Melania u Jugoslaviji živjela bolje od Tita. Otkrila kako ju je Donald 'očarao svojim šarmom'

Izašli su dugoočekivani memoari Trumpove supruge, bivše Prve dame, bivše manekenke, Slovenke Melanije (54). Knjiga na 256 stranica ispunjena je pričama iz Melanijina djetinjstva u Sloveniji i fotografijama iz njezina privatnog života, uključujući djetinjstvo u Europi i odgajanje sina Barrona u New Yorku.

Knjiga nudi prvi pravi uvid u Melanijin privatni život i njezin brak – ili, u najmanju ruku, prenosi priču koju je ona sretna što svijet može pročitati manje od mjesec dana od predsjedničkih izbora koji će odlučiti hoće li njezin suprug ponovno ući u Bijelu kuću.

Slovenka je opisala djetinjstvo "iza željezne zavjese". Zanijekala da joj je otac bio komunist, ali objasnila je kako je članstvo u komunistima bilo obavezno u Jugoslaviji jer bez toga nije mogao primati plaću. Međutim, izvori su prije već otkrili kako je komunistička iskaznica njezinom ocu omogućila poseban tretman u gradu. Tada je samo pet posto Slovenaca bilo u partiji, kažu izvori. Melania je napisala da je njezina obitelj dobro živjela i napredovala zahvaljujući radnoj etici roditelja, a ne partiji.

Melania je djetinjstvo u malom gradu Sevnica opisala kao sretno. Počela se baviti manekenstvom sa šest godina i putovala je Europom sa svojom "prosperitetnom" obitelji. Majka Amalija, krojačica odrasla na farmi luka, i otac Viktor prodavač automobila vodili bi nju i sestru Ines na koncerte Eltona Johna i Tine Turner kako bi se osjećala "povezanijom" sa susjednom Italijom i Austrijom. S ocem je išla na utrke Formule 1. Sa starijom sestrom Ines otputovala je u Veneciju. Skijala je po Alpama i ljetovala u Dalmaciji.

Jedno od najljepših sjećanja bilo joj je kada je tata kupio Citroen Maserati. Imala je sedam godina i bio je to najljepši auto koji je ikad vidjela. Otac je inače počeo raditi kao vozač, a kasnije je postao prodavač automobila. U kolekciji su imali i Ford Mustange, njemačke BMW-e i Ford Cougar XR-7, uz kolekciju prestižnih Mercedes-Benzova. Upravo zbog tog voznog parka postali su i sumnjivi susjedima. "Cinkali" su ih vlastima. Tajna policija pretresla je njihov dom zbog "sumnjivog načina života" njezina oca. Ipak, nikad nije proglašen krivim za zločin niti pritvoren.

"Unatoč životu u regiji koja se često smatrala odvojenom od ostatka svijeta, bili smo sretni što smo imali priliku putovati i istraživati ​​različite kulture", otkrila je. Melania je imala i dadilju koja je izrađivala prekrasne rođendanske torte koje ne samo da su bile ukusne nego i ukrašene ručno rađenim šećernim cvijećem.

"Bezbrojne su priče o mom djetinjstvu objavljene, ali često promaše cilj, oslikavajući turobnu i netočnu sliku mog odrastanja", napisala je. "Zaista, moje je djetinjstvo bilo ispunjeno srećom, ljepotom i pozitivnošću, daleko od tipične priče djevojčice odrasle u komunističkom društvu", dodala je.

O prvom spoju s Trumpom

Kad je 1998. godine misteriozni muškarac sjeo pokraj Melanije Knauss na zabavi punoj zvijezda na Tjednu mode u New Yorku, ona se nije previše obazirala na to. Večer prije vratila se iz Pariza i prijateljica ju je pozvala da odu na ekskluzivnu zabavu. Nije htjela ići. Bila je umorna. Ipak, prijateljica ju je nagovorila i došla limuzinom po nju. Pronašle su stol u VIP djelu i sjele. Prijateljica je mahnula poznaniku koji je potom došao do njih.

