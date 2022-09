Djevojka (22) je u ožujku 2021. godine stigla u Milano, no svega nekoliko tjedana kasnije počeli su problemi. Ona je uspjela pobjeći iz grada ovog ljeta, a prošlog tjedna, točnije u petak uslijedila je prijava koju je podnio njen odvjetnik u Italiji.

"Nisam to prije prijavila zbog straha. Taj čovjek je ponovio da će me ubiti ako odlučim progovoriti. Čak mi je govorio da će uništiti moju obitelj. U slučaju da pobjegnem zakleo se da će poslati nekoga da me potraži", rekla je djevojka za Corriere della Sera.

Izjavu je dao i njezin odvjetnik Alexandro Maria Tirelli: "Nadam se da će istražitelji što prije izvršiti zapljene potrebne za pribavljanje dokaza. Moramo rasvijetliti ovu strašnu priču."

Nadalje, mlada manekenka je rekla kako ju je proganjao 42-godišnji PR menadžer s kojim je ujedno i živjela te bila u vezi. U prijavi spomenula je i zabave na bazi droge i seksa, premlaćivanje, prisiljavanje na odnose s drugim muškarcima koji su ponekad plaćali, a ponekad nisu; spomenula je i prijetnje, ozljede nosa zbog veličih količina kokaina, agresiju.

Bila je u smrtnom strahu

Prema pisanju Corriere della Sera, taj spis je od ponedjeljka kod zamjenice državnog odvjetnika Letizije Mannelle koja će slučaj proučiti i dodijeliti tužitelju kako bi istraga mogla početi.

Manekenka je rekla: "Nedavno sam se nakratko vratila u Milano. Bila sam u agenciji za koju sam radila, razgovarali smo o poslu: moj book treba ažurirati, dugo nisam radila...". Ona i dalje živi u Europi, a kao svoj cilj ističe snimanje za agencije kada njezin novi book bude spreman.

"Pokušavam vratiti svoj život. Usredotočiti se na sebe, vratiti se svojoj rutini koju sam imala prije nego što se sve ovo dogodilo. Počela sam studirati na internetskom sveučilištu da bih jednog dana diplomirala marketing. Trebat će mi kad više ne budem bila model", kazala je i istaknula da se i dalje bori s nesanicom i pati od tjeskobe.

"Proživjela sam određeno vrijeme ne shvaćajući što se događa...Dao mi je benzedrin (amfetamini). Pričao mi je o seksualnim odnosima kojih se nisam uopće sjećala... Puna sam srama i osjećaja krivnje. Sramila sam se i pomislila, možda sam čak bila duboko uvjerena, da sam jedina odgovorna jer me on, vrlo vješt u psihološkoj manipulaciji, natjerao da vjerujem u to... Bila sam potpuno podređena, bila sam potpuno otuđena od stvarnosti. Tu je bio i problem privatnih snimki jer me snimao tijekom seksualnog odnosa s njim. I te snimke su bile oružje i još uvijek jesu: nekoliko puta je rekao da će ih poslati mojoj majci u Brazil ili da će ih poslati mojim kolegama. Sigurna sam da je snimkama ucjenjivao i prethodnu djevojku", rekla je djevojka.

Tjerao ju je da se drogira

Također je rekla da se on i drogirao pred njom i govorio joj da bi joj bilo bolje da i sama proba drogu. Tvrdi kako nije postala ovisna o drogama jer se drogirala samo na njegovo inzistiranje. Nakon što je pobjegla iz Milana, promijenila je i broj mobitela.

"Prije nekoliko tjedana uspio je saznati moj novi broj mobitela i počeo je pisati poruke isprike naizmjenice s novim prijetnjama. Dok sam bila u Milanu, njegovo raspoloženje prelazilo je naglo iz smirenosti u ljutnju", rekla je i dodala da ju je znao vrijeđati, a znao je i uzeti nož koji bi približio njezinom licu, pretukao bi je, vrištao na nju.

"Često je govorio: samo ako me ubije, njegovo postojanje bi imalo smisla", kazala je. Bila je prisiljena i na prostituciju.

"Na početku je dovodio ljude kući i uvijek zagovarajući otvorenost prema svakoj vrsti iskustva, nakon obilne konzumacije kokaina svi bismo završili u spavaćoj sobi... Ponekad sam bila plaćena za seks... Sav novac tako zarađen do zadnje lipe dala sam njemu: 15 tisuća eura, to je proklet novac". ,

Bila je prisiljena i na prostituciju

Djevojka je manekenstvom počela baviti u Brazilu u dobi od 18 godina. Radila je taj posao četiri godine, a već je proputovala svijet. S obzirom da je talijanskog podrijetla, 2021. je odlučila uzeti talijansko državljanstvo i doći u Milano.

"Jedna poznanica mi je preporučila tog čovjeka iz našeg ambijenta kako bi me podržao u poslu. Isprva sam odsjela u hotelu, a zatim sam se preselila u njegov stan. U međuvremenu smo započeli vezu", rekla je.

Bilo je tu i drugih epizoda u koje su bili uključeni i drugi muškarci i manekenke, zabave na bazi ogromne količine kokaina, prostitucija, trgovina benzedrinom.

"Spremna sam imenovati sve uključene i otkriti detalje ove mračne priče", zaključila je manekenka.