Misteriozni dronovi napravili kaos na drugom kraju Europe: Preusmjereni avioni puni turista

Najmanje tri aviona puna turista preusmjerena su s aerodroma na španjolskom otoku Fuerteventuri zbog dronova koji su letjeli u blizini, objavio je The Sun u nedjelju.

Riječ je o letovima iz Seville, Santiaga de Compostele i Gran Canarije koji su u nedjelju ujutro trebali sletjeti na otok. Ryanairov let iz Santiaga de Compostele preusmjeren je na Lanzarote – dok su druga dva odletjela u zračnu luku na Gran Canariji.

⚠️ Dron avistado en las inmediaciones del aeropuerto de #Fuerteventura.

⛔️ Tráfico de llegada en esperas por seguridad y se mantienen en tierra temporalmente los vuelos interinsulares con destino Fuerteventura.

Se cursa aviso a la Guardia Civil. #SafetyFirst pic.twitter.com/uu6zM4kwaE — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) September 28, 2025

Lokalni mediji izvijestili su da je dolazni zračni promet privremeno stao, a informativne ploče na aerodromu ispunile su se informacijama o otkazivanju i kašnjenju letova. Rad zračne luke u međuvremenu se normalizirao, ali treba istaknuti da se ovaj incident dogodio samo nekoliko dana nakon što su se dronovi pojavili nad raznim dijelovima Europe.

Panika u Europi

Podsjetimo, više puta paralizirali su zračni promet u Danskoj, a njihova vojska tijekom noći na nedjelju priopćila je da su ponovno opazili dronove iznad vojnih objekata. Letjeli su iznad najveće danske zračne baze Karup, ujedno i sjedišta Multinacionalne divizije Sjever (MND-N) NATO saveza.

Norveška policija također je rekla da istražuju pojavu dronova u subotu u blizini zračne baze Ørland, ujedno glavne baze norveških borbenih zrakoplova F-35.

Isto tako, dronovi su se pojavili iznad vojne baze u pokrajini Marne na sjeveroistoku Francuske, dok je njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt izjavio da je prijetnja od dronova "visoka" te da će zemlja poduzeti mjere za svoju obranu.

