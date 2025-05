Mega cunami mogao bi izbrisati dio svijeta: Stiže val koji guta sve pred sobom

Stručnjaci su izdali upozorenje na mogući "mega cunami" koji bi mogao uništiti čitave zajednice svojim golemim valovima. Aljaska, Havaji i zapadna obala SAD-a i dalje su pod prijetnjom zbog svoje blizine zonama katastrofa — a zapadna obala upravo je dobila novo upozorenje.

Potres u kombinaciji s porastom razine mora

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences otkriva da bi potres mogao izbiti duž subdukcijske zone Cascadia, rasjeda koji se proteže od sjevernog otoka Vancouver do rta Mendocino u Kaliforniji. Istraživači s Virginia Techa otkrili su da bi snažan potres, u kombinaciji s porastom razine mora, mogao dovesti do mega cunamija koji bi najteže pogodio stanovnike i imovinu u sjevernoj Kaliforniji, sjevernom Oregonu i južnom Washingtonu, piše The New York Post.



Mega cunami je katastrofalan val uzrokovan pomicanjem morske vode, a može ga izazvati potres, klizište ili vulkanska erupcija. Stručnjaci ističu da postoji 15 posto šanse da rasjed izazove potres magnitude 8.0 ili više u sljedećih 50 godina, što bi moglo uzrokovati spuštanje obale i do dva metra.

"Širenje obalne poplavne ravnice nakon potresa u zoni subdukcije Cascadia dosad nije bilo kvantificirano, a posljedice po korištenje zemljišta mogle bi znatno produžiti vrijeme oporavka", izjavila je Tina Dura, glavna autorica studije i izvanredna profesorica na Odsjeku za geoznanosti Sveučilišta Virginia Tech.

Aljaska i dalje žarište

Aljaska i dalje ostaje žarište klizišta zbog svog neravnog terena i čestih potresa. Klimatske promjene uzrokuju topljenje ledenjaka, što destabilizira padine i uzrokuje otpuštanje stijena.

U lipnju 2019., umjetnica Valisa Higman veslala je kajakom po fjordu Barry Arm na Aljasci kad je primijetila neobične pukotine na stijeni iznad mora. Nekoliko mjeseci kasnije, znanstvenica iz Ohija testirala je novi NASA-in alat koji pomoću satelitskih snimki i umjetne inteligencije traži klizišta u hladnim područjima. Kada su pregledali područje fjorda Barry Arm, otkrili su da se cijela planina iznad ledenjaka Barry polako, ali sigurno pomiče. Iako se to događa sporo, postoji ozbiljna zabrinutost: ako se ta ogromna količina stijena iznenada sruši u fjord, mogla bi izazvati golemi cunami. Uski oblik fjorda dodatno bi pojačao val, što znači da bi valovi mogli biti razorni i vrlo visoki. Postoji opasnost da bi jedno klizište moglo izazvati ogroman val koji bi mogao uništiti sve što se nađe na njegovu putu.

Na Havajima vulkanski otoci imaju dugu povijest mega cunamija uzrokovanih urušavanjem vulkana. Prije otprilike 105.000 godina, val visok 300 metara udario je u otok Lanai.

Vulkani na Havajima rastu slojevima lave koji se talože jedan na drugi, što stvara nestabilne padine sklone urušavanju, osobito tijekom erupcija ili potresa. To može dovesti do toga da milijuni tona stijena skliznu u ocean, pomičući vodu i stvarajući mega cunami. Budući da su havajski vulkani još uvijek aktivni, prijetnja i dalje postoji, posebno na jugoistočnoj strani Velikog otoka, gdje se nalaze "mlađi" vulkani poput Mauna Loe i Kilauee. Kilauea već mjesecima izbacuje lavu, a posljednja erupcija završila je 16. svibnja.

Na zapadnoj obali, subdukcijska zona Cascadia i dalje je jedno od seizmički najaktivnijih područja Sjeverne Amerike — i postoji velika vjerojatnost da će se u idućim desetljećima dogoditi još jedan veliki potres.

Potres magnitude 8.0 po Richteru

Subdukcijska zona Cascadia dio je "Vatrenog prstena", područja gdje se Tihookeanska ploča susreće s drugom tektonskom pločom, uzrokujući "najjače potrese na svijetu", kao i većinu vulkanskih erupcija. Međutim, autori studije napominju da se potres magnitude veće od 8.0 u ovoj regiji nije dogodio od 26. siječnja 1700. godine.

"Cascadia je posebno mjesto. Nije jako gusto naseljeno, ali gotovo svaka estuarijska zona ima zajednicu u sebi — i sve su one točno u zoni spuštanja tla. Iskreno, mislim da bi ovdje spuštanje tla moglo imati veći utjecaj nego što je to bio slučaj kod drugih velikih potresa u svijetu", rekla je Dura.

