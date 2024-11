Voštana figura ili žena sa stavom? Slovenka bi 20. godišnjicu braka mogla slaviti u Bijeloj kući

Netko će reći za nju da izgleda kao voštana lutka, netko je vidi kao profinjenu damu, a osim govora koji su drugi napisali za nju, rijetko je se i čuje u javnosti. O ukusima se ne raspravlja pa tako ni njezin izbor odabranika nije za komentiranje, ali jedno je sigurno - vjerojatno ni sama Melanija Knauss nije ni sanjala da će iz male slovenske Sevnice doći "na vrh svijeta". Melanija Knauss, odnosno Melania Trump, ostvarila je američki san u pravom smislu te riječi.

"Vraćao sam se s jedne modne revije u Ljubljani i vidio ju ispred zgrade. Vjerojatno je čekala prijateljicu. Zapazio sam je jer je bila visoka i mršava. Prišao sam joj i predložio probno fotografiranje", prisjetio se prije nekoliko godina fotograf Stane Jerko za Reuters. Te su fotografije bile odskočna daska za njenu manekensku karijeru koja ju je naposljetku odvela do Milana, Pariza i New Yorka…

"Bila je sramežljiva na početku, ali brzo je učila i zanimao ju je svaki detalj procesa fotografiranja. Iz uspavane čahure preobrazila se u glamuroznog leptira", rekao je Jerko.

Melanija Knauss rodila se u Novom Mestu 26. travnja 1970. godine. Odrasla je u Sevnici. Otac je prodavao automobile, a majka je bila krojačica. Slovenka je u svojim memoarima opisala djetinjstvo, ili barem ispričala primjerenu priču za svijet, iza željezne zavjese. Priznala je da je otac Mirko bio član komunista, ali samo zato što je to bilo obavezno u Jugoslaviji.

Međutim, crvena članska iskaznica navodno je Mirku otvorila mnoga vrata u gradu, što je Melanija demantirala u memoarima. Tvrdi da su lijepo živjeli zahvaljujući radnoj etici roditelja.

Roditelji su je vodili na koncerte Eltona Johna i Tine Turner

Bila je sretno dijete, a manekenstvom se počela baviti sa šest godina. S obitelji je stalno putovala Europom. Majka Amalija, krojačica odrasla na farmi luka, i otac Viktor prodavač automobila vodili bi nju i sestru Ines na koncerte Eltona Johna i Tine Turner. S ocem je išla na utrke Formule 1. Sa starijom sestrom Ines otputovala je u Veneciju. Skijala je po Alpama i ljetovala u Dalmaciji.

Jedno od najljepših sjećanja bilo joj je kada je tata kupio Citroën Maserati. Imala je sedam godina i bio je to najljepši auto koji je ikad vidjela. U kolekciji su imali i Ford Mustange, njemačke BMW-e i Ford Cougar XR-7, uz kolekciju prestižnih Mercedes-Benzova. Upravo zbog tog voznog parka postali su i sumnjivi susjedima. "Cinkali" su ih vlastima. Tajna policija pretresla je njihov dom zbog "sumnjivog načina života" njezina oca. Ipak, nikad nije proglašen krivim za zločin niti pritvoren.

Foto: Profimedia

Melania je imala i dadilju koja je izrađivala prekrasne rođendanske torte koje ne samo da su bile ukusne nego i ukrašene ručno rađenim šećernim cvijećem.

Melanijina prijateljica Mirjana otkrila je prije nekoliko godina kako je Melania uvijek imala istančan ukus, a strašno je voljela čitati. Uvijek je sa sobom nosila knjige.

Upisala se na Sveučilište u Ljubljani, ali je odustala na prvoj godini zbog manekenske karijere: žarila je modnim pistama u Milanu i Parizu prije nego što ju je završila u modnoj agenciji Paola Zampollija u New Yorku 1996. godine. Krasila je naslovnice mnogih svjetskih časopisa, a pojavila se i u popularnom Sports Illustrated izdanju s kupaćim kostimima. U SAD-u je promijenila ime u Melania jer su je zvali Melanidža.

Odmah je znala da je Donald Trump čovjek njezina života

Svog odabranika, bivšeg i možda budućeg predsjednika, poduzetnika, milijardera Donalda Trumpa upoznala je na zabavi punoj zvijezda na Tjednu mode u New Yorku 1998. godine. Iako je Trump tada bio u braku s Marlom Maples, na zabavu je došao u pratnji druge djevojke. Međutim, to ga nije spriječilo da zavodi Melaniju.

