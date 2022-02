Vidi se da ruskoj strani i ne ide kako su si zamislili. Tempo napada, kada se uđe u tako velike gradove kao što je Kijev i Harkiv, onda opada. To se događa zato što teška tehnika koja je inače uvijek u prednosti kod napadača, u ovome slučaju ne dolazi do izražaja. Sada počinju ulične borbe, prsa o prsa, a tu su prilično snage izjednačene, zapravo uvijek je to na strani onoga koji brani svoj dom, kazao je za HRT sigurnosni stručnjak Marinko Ogorec. Ipak, napominje kako je situacija u Ukrajini vrlo složena. Osim Harkiva i Kijeva, borbe se vode još u nizu gradova.

Otpor je veći nego što je Rusija očekivala

"Očito je da su ruske snage uglavnom najviše napredovale na jugu. Na tom prostoru su napravile najveći odmak. Na sjeveru je Kijev centralna meta. Najvjerojatnije će nastaviti osvajanje Kijeva, a koliko će ih to koštati, vrlo je upitno", rekao je Ogorec. Smatra da je otpor veći nego što je Rusija očekivala.

"Očito su se ukrajinski branitelji konsolidirali i dobro se organizirali, dodao je. Oružje iz cijelog demokratskog svijeta stiže im u pomoć, pa se može očekivati, kaže, da će u doglednom vremenu to imati i presudnu ulogu u svemu tome.

Rat bi mogao završiti prije nego sankcije Rusiji počnu djelovati?

"Čim Rusija potiče pregovore znači da je konsolidacija bojišnice pri kraju. Vrijeme radi protiv Rusije i za Ukrajinu. Vladimir Putin može očekivati probleme u vlastitoj državi jer bi prosvjedi ondje mogli sve više jačati. Putin ovo mora što prije završiti, ako sebi želi dobro, kazao je Ogorec. Štoviše, Ogorec je uvjeren kako će ova intervencija završiti prije nego što Rusiji sankcije počnu djelovati.

