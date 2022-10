Na mostu koji spaja Krim s Rusijom u subotu rano ujutro čula se snažna eksplozija. Na fotografijama na kojima se vidjela posljedice eksplozije, šteta je velika, a jedan dio kolnika djelomično se urušio u vodu.

Točan uzrok eksplozije i dalje je nepoznat. Rusija je dosad tvrdila da je na mostu eksplodirao kamion, ali nikome nije pripisana nikakva odgovornost za događaj. Nakon napada na most Rusija je brzo odgovorila raketiranjem gradova diljem Ukrajine. Broj mrtvih u nizu napada popeo se na 19, a više od 100 ljudi ranjeno priopćile su u utorak ukrajinske službe za civilnu obranu.

U međuvremenu, i dalje se mnogi pitaju tko je dignuo u zrak Putinov most te je to gotovo postao misterij. Rusi su nakon napada tvrdili da je to teroristički napad eksplozivom skrivenom u kamionu koji je detoniran u trenutku kad je prelazio most prema Krimu.

Razne teorije

Kako piše CNN, neki analitičari uvjereni su da to nije mogao napraviti kamion-bomba te smatraju da su dronovi ispalili projektile ili da su možda postavili eksploziv pod vodom.

Nakon što su vidjeli snimke nadzornik kamera, rusko istražno povjerenstvo identificiralo je vozilo prije nego što je stiglo na most i prolazi točku provjere. Unatoč tomu, postavlja se pitanje kako bi kamion-bomba mogla uzrokovati kolaps dvije odvojene prometne trake.

"Ne vjerujem da bi kamion-bomba mogao uzrokovati ovakve posljedice. To bi uključivalo i vozača samoubojicu o čemu još nije bilo govora u ovom ratu”, rekao je analitičar Chris Cobb-Smith.

“Postoje vrlo precizni oružani sustavi koji bi bez problema postigli cilj i uništili most bez rizika za pojedince. Kako bismo riješili ovaj misterij, treba nam detaljna analiza svakog dijela mosta koji se nalazi pod vodom. Uvjeren sam da se to moglo izvesti tako, i to vrlo precizno”, rekao je Cobb-Smith za CNN.

“To je teroristički čin koji su organizirale ukrajinske tajne službe. Cilj je bio uništiti veliku civilnu infrastrukturu vrlo važnu za Rusiju”, rekao je u pak nedjelju predsjednik ruskog istražnog povjerenstva Aleksandar Bastrikin.

Teroristički napad?

“Mogli smo identificirati osumnjičene među onima koji su mogli organizirati ovakav teroristički napad kao i ljude koji djeluju na teritoriju Ruske Federacije”, rekao je Bastrikin misleći pritom na 'strane državljane koji su pomogli ovaj teroristički napad'.

Tako je zaključak ruskog povjerenstva da je ovo bio teroristički napad koji su pripremile ukrajinske tajne službe.

A ako nije kamion-bomba, što je moglo uzrokovati takvu eksploziju? Cobb-Smith ističe da bi plovilo bilo koje vrste bilo uočeno na vrijeme.

jedni analitičari smatraju i da je eksplozija mogla doći samo s podnožja mosta, odnosno iz vode, dok drugi analizirajući satelitske snimke tvrde da je udar došao odozgo i sa sjevera- Za Cobb-Smitu pak nema dovoljno jasnih videodokaza da bi se moglo potvrditi što se točno dogodilo.

"Nema sumnje da su Ukrajinci Krimski most promatrali kao legitimnu, možda i nužnu metu. piše CNN i podsjeća na izjavu Dmita Marčenka, ukrajinskog generala koji je u lipnju rekao da je Krimski most meta broj jedan.

“To nije nikakva tajna. Ovo će biti primarna meta. Čim odsiječemo utrobu, Rusi će početi paničariti”, rekao je svojevremeno za Rdio liberty.

Međutim, ukrajinski se službenici za sada šute i ne priznaju odgovornost.

'Sve upućuje na ruski trag'

"Koriste istu metoda kao kod potapanja ruskog bojnog broda Moskva. Priznanje je stiglo tek nakon nekoliko tjedana. Neki su ukrajinski dužnosnici krivnju prebacili na rusku sigurnosnu službu i ministarstvo obrane, no za to nisu pružili nikakve dokaze", navodi CNN.

“Logistika detonacija, sinkronizacija s vagonima koji prevoze gorivo, veličina uništene površine – sve to upućuje na ruski trag”, rekao je u subotu savjetnik ukrajinskog predsjednika Zelenskog Mihajlo Podoljak.

Uzrok eksplozije na Krimskom mostu kao i počinitelj ostaje neodgovoreno pitanje. I tako će možda biti još neko vrijeme. No, nema sumnje da je rat u Ukrajini ušao u novu fazu u kojoj Rusija bespoštedno planira napade diljem Ukrajine, a ukrajinski se dužnosnici kunu u osvetu za svaku ispaljenu raketu, zaključuje CNN.