao malo obzira prema većini raznih odluka svojih prethodnika.

U stranačkoj rezoluciji donesenoj u studenom 2021. Xi je osudio raširenu korupciju i ideološku opuštenost pod njihovom vladavinom, a svoj je ideološki doprinos izjednačio s Maovim dok je Dengov degradirao. Ovo jačanje Xijevih vlastitih misli na račun njegovih prethodnika nastavilo se uoči stranačkog kongresa. U srpnju 2022., istaknuti partijski teoretičar napisao je članak u glavnom časopisu KPK People's Daily veličajući Maova i Xijeva teorijska postignuća, a ne spominje Denga, Jianga ili Hua.

Brisanje fraza

Ova kampanja smanjivanja raskrčila je put Xiju da konačno izbriše obje fraze - "mir i razvoj" i "strateška prilika" - iz svog političkog izvješća 20. stranačkom kongresu. Nejasno je zašto su točno uklonjeni, ali galvanizirani odgovor Zapada na rusku invaziju na Ukrajinu i zaključak Politbiroa da je Bidenova administracija barem jednako agresivna prema Kini kao Trumpova administracija vjerojatno su napravili razliku.

Ta su dva čimbenika također dio razloga zašto je Xi višestruko spominjao "duh borbe", namjerno vraćanje na maoističku retoriku korištenu kada se Kina suočila s neprijateljskim Zapadom nakon Korejskog rata i antagonističkim nakon kinesko-sovjetskog raskola . Iako se jezik o miru, razvoju i strateškim prilikama pojavljuje u političkom izvješću, pojmovi se koriste izolirano i imaju protutežu s referencama na "rizike", "izazove" i "hegemonističko maltretiranje". Xi je gotovo izravno napao Sjedinjene Države zbog njihovih tarifa i kritika, rekavši da se Kina protivi "izgradnji zidova i utvrda", "odvajanju i kidanju veza" i "jednostranim sankcijama i ekstremnom pritisku".

Do sada je glavna politička implikacija Xijevog krutog jezika bila kampanja za izgradnju domaće industrijske snage. Na kongresu je Xi skicirao svoje planove za stvaranje "ekonomije tvrđave" koja je samodostatna u hrani, energiji i temeljnim tehnologijama, kao što su poluvodiči i napredna proizvodnja. Xi je također rekao da se nada izgradnji opskrbnih lanaca koji su sigurniji od uplitanja Washingtona.

Čini se da je na sličan način predan povećanju kineske vojne snage u inozemstvu i sigurnosti režima kod kuće. U izvješću 20. stranačkog kongresa, njegov "sveobuhvatni koncept nacionalne sigurnosti" imao je vlastiti samostalni odjeljak, a spominjanje "nacionalne sigurnosti" poraslo je za 60 posto u odnosu na posljednje izvješće, 2017. Xi je također suptilno izjavio da Kina mora poboljšati svoje "strateško odvraćanje”, vjerojatno okrenut prema kineskom testiranju hipersoničnog klizajućeg vozila u kolovozu 2021. i naznaka da će Kina značajno proširiti svoje nuklearne snage.

Civilno-vojna fuzija

Gospodarski razvoj zadržao je svoje mjesto kao kineski "glavni prioritet" u izvješću. Ali Xijevo novo upozorenje da se "osigura i razvoj i sigurnost" stavlja sigurnost na gotovo jednaku razinu, potencijalno stvarajući više trvenja s Washingtonom. Xijeva proklamirana želja za promicanjem jedinstvenog, "kineskog stila modernizacije" za zemlje u razvoju mogla bi potaknuti strahove da su kineske amorfne Inicijative za globalni razvoj i globalnu sigurnost zapravo podle zajedničke kampanje za izravno dovođenje u pitanje zapadnog međunarodnog poretka.

