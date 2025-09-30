Majka, suprug i sin pronađeni izbodeni, uhićen muškarac 'blizak obitelji', mještani u šoku

Mark i Louise O'Connor, bračni par u pedesetima, i njihov sin Evan, mladić s posebnim potrebama, pronađeni su izbodeni u svojoj kući u irskom Tallanstownu.

Policija je izvijestila da su uhitili muškarca kojeg sumnjiče za ubojstva. Riječ je 30-godišnjaku "bliskom obitelji". Vijugava cesta koja vodi do njihove zabačene kamene kućice i dalje je zatvorena, piše Metro.co.uk.

Ministar pravosuđa Jim O’Callaghan rekao je da nema daljnje prijetnje javnosti nakon zločina.

Jedna od Markovih posljednjih objava na Facebooku je proslava 33. godišnjice braka s Louise.

Mještani u šoku nakon tragedije

"Evo me s Louise Doherty O’Connor prije 33 godine. Još uvijek smo jako zaljubljeni", napisao je uz sliku s vjenčanja.

Policija je dobila poziv da dođe u kuću u ponedjeljak prije 10 sati ujutro.

"Tri osobe – dva muškarca i jedna žena (svi odrasli) – pronađene su mrtve na mjestu događaja", rekli su. Mjesto zločina sačuvano je zbog očevida.

Tijela su prevezena na patologiju kako bi se napravila obdukcija. Iz policije su potvrdili da ne traže više nikoga vezano za ubojstva.

Mještani ne mogu vjerovati kakva se tragedija dogodila njihovom mirnom mjestu.

"Nema riječi – ovo je više nego šokantno. Govorimo o troje ljudi unutar jedne obitelji koji su mrtvi", rekao je susjed i dodao da su zatečeni i u šoku.

Obitelj je bila "dobro poznata i poštovana" u tom kraju.

"Često su ih viđali, to je vjerojatno ono što ovo čini još šokantnijim", dodao je lokalni viječnik.

