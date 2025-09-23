Migrant proglašen krivim za zlostavljanje djevojčice u Engleskoj: 'Nisam znao da ste tako strogi'

Hadush Kebatu (41), migrant smješten u kontroverznom hotelu Bell u Eppingu, osuđen je na zatvorsku kaznu nakon što je proglašen krivim po pet točaka optužnice, uključujući seksualno zlostavljanje 14-godišnjakinje i poticanje na seksualne radnje, javlja The Sun.

Seksualno zlostavljanje izazvalo je masovne prosvjede diljem Engleske, a frustrirani Britanci zahtijevali su da se hoteli za azilante isprazne.

Sud u Chelmsfordu čuo je kako je Kebatu, kojem je u sudnici pomagao tigrajski prevoditelj, pokušao napasti tinejdžericu dok je sjedila s prijateljicama i jela pizzu. Djevojčica i njezina prijateljica ponudile Kebatuu dio pizze, što je on prihvatio. Tužitelj Stuart Cowen rekao je da je Kebatu "bez ikakvog poticaja počeo upućivati neprimjerene komentare" i pokušao poljubiti djevojčicu, unatoč tome što je jasno rekla da ima samo 14 godina.

'Dođi u Afriku, bila bi dobra žena'

Kebatu je sjeo pokraj žrtve i počeo joj upućivati neprimjerene komentare, kao i njezinoj prijateljici. Prema tvrdnjama tužiteljstva, rekao je da želi imati dijete s oboma i pokušao ih poljubiti, a potom ih je pozvao u Bell Hotel, gdje je boravio od dolaska u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Kebatu je također izgovorio niz drugih neprimjerenih komentara, uključujući: "Dođi u Afriku, bila bi dobra žena." Također im je rekao da je u njegovoj zemlji normalno udavati se s 14-godišnjakinjama.

Tužiteljstvo je također istaknulo da je Kebatu seksualno napao ženu koja je pokušala intervenirati, stavljajući joj ruku na nogu i upućujući joj neprimjerene komentare. Jedno dijete koje je svjedočilo incidentu izjavilo je kako se Kebatu hvalio da je za dolazak u Veliku Britaniju platio oko 2.500 eura.

U svojoj izjavi o utjecaju zločina, djevojčica je rekla: "Svaki put kad izlazim s prijateljima, gledam preko ramena. Nošenje suknje sada me čini ranjivom i izloženom". Djevojčica je dodala da joj je incident izazvao strah i frustraciju, dok je jedna žena naglasila da Kebatu "nije ni djelovao kao da zna da je ono što je učinio pogrešno".

'Nisam divlja životinja'

Na ročištu o izricanju kazne, odvjetnica optuženog rekla je da je Kebatu "odlučno želio biti deportiran" – stav koji je imao i prije suđenja. Kebatu "nije znao da je zakon toliko strog", no znao je dob pristanka u Etiopiji 18 godina, ali je ignorirao zakone Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovaj slučaj dodatno je potaknuo rasprave o migrantskim centrima u Velikoj Britaniji. Hotel Bell, gdje je Kebatu bio smješten, ranije je bio u središtu sudskog spora zbog privremene zabrane smještaja migranata, koju je Vijeće općine Epping Forest odredilo do 12. rujna. Odluka je pokrenula slične postupke i u drugim gradovima diljem zemlje.

Kebatu je snimljen tijekom uhićenja kako plače dok ga izvode iz policijskog automobila, a tijekom svjedočenja poricao je pokušaje napada, tvrdeći: "Nisam divlja životinja. Ne mogu činiti takve stvari. To su djeca, nova generacija."

Sud je jasno pokazao nultu toleranciju prema ovakvim zločinima, a slučaj ostaje simbolom šire javne zabrinutosti oko sigurnosti i smještaja migranata u Velikoj Britaniji.