Melania je opisala sudbonosni susret u memoarima. Večer prije vratila se iz Pariza i prijateljica ju je pozvala da odu na ekskluzivnu zabavu. Nije htjela ići. Bila je umorna. Ipak, prijateljica ju je nagovorila i došla limuzinom po nju. Pronašle su stol u VIP djelu i sjele. Prijateljica je mahnula poznaniku koji je potom došao do njih.

"Bok. Ja sam Donald Trump. Drago mi je što smo se upoznali", rekao je pruživši ruku.

Ne samo da je kao model bila naviknuta na mušku pažnju, nego je i ovaj muškarac djelovao zaneseno, nakon što je ušetao u klub s lijepom plavušom pod rukom. Melania, tada 28-godišnjakinja, ipak je pristojno popričala s njim. Trump je upijao njezine riječi.

Unatoč tome što je bila "očarana njegovim šarmom", kaže, i "privučena njegovom magnetskom energijom", opisala je interakciju kao ljubaznu. Tek kad je njegova pratilja otišla od stola – a on hrabro iskoristio priliku da zatraži njezin broj – Melania je shvatila da on ima više od prijateljskih namjera. Ipak, odbila ga je i tražila njega njegov broj. Šokiran i nenaviknut na odbijanje, poslušao je, gurnuvši joj svoju posjetnicu prije nego što se njegova pratilja vratila. Nazvala ga je tek nakon što se vratila sa snimanja na Karibima.

Na prvom spoju vrtjelo joj se u glavi i shvatila je da je to to.

Melania je Donaldu treća sreća

Trump se razveo 1999. a s Melanijom se oženio 22. siječnja 2005. godine na imanju u Palm Beachu, Floridi. Trumpu je Melanija treća supruga, a on njoj prvi.

Njihovo je vjenčanje proglašeno najglamuroznijim u 21. stoljeću, a Melania je nosila Diorovu vjenčanicu vrijednu 200.000 dolara. Vjenčanica je bila toliko teška da se kasnije morala presvući, a svadbena je torta bila ukrašena s čak 3000 ruža. Jedna od gošća na vjenčanju bila je i Hilary Clinton.

Godinu dana kasnije, rodila je sina Barrona Williama Trumpa, a iste godine dobila je i američko državljanstvo. Trumpu je Barron peto dijete. U to vrijeme, Melania se još bavila manekenstvom, dizajnirala je nakit te izbacila liniju proizvoda za njegu kože na bazi kavijara.

Foto: Profimedia

Kada je Trump 2015. godine najavio da će se kandidirati za predsjednika i u središte svoje kampanje stavio imigraciju kao glavni državni problem, počeli su curiti detalji iz Melanijine povijesti među kojima su bile i optužbe da je radila u SAD-u prije nego što je dobila radnu vizu.

Iako Melania nije imala prebitnu ulogu u kampanji, osim da bude lijepa, održala je govor na republikanskoj nacionalnoj konvenciji u srpnju 2016. godine. Nakon govora svi su bili oduševljeni. Međutim, s vremenom se ispostavilo da su joj rečenice i fraze bile preslične govoru koji je Michelle Obama održala osam godina ranije. Autor govora ispričao se zbog očitog plagijata. Nakon toga Melania se držala u sjeni.

Postavilo se pitanje je li ilegalno radila

The New York Post objavio je 2016. godine kontroverzne fotografije na kojima je pozirala gola s komentarom "Menage à Trump". Svrha objave je bila da se našteti Trumpovoj kampanji, ali Melania je rekla da ih se ne srami.

"Za mene su te slike bile umjetničke i ukusne", rekla je. Međutim, najveći problem je bio što su napisali da su fotografije snimljene godinu dana ranije pa je ispalo da je ilegalno radila.

"Iako je fotograf kasnije priznao pogrešku, šteta je učinjena - senzacionalističke laži o meni proširile su se svijetom, vođene sramotnom jurnjavom za skandalom i zaradom", dodala je.

Nakon što su brojne žene optužile Donalda Trumpa za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje nekoliko tjedana prije izbora, stala je u njegovu obranu. Trump je pobijedio Hilary Clinton na izborima 8. studenog 2016. godine i preuzeo ured 20. siječnja 2017. godine.

Slovenka iz Sevnice postala je Prva dama. Međutim, nije se uselila u BIjelu kuću do lipnja. Čekala je da Barronu završi škola. Sljedeće godine fokusirala se na inicijativu Be best koja je bila usmjerena protiv nasilja na internetu.

