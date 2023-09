Spor, luksuzan i opremljen aparaturom dostojnom Jamesa Bonda, oklopni vlak kojim je Kim Jong Un doputovao u Rusiju na sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom omiljeno je prijevozno sredstvo sjevernokorejskog diktatora.

Zašto vlakom?

Poput Staljina prije njih, šefovi Sjeverne Koreje iz dinastije Kim oduvijek su izbjegavali zrakoplove kad god su mogli, smatrajući ih previše ranjivima. Kim Jong Un nije iznimka u toj tradiciji koju je započeo njegov djed Kim Il Sung, a nastavio mu otac Kim Jong Un.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On je oklopnim vlakom otputovao u Peking 2018. na sastanak s kineskim predsjednik i sljedeće godine u Hanoj na samit s američkim kolegom Donaldom Trumpom. Putovanje koje je tada trajalo šezdesetak sati.

Godine 2001. njegovu ocu trebala su čak 24 dana da dovrši kružno putovanje od Pjongjanga do Moskve, maraton na tračnicama dug 20 tisuća kilometara.

Ruski dužnosnik koji je bio pozvan u vlak, Konstantin Pulikovski, svjedočio je o luksuzu koji ondje vlada, o jastozima i francuskim vinima na stolovima. Upravo je u svom vlaku Kim Il Sung umro od srčanog udara 2011., tijekom posjeta jednoj od sjevernokorejskih pokrajina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Šezdeset na sat

Izrađen u Pjongjangu u nekoliko identičnih primjeraka, Kimov vlak je potpuno oklopljen, od prozora preko zidova do poda, što ga štiti od metaka i eksploziva. Njegove karakteristike nisu ograničene samo na to, opremljen je i jurišnim oružjem i ima helikopter za izvanredne situacije. Ali to ima i drugu stranu medalje, zbog težine vlak ne smije prijeći brzinu od 60 km/h.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, činjenica je da nudi neusporedivo veće sigurnosne uvjete od aviona, gdje su šanse za preživljavanje znatno manje u slučaju napada. Također može lako promijeniti smjer u slučaju nepredviđenog događaja, a njegove je rute teže predvidjeti od avionskih.

Kako ništa ne bi prepustio slučaju, Kim Jong Un raspoređuje vojske uz prugu kad putuje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kim se ne boji aviona

Suprotno ocu, koji je imao pravu fobiju od letenja, Kim Jong Un tome nije nesklon. U prošlosti je tri puta koristio avion za prekomorska putovanja - dva puta u Kinu i jednom u Singapur, na sastanak s Donaldom Trumpom 2018.

Sjevernokorejsko predsjedništvo ima službeni avion "Chammae-1". Nazvan po simboličkoj ptici Sjeverne Koreje, to je stari Iljušin-62 sovjetske proizvodnje koji, prema stručnjacima, više nije pretjerano siguran.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, uoči sastanka s Trumpom "Chammae-1" je doista letio iz Pjongjanga u Singapur. Ali samo kao mamac, Kim Jong Un nije bio u tom zrakoplovu nego na komercijalnom letu Air Chine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Boeing 747 poletio je iz Pjongjanga pod brojem CA122, redovitim letom za Peking. Međutim, u letu je promijenio smjer i registraciju kako bi krenuo prema Singapuru, prema podacima s web stranice Flightradar24.

POGLEDAJTE VIDEO: U Plaškom se 50-ak migranata ukrcalo u vlak, skrivali se po WC-u. Stanovnici u grču: 'Nisu ljubazni, beru voće'