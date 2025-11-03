DRAMATIČNE SNIMKE /

Gradonačelnik likvidiran pred ljudima na Dan mrtvih: Izrešetan sa sedam metaka

Gradonačelnik likvidiran pred ljudima na Dan mrtvih: Izrešetan sa sedam metaka
×
Foto: X/screenshot

Napadač je ubijen na licu mjesta, a policija je uhitila i dvojicu osumnjičenika

3.11.2025.
14:45
Erik Sečić
X/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Carlos Alberto Manzo Rodriguez (40), gradonačelnik Uruapana u kriminalom pogođenoj meksičkoj državi Michoacan, ubijen je u subotu pred desecima ljudi tijekom proslave Dana mrtvih, piše Sky News

Vlasti su rekli da ga je "neidentificirani muškarac sedam puta upucao iz vatrenog oružja" u centru grada. Hitno su ga prebacili u bolnicu, gdje je na kraju i preminuo. Ozljede u pucnjavi zadobili su član gradskog vijeća i tjelohranitelj. 

Objavljena snimka

Na društvenim mrežama objavljena je snimka koja je zabilježila trenutak neposredno prije pucnjave. Ljudi počinju vrištati i bježati u panici. 

Napadač je ubijen na licu mjesta, a policija je uhitila i dvojicu osumnjičenika. Oružje kojim je napadač počinio jezivu likvidaciju povezano je s dva ranija oružana sukoba suparničkih kriminalnih skupina koje su aktivne u regiji. 

Rodriguez je bio otvoreni kritičar organiziranog kriminala. Od prosinca prošle godine, tri mjeseca nakon što je preuzeo dužnost, bio je pod zaštitom policije, a često je nosio pancirku. Zaštitu je dodatno pojačao u svibnju policajcima i časnicima Nacionalne garde.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija jurila crni kombi Svetom Klarom, on sletio u jarak

 

MeksikoNapadGradonačelnik
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRAMATIČNE SNIMKE /
Gradonačelnik likvidiran pred ljudima na Dan mrtvih: Izrešetan sa sedam metaka