Izjednačavanje razvoja i sigurnosti također bi moglo pojačati zabrinutost SAD-a oko "civilno-vojne fuzije" u kineskom gospodarstvu, strahova koji su već potaknuli američkog predsjednika Joea Bidena da provede virtualnu zabranu izvoza vrhunskih poluvodiča u Kinu. Ako Xi spoji odjele usredotočene na razvoj i nacionalnu sigurnost na sljedećoj kineskoj zakonodavnoj sjednici, ili stvori novu strukturu za poboljšanje koordinacije i suradnje između njih, povećanje kinesko-američkih odnosa. tenzije bi postale gotovo izvjesne.

Na mnogo načina, Xijev novi rukovodeći tim odgovara njegovom protekcionističkom i militarističkom jeziku. Nekoliko novih članova Politbiroa su tehno-nacionalisti sa ekspertizom u važnim državnim znanstvenim pothvatima koji su unaprijedili kinesku industrijsku moć, a uključuju nuklearnog inženjera, stručnjaka za materijalne znanosti i četiri dužnosnika s iskustvom u kineskim obrambenim tvrtkama.

U području sigurnosti, Chen Wenqing je prvi bivši šef kineske civilne strane obavještajne službe koji sjedi u Politbirou. U Tajništvu KPK, izvršnom tijelu Politbiroa, pridružuju mu se i kineski vrhunski policajac od karijere koji je postao partijski disciplinar, stvarajući najveći kontingent sigurnosnih dužnosnika u Tajništvu u posljednje vrijeme. Xijev novi glavni uniformirani časnik i njegov pretpostavljeni sljedeći ministar obrane nadgledali su razvoj oružja, naglašavajući naglasak KPK na stalnom unapređenju kineskih sposobnosti. Xijevo obnovljeno vrhovno zapovjedništvo također ima dva časnika koji su sudjelovali u kineskim graničnim ratovima s Vijetnamom i trećeg koji je intenzivno služio u jedinicama kineske vojske blizu Tajvana.

Napuhane priče

S obzirom na ova imenovanja, razumljivo je zašto mnogi analitičari vjeruju da se Kina sprema srušiti liberalni poredak, možda čak i nasiljem. Glavne novinske kuće diljem svijeta rekle su da Xijeva nova postava, posebno u vojsci, dokazuje da žudi za ratom, ali takve su priče prenapuhane. Xijev potpuno lojalan Politbiro nije dizajniran za kratkoročni sukob s Tajvanom (ili bilo kojom drugom državom), već za "očvršćavanje" kineskog sustava u slučaju da rat postane neizbježan. Xi je zadržao ostarjelog vrhovnog generala u Politbirou, na primjer, zato što je on kolega KPK plave krvi kojemu se može vjerovati da će ojačati Xijevu političku kontrolu nad vojskom, a ne zato što se borio u katastrofalnom ratu Kine s Vijetnamom prije 40 godina.

Također, Xi je promaknuo stručnjake za obranu u Politbiro jer su postigli prethodno nedostižna tehnološka otkrića, poput spuštanja rovera na Mjesec, a ne zbog njihove vještine izrade oružja. I unatoč novom jeziku, Xijevo izvješće o radu i dalje je uravnotežilo pozive na "ekonomiju tvrđava" s tržištima koja podržavaju jezik, sugerirajući da će vladati s pristupom predostrožnosti umjesto da ide u rat.

Ideja da je Xijev novi ekonomski tim nekompetentna i ulizička skupina statističara, popularna među kineskim promatračima, je neosnovana. Sami karijerni putovi dužnosnika opovrgavaju tu karikaturu. Sljedeći kineski premijer, Li Qiang, vodio je sva tri najveća kineska gospodarstva istočne obale i održava dobre odnose s poduzetnicima iz privatnog sektora. Njegovo upravljanje teškim šangajskim zatvaranjem pokrenulo je razumna pitanja o tome hoće li lojalno slijeđenje Xija nadmašiti njegove protržišne instinkte, ali to nije ništa novo za Kinu.

