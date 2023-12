Nakon što je u nedjelju navečer objavljeno da je pronađeno tijelo 14-godišnje djevojčice Vanje Đorčevske otete prošlog ponedjeljka na putu u školu u Skopju, javnosti su se obratili ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski i javni tužitelj Gavril Bubevski.

Spasovski je rekao kako je makedonski MUP tijekom protekle noći raščistio slučaj, prenosi Tportal. "Na žalost, rasplet događaja nije onakav kakvom se makedonska javnost nadala. Oba tijela su pronađena zakopana, jedno u okolici Skopja, a drugo u okolici Velesa. Skopska policija došla je do petero osumnjičenih i našlo materijalne dokaze. Tri osobe su privedene, jedna je izvan države, a otac ubijene djevojčice je peti privedeni", kazao je.

"Kao što je javnost već upoznata, motiv je koristoljublje. Jedna osoba, a to je otac otete djevojke, je organizirala izvršavanje kaznenog djela s ciljem iznude novca od majke otete djevojčice, kako bi svih petero osumnjičenih od toga ostvarili korist. Druga osoba nema nikakve veze s otetom djevojčicom, no slučajevi su povezani s obzirom na neraščišćene odnose s jednim od optuženih, čije vozilo je korišteno u otmici te kasnije pronađeno zapaljeno. Otac je s jednim od osumnjičenih podijelio informacije o kretanju djevojčice doma. Jedan od osumnjičenih oko 11 sati ubio je djevojčicu u strahu od dokaza do kojih može doći policija. Riječ je o izoliranoj skupini kriminalaca, bandita, monstruma koji su htjeli iznuditi novac od obitelji. Mogu reći da ću učiniti sve da ova osoba, ovaj monstrum, kojemu pratimo trag, čim stupi na naše tlo da ćemo ga izvesti pred lice pravde", rekao je Spasovski.

POGLEDAJTE VIDEO: Otmica na putu do škole? Oglasila se škola, ali i policija

Priznali sve o kriminalnim aktivnostima

Tužitelj Gavril Bubevski rekao je da su tri privedene osumnjičene osobe ispitane, te da su priznali sve o cijeloj kriminalnoj aktivnosti i tko je točno za što bio zadužen. "Osobe su izvršile dva kaznena djela: pljačka povezana s koristoljubljem te ubojstvo. Za to se dobiva najteža moguća kvalifikacija i zakonska kazna. Izrečen je 48-satni pritvor za sve optužene. Za petim osumnjičenim koji je u bijegu bit će izdana međunarodna tjeralica", kazao je Bubevski.

Dodao je da je dijete oteto u stambenoj zgradi. Optuženi su djelovali u panici jer se cijela javnost istog jutra digla u potragu za djevojčicom, te je novac planiran za ucjenu odlučio tražiti kasnije, iako je djevojčicu ubio dva i pol sata nakon otmice. Ubojica, koji je u bijegu, prvo je pobjegao s odvjetnikom u Beograd, potom u Bugarsku, a zatim u Tursku.