Nožem ubadao ljude po ulici pa krenuo na policajce: Urlao je dvije riječi

Španjolski antiteroristički policajci u subotu su upucali mladog džihadista (18) kojeg se sumnjiči da je u Madridu nožem izbo troje ljudi na ulici.

Napao je stariju ženu koja je zadobila ozljede u predjelu vrata i dvojicu muškaraca, a jednog od njih teško je ozlijedio nakon što ga je ubo u prsta. Tijekom krvavog napada, vikao je "Allahu Akbar", javlja The Sun.

Pobjegao je s lisa mjesta i zabarikadirao se u svojem stanu. Njegov brat ubrzo je nazvao policiju i rekao da se 18-godišnjak ponaša agresivno i da ima veliki nož.

Krenuo i na policajce

Policajci su pojurili na teren, opkolili zgradu, a potom upali unutra. Mladića su dva puta pogodili elektrošokerom, a zatim ispalili četiri hica jer ih je pokušao napasti. S teškim ozljedama završio je u bolnici. Liječnici su pružili pomoć ljudima koje je napao na ulici i utvrdili da nitko nije životno ugrožen.

Osumnjičenik je vjerojatno bio pod utjecajem droga. "Želimo zahvaliti sugrađanima koji su djelovali kako bi neutralizirali radikaliziranog mladića koji je napao troje ljudi", navele su vlasti.

