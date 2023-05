Dječak (13) osumnjičen za masovno ubojstvo desetero osoba u Osnovnoj školi "Vladislava Ribnikara" u Beogradu, koji se nalazi na promatranju u psihijatrijskoj klinici, prema riječima njegove majke M. K. (46) koja je ispitana prije nekoliko dana u policiji, a koju će dalje zajedno sa ocem V. K. (47) "preuzeti" Više javno tužilaštvo, tog kobnog jutra, 3. svibnja bio je - usporen.

Kako je ona, podsjetimo, rekla, to je bila jedina promjena u njegovu ponašanju, a što to znači, za Telegraf je objasnio klinički psiholog dr. Radomir Čolaković.

"To znači da mu je psihomotorika bila usporena, usporeni pokreti, da je bio pospan, odsutan, da sporo reagira na vanjske podražaje. Dakle, to što je majka rekla znači da je primijetila da "nije onaj koji je nekad bio". Obzirom da, kako je objavljeno u medijima, nije konzumirao psihoaktivne supstancije, njegova usporenost je bila uzrokovana psihičkom iscrpljenošću, u smislu, sva ta silna razmišljanja, planiranje, naravno, morbidni planovi, preokupiranost time što je počinio, sve je to dovelo do toga da bude usporen tog kobnog jutra. Vjerujem da nije mogao mirno spavati. To je trebalo pitati majku, je li se prevrtao u krevetu", kaže dr. Čolaković te ističe:

"Po medijima čitam da je on zagonetka, ali mislim da nije, da je tu sve jasno. Na njegov postupak utječe genetika, sredina, aktivnosti, a njegove aktivnosti su bile morbidne, obzirom na to što je pretraživao po internetu i čime je bio fasciniran, gledao te filmove o masovnim ubojicama… On je bio indoktriniran."

Dr. Čolaković izvojio je još jednu stvar…

"Jedina stvar koje me čudi, ako je točna, to njegovo pitanje, kada će izaći van i je li popularan? Ako je to istina, onda on sve više gubi dodir sa stvarnošću u smislu da mu nije jasno što je učinio", kazao je.