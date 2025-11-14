FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ISTRAGA U TIJEKU /

Još jedan muškarac (36) umro nakon transplantacije kose u Turskoj: Samo se srušio

Još jedan muškarac (36) umro nakon transplantacije kose u Turskoj: Samo se srušio
×
Foto: Facebook/morales Bogdanovich/screenshot

Dan nakon transplantacije kose imao je zakazan stomatološki tretman. Nakon toga se srušio u svom hotelu.

14.11.2025.
9:53
Tajana Gvardiol
Facebook/morales Bogdanovich/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Britanski državljanin albanske nacionalnosti Mentor Rama (36) umro je nakon transplantacije kose i stomatološkog tretmana u Istanbulu. Pokrenuta je policijska istraga, piše Metro.co.uk.

Rama je odsjeo u hotelu u Şişliju blizu klinike u kojoj je imao transplantaciju kose. Dan nakon transplantacije kose imao je zakazan stomatološki tretman. Nakon toga se srušio u svom hotelu. Hitna pomoć prevezla ga je u bolnicu Seyrantepe Hamidiye Etfal, ali je 11. studenog oko 16.30 sati proglašen mrtvim.

Nakon obdukcije, tijelo je preuzela njegova obitelj i vratila u domovinu.

Tretmani u Turskoj puno jeftiniji

Britanci redovito lete u Tursku gdje transplantacija kose košta samo 1500 funti, dok u Britaniji košta 10 tisuća funti, 

U kolovozu je još jedan Britanac umro nakon što je otputovao na transplantaciju kose u Tursku. Imao je 38 godina. Zahvat je obavio u privatnoj klinici CINIK, a nakon operacije mu je postalo loše.

Međutim, iz klinike su rekli da se pacijentu "neočekivano" pogoršalo stanje prije početka transplantacije kose, tijekom "pripremne faze", a ne tijekom same operacije.

Kirurzi u zemlji obavljaju oko 60 posto transplantacija kose u svijetu.

Procjenjuje se da je 150.000 Britanaca putovalo u zemlju 2022. godine radi kozmetičkih zahvata, a medicinski turizam donosi više od 2 milijarde funti turskom gospodarstvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Više od 300 transplantacija u godini dana: Hrvatska među najboljima u Europi

TurskaTransplantacijaKosaZahvat
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ISTRAGA U TIJEKU /
Još jedan muškarac (36) umro nakon transplantacije kose u Turskoj: Samo se srušio