Majka ubila sina (5) pa sebi oduzela život u popularnom austrijskom skijalištu

Majka (48) je ubila svog petogodišnjaka, a zatim i sebi oduzela život u popularnom skijalištu Kitzbühl. Tragedija se dogodila u utorak navečer u zgradi u sjevernom dijelu mjesta. Prema policijskom izvješću danom medijima u večernjim satima, obje žrtve su austrijski državljani. Policija je došla u stan, nakon što je poznanik 48-godišnjakinje digao uzbunu, jer se žena nije javljala na telefon, piše Fenix.

Mediji navode kako je policija, prema onome što je pronašla na mjestu zločina, isključila mogućnost upletenosti neke druge osobe u zločin. Ono što je dosad poznato je da su majka i dijete navodno sami živjeli u stanu i da su bili skromni i pristojni. Motiv zločina zasad je nepoznat.

Državno odvjetništvo u Innsbrucku, glavnom gradu austrijske pokrajine Tirol, naložilo je obdukciju dječakovog tijela, kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Nedavno se je sličan slučaj dogodio u Štajerskoj, gdje je u Leobenu ubijen 12-godišnjak. Majka ga je izbola noževima, a sada se nalazi u istražnom zatvoru.

POGLEDAJTE VIDEO: Šef bara koji je izgorio u Švicarskoj već poznat policiji: Optužen za prijevaru i otmicu