Kremlj ima namjeru pokazati da napad na Krimski most nije bio toliko ozbiljan i da će ključna veza od ruskog kopna do nezakonito pripojenog Krimskog poluotoka uskoro biti normalizirana. Materijalna šteta može se popraviti - Rusija je odmah poslala veliki tim za hitne slučajeve na lice mjesta - ali štetu ruskom prestižu i, što je još važnije, imidžu Vladimira Putina, neće biti tako lako popraviti, piše CNN.

Jer, to je njegov most, njegov projekt, izgrađen za gotovo 4 milijarde dolara iz državnog proračuna. To je simbolični "vjenčani prsten" koji ujedinjuje Majku Rusiju i Ukrajinu, ili barem regiju koja još uvijek zakonski pripada Ukrajini, ključnu ne samo za Putinove ratne napore već i za njegovu opsjednutost da Ukrajinu vrati u okrilje Rusije.

Putinova ospjednutost Petrom Velikim

Putinovo obraćanje Rusima 21. veljače, izrečeno neposredno prije nego što je naredio invaziju na Ukrajinu, razotkrilo je njegov iskrivljen pogled na povijest. Ukrajina, kazao je tada, zapravo nije neovisna država: "Ukrajina za nas nije samo susjedna država. To je neotuđivi dio naše povijesti, kulture i duhovnog prostora." Taj govor, jedan od najizravnijih tijekom njegova predsjedničkog mandata, jasno pokazuje da on ovaj bratoubilački rat protiv Ukrajine doživljava vrlo osobno. Godinama je opsjednut Petrom Velikim, ruskim carem koji je utemeljio Sankt Peterburg, grad u kojemu je Putin rođen i odrastao. Autorica CNN-ove analize, Jill Dougherty, piše da je svojedobno posjetila ured gradske uprave u kojem je Putin radio početkom 1990-ih i da je na zidu iznad njegovog stola bio portret Petra Velikog.

U lipnju ove godine, kada je žestoki rat u Ukrajini ušao u četvrti mjesec, Putin se ponovno usporedio s Petrom Velikim , naglašavajući da je on Ukrajinu preoteo Šveđanima te da "vraća" Rusiji ono što joj zapravo pripada. Putin sada, očito, vjeruje da je povratak Ukrajine Rusiji njegova povijesna zadaća. Stoga vjerojatno vidi napad na Krimski most ne samo kao napad na Rusiju, već i kao osobnu uvredu. I vjerojatno će na to žestoko reagirati.

Njegova 'povijesna misija' je ugrožena

Već dan nakon napada na most, ruske snage bombardiraju civilne stambene zgrade u Ukrajini. Tvrdolinijaši u Rusiji pozivaju Putina da naredi nove napade na ukrajinsku infrastrukturu, a zapadni čelnici upozoravaju da bi sve frustriraniji Putin mogao pribjeći uporabi taktičkog nuklearnog oružja. Vojni stručnjaci kažu da bi mogao uzvratiti asimetrično, gađajući neočekivane ciljeve.

Godinama je Putin imao još jednu opsesiju: ​​kažnjavanje izdajica. Mjesec dana nakon što su njegove snage napale Ukrajinu, zaprijetio je osvetom svim Rusima koji se protive ratu, nazivajući ih "petom kolonom" u raljama Zapada. Dan nakon napada na Krimski most, taj je čin nazvao "terorističkim napadom čiji su autori, izvršitelji i nalogodavci tajne službe Ukrajine i državljani Rusije iz stranih zemalja".

Jedno je jasno, piše CNN; kako se borbe približavaju Rusiji, Putin vidi da je njegova "povijesna misija" u opasnosti. A to znači da bi emocije mogle nadjačati razum. Za Ukrajinu, za Ruse koji se protive ratu i za svijet ovo je opasan trenutak.