U javnosti je rijetko govorila, a nakon što je Trump prvi puta postao predsjednik rekla je da će biti profinjena i pristojna prva dama. To je i bila, no svakim njenim pojavljivanjem u javnosti sve su glasnija bila šuškanja da ne podnosi Donalda. Za oko su svima zapeli njezini mali incidenti prema suprugu, poput onoga kada mu u javnosti nije htjela dati ruku, ali i ledeni izrazi lica u Trumpovu društvu kada je često izgledala iznervirano. Neki su govorili da "izgleda kao životinja zatočena u kavezu". Nakon što je izgubio drugi mandat na predsjedničkim izborima, šuškalo se da Melania želi razvod, no do danas nije podnijela zahtjev.

Branila ga je i dok ga nije htjela primiti za ruku

U medijima pak uvijek brani supruga:

"Mnoge optužbe protiv njega sasvim su lažne. Mnoge su i točne, a ja se ne libim reći da je griješio. Opet, on je na konstantnoj meti medija. Pomalo je sirov, znate. Ružne riječi koje koristi su dječački žargon, ali kada ga malo bolje upoznate, on je nevjerojatan džentlmen, pun podrške za drage ljude. Priča o tome kako ponižava žene pada u vodu kada pogledate njegove kompanije u kojima su na brojnim utjecajnim mjestima upravo žene. On ih podržava u tome da slijede svoje snove i teže ka najvišim pozicijama', rekla je jednom prilikom Melanija za CNN.

Tijekom predsjedničke kampanje 2020. godine Melania se nije previše eksponirala, ali je opet održala govor na republikanskoj konvenciji u kolovozu. Dva mjeseca kasnije bračni par Trump bio je pozitivan na koronu. U studenom 2020. Joe Biden pobijedio je Trumpa koji je žestoko osporavao rezultate i tvrdio da je prevaren i pokraden.

Foto: Profimedia Melania Trump

Prekršila je tradiciju nakon što nije održala tradicionalnu čajanku sa svojom nasljednicom Jill Biden prije nego što je Donald napustio Ovalni ured 20. siječnja 2021. Narednih godina Melania se povukla iz javnosti, a nije čak ni održala govor na republikanskoj nacionalnoj konvenciji 2024. godine.

Prije nekoliko tjedana u javnost su izašli njezini memoari. Knjiga na 256 stranica ispunjena je pričama iz Melanijina djetinjstva u Sloveniji i fotografijama iz njezina privatnog života, uključujući djetinjstvo u Europi i odgajanje sina Barrona u New Yorku.

Melania smatra da žena ima pravo na izbor kad je riječ o abortusu

Njezina knjiga sadrži i neka šokantna otkrića, kao što je da ona podržava pravo žene na izbor kada je riječ o pobačaju – suprotno stavu njezina supruga o tom pitanju. Objasnila je da je to uvjerenje nosila tijekom cijelog odraslog života.

"Imperativ je zajamčiti da žene imaju autonomiju u odlučivanju o tome hoće li imati djecu, na temelju vlastitih uvjerenja, bez ikakve intervencije ili pritiska vlade. Zašto bi itko osim same žene imao moć određivati ​​što ona radi sa svojim tijelom? Ženino temeljno pravo na individualnu slobodu, na vlastiti život, daje joj ovlast da prekine trudnoću ako želi. Ograničiti pravo žene da izabere hoće li prekinuti neželjenu trudnoću isto je što i uskratiti joj kontrolu nad vlastitim tijelom", napisala je u memoarima.

U svojoj je knjizi bivša prva dama također otkrila zašto je nosila svoju jaknu s natpisom "Stvarno me briga" na granici s Teksasom kako bi posjetila djecu migrante koja su držana odvojeno od roditelja. Tvrdi da je prisilila Trumpa da odustane od svoje tvrdokorne useljeničke politike odvajanja djece od roditelja na granici.

Melania je svoju poruku nazvala "diskretnom, ali dojmljivom" i ustvrdila da je bila namijenjena protestu protiv "anonimnog izvještavanja".

"Bila sam odlučna… ne dopustiti da lažni narativi medija utječu na moju misiju pomoći djeci i obiteljima na granici. Zapravo, odlučila sam im dati do znanja da me njihova kritika nikada neće spriječiti da učinim ono što smatram ispravnim", rekla je.