Premijer u odlasku Li Keqiang, neupitni reformist, zaradio je sličnu crnu mrlju zbog držanja stranačke linije. usred kontroverzi, na početku svoje karijere. Li Qiangov vjerojatni gospodarski zamjenik, Ding Xuexiang, je enigma, ali potječe iz financijske prijestolnice Šangaja i bit će usklađen s tržištima. Kao Xijev dugogodišnji šef kabineta, Ding zna kako zadovoljiti svog šefa, ali također ima iskustva u upravljanju kineskom vladom za rješavanje raznih problema. Konačno, He Lifeng, za kojeg se pretpostavlja da je novi operativni upravitelj gospodarstva, ima značajno iskustvo u nekoliko kineskih tržišno vođenih posebnih gospodarskih zona.

Alarmantna poruka

Bidenova administracija morat će shvatiti da novi kineski čelnici nisu samo ratnohuškački statisti, ako se želi uspješno nositi s Xijem. Što se tiče Tajvana, administracija je hvalila sve kraći rok za moguću kinesku vojnu akciju i tvrdila je da je kineska vlada nestrpljiva oko ponovnog preuzimanja otoka. Ova poruka može biti namjerno alarmantna, dio pokušaja da se Pekingu kaže da su Sjedinjene Države spremne i promatraju, čime se odvraća napad.

Ali to bi moglo stvoriti proročanstvo ako potpora Taipeiju isprazni Washingtonovu službenu politiku "jedne Kine" koja priznaje kineski stav da je Tajvan dio Kine i da je kopno jedina zakonska vlada Kine i zauzvrat prelazi temeljnu crvenu liniju Pekinga. Dužnosnici Bidena su oprezniji u opisivanju Xijevog novog gospodarskog tima, ali njihovo oblikovanje kinesko-američkog odnosa. suparništvo kao natjecanje ekonomskih i upravljačkih sustava implicira da oni očekuju da će kineski model na kraju propasti.

To ne znači da su Xijev pristup i njegov novi tim pravi izbor za Kinu ili da će neizbježno uspjeti. I bez obzira na to, Biden mora shvatiti da je Xijeva moć jednaka Maovoj, u vrijeme kada je Kina daleko ekonomski moćnija i globalno značajnija. Kineski predsjednik je nemilosrdan i uporan vođa, pun ambicija koje neće biti podređene normama, nešto što je reformistički Hu Jintao, sramotno i prisilno napuštajući kongres, jasno ilustrirao. Imenovanjem mješavine lojalnih štićenika i uspješnih tehnokrata u Politbiro, Xi je također jasno dao do znanja da je on čovjek u žurbi koji teži brzim rezultatima.

Ali to ne znači da Xi žudi za borbom. Zapravo, sam Xijev osjećaj da se Kina suočava s velikim izazovima može ga potaknuti da smanji bilateralne napetosti. Ding, vodeći član Politbiroa, nesvjesno je to dao naslutiti u podužem članku početkom studenog u People's Dailyju, gdje je snažno katalogizirao mnoge izazove i teške zadatke Kine tijekom sljedećih pet godina (i kasnije) i ponudio kontroverznu Maovu formulaciju kao ispravnu. odgovor.

Uostalom, Mao je bio taj koji je prvi spustio napetosti s Washingtonom kako bi lakše ostvario mnoge svoje ciljeve. Xi ne traži zbližavanje, ali bi mu se moglo odahnuti. Šuškanja da bi Biden i Xi mogli održati dugi sastanak s obilježjima tradicionalnih modernih samita, gdje obje strane koriste okupljanje za objavu komercijalnih dogovora i drugih ostvarljivih rezultata, svakako su sugerirale to. Pravo je pitanje želi li Biden iskoristiti očigledan interes Pekinga za detant kako bi zakočio silaznu spiralu odnosa.