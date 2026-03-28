FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'IMAJU ODLIČAN UKUS' /

Lopovi ukrali 12 tona popularnih čokoladica: Nestao je pun kamion

Lopovi ukrali 12 tona popularnih čokoladica: Nestao je pun kamion
×
Foto: ihar leichonak/Alamy/Profimedia

Čokoladice se mogu otkriti putem barkoda, pa je tvrtka one koji ga budu skenirali pozvala da se jave

28.3.2026.
17:39
Hina
ihar leichonak/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Dvanaest tona čokoladica ​KitKat nestalo je prošlog tjedna u Europi kada su lopovi oteli kamion koji ih je prevozio, objavila je u subotu švicarska kompanija Nestle.

Tvrtka koja proizvod KitKat navodi da je kamion s 413.793 čokoladica krenuo iz središnje Italije kako bi distribuirao čokoladice po Europi, ali nikada nije stigao na krajnje odredište u Poljskoj.

Kamion nije pronađen i kompanija nije rekla gdje je nestao. No, čokoladice se mogu otkriti putem barkoda, pa je tvrtka one koji ga budu skenirali pozvala da se jave. "Kriminalci očito imaju odličan ukus, ali ostaje činjenica da je krađa veliki problem za svaku tvrtku", naveo je Nestle.

VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike