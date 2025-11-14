Još jedan muškarac (36) umro nakon transplantacije kose u Turskoj: Samo se srušio

Britanski državljanin albanske nacionalnosti Mentor Rama (36) umro je nakon transplantacije kose i stomatološkog tretmana u Istanbulu. Pokrenuta je policijska istraga, piše Metro.co.uk.

Rama je odsjeo u hotelu u Şişliju blizu klinike u kojoj je imao transplantaciju kose. Dan nakon transplantacije kose imao je zakazan stomatološki tretman. Nakon toga se srušio u svom hotelu. Hitna pomoć prevezla ga je u bolnicu Seyrantepe Hamidiye Etfal, ali je 11. studenog oko 16.30 sati proglašen mrtvim.

Nakon obdukcije, tijelo je preuzela njegova obitelj i vratila u domovinu.

Tretmani u Turskoj puno jeftiniji

Britanci redovito lete u Tursku gdje transplantacija kose košta samo 1500 funti, dok u Britaniji košta 10 tisuća funti,

U kolovozu je još jedan Britanac umro nakon što je otputovao na transplantaciju kose u Tursku. Imao je 38 godina. Zahvat je obavio u privatnoj klinici CINIK, a nakon operacije mu je postalo loše.

Međutim, iz klinike su rekli da se pacijentu "neočekivano" pogoršalo stanje prije početka transplantacije kose, tijekom "pripremne faze", a ne tijekom same operacije.

Kirurzi u zemlji obavljaju oko 60 posto transplantacija kose u svijetu.

Procjenjuje se da je 150.000 Britanaca putovalo u zemlju 2022. godine radi kozmetičkih zahvata, a medicinski turizam donosi više od 2 milijarde funti turskom gospodarstvu.

