Tako blizu, a tako.... Netko je na Eurojackpotu pogodio pet brojeva: Evo gdje ide više od 50 tisuća eura

U 79. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 1, 2, 7, 21, 27 – 8, 12, koji su igraču iz Gospića donijeli dobitak 5 u iznosu od 53.723,30 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu: HRVATSKA LUTRIJA, VILE VELEBITA 9, AUTOMAT KLUB GOSPIĆ.

Na listiću je odigrana jedna kombinacija igre Eurojackpot s dodatnom igrom Joker.

Igrač je uplatio 2,60 eura.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 07.10.2025., a glavni dobitak iznosi 36.000.000,00 eura