Ispruživši ruku prema Melaniji, predstavio se: "Bok. Ja sam Donald Trump. Drago mi je što smo se upoznali".

Ne samo da je kao model bila naviknuta na mušku pažnju, nego je i ovaj muškarac djelovao zaneseno, nakon što je ušetao u klub s lijepom plavušom pod rukom. Melania, tada 28-godišnjakinja, ipak je pristojno popričala s njim. Trump je pozorno slušao njezine priče.

Unatoč tome što je bila "očarana njegovim šarmom", kaže, i "privučena njegovom magnetskom energijom", opisala je interakciju kao ljubaznu. Tek kad je njegova pratilja otišla od stola – a on hrabro iskoristio priliku da zatraži njezin broj – Melania je shvatila da on ima više od prijateljskih namjera. Ipak, odbila ga je i tražila njega njegov broj. Šokiran i nenaviknut na odbijanje, poslušao je, gurnuvši joj svoju posjetnicu prije nego što se njegova pratilja vratila. Nazvala ga je tek nakon što se vratila sa snimanja na Karibima.

"Zašto nisi nazvala ranije? Mislio sam na tebe", rekao joj je. Nekoliko tjedana kasnije otišli su na prvi spoj. Odvezao ju je crnim Mercedesom van grada kako bi joj pokazao prostrano imanje koje je htio pretvoriti u golf klub.

"Gledajući unatrag", priznaje Melania, "bio je to vrlo "donaldski" prvi spoj – mješavina posla i zadovoljstva", opisala je. Otkrila je kako joj se "vrtjelo od radosti" te da je pronašla "trenutačnu vezu" s tada 52-godišnjakom. Trump je pak u njoj, kaže, vidio nekoga s kim bi mogao voditi dublji razgovor".

Trump je u to vrijeme još uvijek bio u fazi rastave od svoje druge supruge, glumice Marle Maples. No, Melania se nije obeshrabrila kada je progovorio o svom razvodu i djeci, od kojih je starije, sin Donald jr., samo osam godina mlađe od nje.

Ona je, inzistira, otkrila svog para – muškarca koji je privatno drugačiji od Donalda Trumpa kakvog svijet zna: 'Otkrio se kao džentlmen, pokazujući nježnost i promišljenost.' Nekoliko godina kasnije, 2005., vjenčali su se – i Melania je postala treća gospođa Donalda Trumpa.

O golim fotografijama

Bivša i možda buduća Prva dama otkrila je kako se sasvim ugodno osjećala pozirajući gola tijekom manekenskih dana. Opisala je kako je odrastajući u Europi imala drugačiji stav o golotinji jer su bili naviknuti na plaže na kojima je golotinja bila uobičajena i prirodna. Primijetila je da su stavovi prema golotinji u SAD-u potpuno drugačiji.

Njezine kontroverzne fotografije iz 1996. završile su na naslovnici The New York Posta 2016. godine tijekom predsjedničkih izbora. Melania se požalila na odvratan naslov koji su stavili - "Menage à Trump".

"Fotografije nikada nisu kružile Sjedinjenim Državama", prisjetila se.

"Časopis koji ih je izvorno objavio prestao je postojati mnogo prije nego što su te slike iskopane, a sada su se dijelile s jedinom svrhom da se nanese šteta Donaldovoj kampanji", kaže. Ona ih se nije sramila.

"Za mene su te slike bile umjetničke i ukusne", rekla je. Međutim, najveći problem je bio što su napisali da su fotografije snimljene godinu dana ranije pa je ispalo da je ilegalno radila.

"Iako je fotograf kasnije priznao pogrešku, šteta je učinjena - senzacionalističke laži o meni proširile su se svijetom, vođene sramotnom jurnjavom za skandalom i zaradom", dodala je bivša Prva dama.

