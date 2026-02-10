Velika aviokompanija najavila štrajk: Tisuće putnika u panici, prijete masovna otkazivanja letova

Piloti i kabinsko osoblje njemačkog zračnog prijevoznika Lufthansa u četvrtak će stupiti u cjelodnevni štrajk zbog spora oko plaća i uvjeta rada.

Sindikat Vereinigung Cockpit traži veće mirovine za pilote, dok sindikat kabinskog osoblja UFO želi prisiliti poslodavca na pregovore o raznim kolektivnim ugovorima.

Putnicima je rečeno da se pripreme na otkazivanja i kašnjenja letova, a očekuje se da će štrajk utjecati na sve odlaske iz Njemačke. Teretni letovi također će biti pogođeni. Nije poznato koliko će letova biti otkazano. Glasnogovornik tvrtke rekao je da čekaju detaljnije informacije od sindikata.

Žele štrajk

Piloti su prošle godine većinom glasali za poduzimanje industrijske akcije zbog većih doprinosa poslodavaca za mirovine.

UFO želi štrajkom, koji je sazvan bez glasanja, natjerati poslodavca na pregovore o kolektivnim ugovorima u matičnoj tvrtki Lufthansa i regionalnoj podružnici CityLine. Samo u CityLine-u oko 800 radnih mjesta navodno je ugroženo zbog ovog poteza.

Prema biltenu članova sindikata, uprava odbija pregovore. U matičnoj tvrtki do sada su uzalud čekali pregovore o kolektivnom ugovoru.

