Milijunski dobitak na lutriji promijenio mu život, ali na gore: Sada se bori za život

Britanski građevinar koji je osvojio milijun funti na srećki bio je blizu smrti nakon "tri mjeseca zabave". Saldo Adama Lopeza (39) iz Norwicha na bankovnom računu porastao je s 12,40 na 1.000.012,40 funti nakon impresivnog dobitka na Nacionalnoj lutriji u srpnju, piše Metro.co.uk.

Adam je dao otkaz dok je smišljao što će učiniti s novčanom nagradom. A zatim je uslijedilo nekoliko mjeseci čistog hedonizma. Međutim, 10. rujna pretrpio je bilateralnu plućnu emboliju i hitno je prevezen u bolnicu.

"Znao sam da će ono što radim na kraju završiti, a zamalo je završilo na najgori mogući način. Bio je to ogroman, ogroman poziv na buđenje“, rekao je.

Adam je rekao da mu je život nakon pobjede bio potpuno kaotičan. Novac mu je omogućio da živi život kakav mu je do tada bio nedostižan, ali je priznao da je krenuo krivim putem.

"Postalo je očito otprilike tri tjedna ranije... s krvnim ugruškom u nozi koji se proširio na pluća“, rekao je.

'Kada ste u kolima hitne pomoći...'

"Nisam mogao hodati, nisam mogao disati. Nazvao sam hitnu pomoć. Najgora stvar koja mi je promijenila život bila je ležanje u kolima hitne pomoći i slušanje sirena", dodao je.

Adam, koji je proveo osam dana u bolnici, zahvalio je zdravstvenim djelatnicima koji su mu spasili život i rekao da je shvatio da nije važno koliko novca imate kada ste na stražnjem sjedalu kola hitne pomoći i vaš je život u opasnosti.

Sada planira usredotočiti se na svoj oporavak, koji bi, kako kaže, mogao trajati šest do devet mjeseci. Adam je ljetos kupio srećku u trgovini dok je stao kako bi si kupio piće.

"Kad sam vidio milijun funti, nisam znao što bih sa sobom, pa sam srećku bez razmišljanja gurnuo u pretinac za rukavice. Uvijek sam mislio da ću vrištati ako ikad osvojim veliku nagradu, ali kad se to stvarno dogodilo, bio sam zapanjen i potpuno sam utihnuo!", dodao je.

Mama je eksplodirala od sreće kad je čula da je dobio novac. Ipak, Adam je na kraju požalio što je dao otkaz jer nije imao rutinu te se osjećao potpuno odvojeno od života na koji je navikao.

