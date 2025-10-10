Mađar koji je prozivao Hrvatsku najavio pomoć Srbiji: 'Naši srpski prijatelji...'

Mađarska naftna tvrtka MOL povećat će isporuke Srbiji nakon američkih sankcija rafineriji NIS, izjavio je u petak mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto.

"Budući da MOL igra važnu ulogu u opskrbi Srbije sirovom naftom i gorivom... naši srpski prijatelji mogu se osloniti na povećanu opskrbu od MOL-a", rekao je Szijjarto, dodajući da ovo povećanje neće moći u potpunosti nadoknaditi nedostatak isporuka iz Hrvatske.

Naftna industrija Srbije (NIS), koja je u većinskom ruskom vlasništvu, nije u četvrtak dobila novu odgodu sankcija Washingtona uvedenih ruskom energetskom sektoru. Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva financija u kolovozu je novim jednomjesečnim produženjem licence omogućio nastavak isporuke sirove nafte NIS-u do 29. rujna, a potom dodatno do 8. listopada.

Sankcije odgađali osam puta

Jadranski naftovod (Janaf), kojim se nafta transportira do rafinerije u Pančevu, glavnog opskrbljivača srbijanskog tržišta naftnim derivatima, objavio je u srijedu da je ishodio licencu kojom se do 15. listopada ove godine odobrava sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte, a u cilju dovršetka svih aktivnosti poduzetih temeljem važećeg ugovora o transportu sirove nafte.

Janaf, koji isporučuje između dva i tri milijuna tona nafte i ostvaruje oko 40 milijuna eura prihoda, s NIS-om je lani sklopio ugovor o transportu 10 milijuna tona nafte do kraja iduće godine.

Primjena sankcija, uvedenih u siječnju, do sada je odgađana osam puta. Sankcije Naftnoj industriji Srbije dio su kaznenog paketa sankcija Sjedinjenih Država protiv ruskog energetskog sektora, a NIS je pod lupom američkih sankcija od početka ove godine, jer više od 55 posto dionica u toj tvrtki zajedno drže ruski Gazprom Neft i Gazprom.

Prozivao Hrvatsku

Podsjetimo, Szijjártó je krajem rujna u New Yorku tijekom zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda Hrvatsku optužio da iskorištava kriznu situaciju i naplaćuje ratnu premiju na naftu koja se isporučuje u Mađarsku.

Njegovu izjavu oštro su osudili i premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović. Plenković je istaknuo da su Szijjártóve teze lažne te da je Hrvatska dobar i pošten susjed. "Aluziju o tome da je Hrvatska ratni profiter može reći samo netko tko je izrazito bezobrazan i u zabludu želi dovesti međunarodne slušatelje", rekao je Plenković.

Milanović je pak poručio da su Hrvatska i Mađarska saveznici, partneri i susjedi, ali da bi Mađarska trebala opreznije govoriti. "Njih to malo žulja i trebali bi opreznije govoriti. Hrvatska ima obalu, ima kapacitete, a ti kapaciteti za prijenos nafte i plina rastu, oni sada daleko nadmašuju hrvatske potrebe, što znači da mogu biti od koristi državama koje nemaju izlaz na more, Mađarskoj, Slovačkoj, pa ako hoće, tu smo", rekao je predsjednik.

