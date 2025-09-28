INCIDENT NA NEBU /

Misteriozni dronovi napravili kaos na drugom kraju Europe: Preusmjereni avioni puni turista

Foto: Profimedia/ilustracija

Lokalni mediji izvijestili su da je dolazni zračni promet privremeno stao

28.9.2025.
15:33
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
Najmanje tri aviona puna turista preusmjerena su s aerodroma na španjolskom otoku Fuerteventuri zbog dronova koji su letjeli u blizini, objavio je The Sun u nedjelju.

Riječ je o letovima iz Seville, Santiaga de Compostele i Gran Canarije koji su u nedjelju ujutro trebali sletjeti na otok. Ryanairov let iz Santiaga de Compostele preusmjeren je na Lanzarote – dok su druga dva odletjela u zračnu luku na Gran Canariji.

Lokalni mediji izvijestili su da je dolazni zračni promet privremeno stao, a informativne ploče na aerodromu ispunile su se informacijama o otkazivanju i kašnjenju letova. Rad zračne luke u međuvremenu se normalizirao, ali treba istaknuti da se ovaj incident dogodio samo nekoliko dana nakon što su se dronovi pojavili nad raznim dijelovima Europe.

Panika u Europi 

Podsjetimo, više puta paralizirali su zračni promet u Danskoj, a njihova vojska tijekom noći na nedjelju priopćila je da su ponovno opazili dronove iznad vojnih objekata. Letjeli su iznad najveće danske zračne baze Karup, ujedno i sjedišta Multinacionalne divizije Sjever (MND-N) NATO saveza.

Norveška policija također je rekla da istražuju pojavu dronova u subotu u blizini zračne baze Ørland, ujedno glavne baze norveških borbenih zrakoplova F-35.

Isto tako, dronovi su se pojavili iznad vojne baze u pokrajini Marne na sjeveroistoku Francuske, dok je njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt izjavio da je prijetnja od dronova "visoka" te da će zemlja poduzeti mjere za svoju obranu.

POGLEDAJTE VIDEO: Narušen danski zračni prostor treći put u jednom tjednu

španjolskaDron
