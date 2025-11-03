Gradonačelnik likvidiran pred ljudima na Dan mrtvih: Izrešetan sa sedam metaka

Carlos Alberto Manzo Rodriguez (40), gradonačelnik Uruapana u kriminalom pogođenoj meksičkoj državi Michoacan, ubijen je u subotu pred desecima ljudi tijekom proslave Dana mrtvih, piše Sky News.

Vlasti su rekli da ga je "neidentificirani muškarac sedam puta upucao iz vatrenog oružja" u centru grada. Hitno su ga prebacili u bolnicu, gdje je na kraju i preminuo. Ozljede u pucnjavi zadobili su član gradskog vijeća i tjelohranitelj.

Objavljena snimka

Na društvenim mrežama objavljena je snimka koja je zabilježila trenutak neposredno prije pucnjave. Ljudi počinju vrištati i bježati u panici.

🇲🇽 #Mexico Mayor Assassinated



Mayor #CarlosManzo was shot dead during a Day of the Dead festival in Michoacán.



A council member and his bodyguard were injured; the gunman was killed.



Manzo had long opposed organised crime.#FueClaudia #FueElEstado pic.twitter.com/sgqqIDG1bm — Eyes on the Globe (@eyes_globe) November 3, 2025

Napadač je ubijen na licu mjesta, a policija je uhitila i dvojicu osumnjičenika. Oružje kojim je napadač počinio jezivu likvidaciju povezano je s dva ranija oružana sukoba suparničkih kriminalnih skupina koje su aktivne u regiji.

Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan reconocido por enfrentar al crimen organizado, fue atacado a balazos en pleno festival. Fue trasladado a un hospital y más tarde el Gabinete de Seguridad confirmó su muerte. Uno de los agresores fue abatido y hay 2 detenidos. Video: Vox Populi. pic.twitter.com/OohK5YaiGA — Sandra Romandía (@Sandra_Romandia) November 2, 2025

Rodriguez je bio otvoreni kritičar organiziranog kriminala. Od prosinca prošle godine, tri mjeseca nakon što je preuzeo dužnost, bio je pod zaštitom policije, a često je nosio pancirku. Zaštitu je dodatno pojačao u svibnju policajcima i časnicima Nacionalne garde.

