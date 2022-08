Ukrajinski pokret otpora, koji ilegalno djeluje na područjima koja su pod ruskom okupacijom, ima poruku za Putinove marionete: "Nigdje više niste sigurni, čak ni u svome krevetu". Naime, piše The Sun, posljednjih tjedana bilježi se velik broj ciljanih ubojstava proruskih dužnosnika. Oni su ustrijeljeni, dignuti u zrak ili otrovani jer su radili s omraženim osvajačima.

Britanski tabloid također piše kako je počela utrka ukrajinskih i ruskih ilegalaca kako bi uklonili Vladimira Putina prije nego što rat u Ukrajini ponovno eskalira. Neki analitičari tvrde da je Putin suočen i s prijetnjama iz svog užeg kruga suradnika gdje, vjeruje se, postoje oni koji bi htjeli njegovu glavu. Oni Putina optužuju da stoji iza smrti ultradesničarske novinarke Darje Dugine u Moskvi pretprošloga tjedna. Kremlj je optužio Kijev da je izveo taj atentat (čija glavna meta je, zapravo, bio Dugiinin otac, Aleksandar Dugin, kontroverzni ideolog kremaljskog režima) poslavši Mini Cooperom u Moskvu glamuroznu ukrajinsku špijunku i njezinu malodobnu kćer da izvedu tu akciju. Kijev je, naravno, odbacio takve optužbe. Dugina je kritizirala Putina da je "previše blag" prema Ukrajini pa njezinu smrt mnogi vide kao pokušaj ruskog čelnika da ušutka kritičare.

'Ukrajinci su jako maštoviti, znat će ih pronaći'

S druge strane, umirovljeni visoki američki mornarički časnik Gary Tabach, koji je sada u Kijevu, kaže da ukrajinske skupine na okupiranim područjima "love" simpatizere Kremlja.

"Oni koji su izdali Ukrajinu - neki zastupnici i politički čelnici koji su se stavili na raspolaganje Rusiji, bit će lovina do kraja života. Ukrajinci su jako maštoviti i inovativni i znat će ih pronaći", kazao je Tabach za The Sun.

On tvrdi da te ukrajinske snage imaju "prioritetnu listu" onih koje žele vidjeti mrtve, s Putinom na prvom mjestu.

"Ukrajinske specijalne snage nastojat će izazvati najveću štetu, učinti ono što će najviše utjecati na stanovništvo i utjerati strah među one koji podržavaju Ruse. Oni žele kolaboracionistima dati do znanja da, ako žele raditi za neprijatelja, moraju računati s time da će biti proganjani i ubijeni", dodao je umirovljeni američki časnik Tabach.

Ukrajinska tajna služba hara okupiranim teritorijem

Jurij Bereza, pukovnik dobrovoljačkog bataljuna Dnjepro, kaže da izdajice Ukrajine nisu sigurni ni u Rusiji. Dao je do znanja da ukrajinska tajna služba hara (okupiranim) istokom zemlje izvodeći bombaške napade, noćne likvidacije i trovanja tamošnjih Putinovih siledžije. One koje ne dostigne takva sudbina, kaže Bereza, pogubit će sami Rusi zbog njihove neučinkovitosti ili će biti ubijeni kada okupirana područja budu oslobođena.

"Tek mali dio njih imat će sreću preživjeti i završiti u ukrajinskim zatvorima. Malo je vjerojatno da će uspjeti pobjeći u Rusiju", dodao je.

Takve prijetnje i upozorenja stižu iz Ukrajine dok se gomilaju vreće s leševima ubijenih Putinovih pristaša. Prošloga tjedna visoki proputinovski dužnosnik u okupiranoj Ukrajini ubijen je u eksploziji autobombe dok je išao po kćer u vrtić. Ilegalni ukrajinski gerilci, koje su prije invazije trenirali američki i britanski specijalci, nemilosrdno eliminiraju kolaboracioniste s ciljem sijanja straha u njihovim redovima. Nakon što izvedu napad, neprimjetno se stapaju s lokalnim stanovništvom i potom se vraćaju na prijateljski teritorij. U svojim se akcijama oslanjaju na uobičajeni arsenal: eksploziv, pištolje s prigušivačem, kalašnjikove i bacače granata.

"Cilj je pokazati okupatorima da ovdje nisu kod kuće, da se ne bi trebali udobno smjestiti i mirno spavati", rekao je jedan ukrajinski gerilac za New York Times.

Vatreno oružje, eksplozivi, otrov, čak i projektili...

On je opisao napad na jednu policijsku postaju pod ruskom kontrolom. Akcija je počela isključivanjem struje kako bi se zamračila ulica, a on je tada u mraku postavio bombu na kotač automobila. Ribički bio je zalijepljen na unutarnjoj strani kotača i na detonatoru kako bi naprava eksplodirala kada vozač okrene volan. Bomba je ubila jednog policajca i ranila drugog. U međuvremenu, Herson, prvi veliki grad koji je pao u ruke Rusa, bio je žarište otpora, i to s dobrim razlogom. Otkako su grad zauzele Putinove snage, stotine lokalnih ljudi bilo je zatočeno i mučeno, a njihova mrtva tijela pronađena su tjednima kasnije. A kad je promoskovski dužnosnik u Hersonu pozvao Rusiju da tamo uspostavi vojnu bazu, ubrzo su se po gradu pojavili plakati s nagradom od 15.000 funti za njegovu smrt.

U Hersonu je potom u svome uredu iz vatrenog oružja ubijen proputinovski dužnosnik Vitalij Guru. Dmitrij Savljučenko, jedan od pročelnika vojno-civilne uprave Hersona, ubijen je u eksploziji bombe. U Luhansku je u eksploziji autobombe ubijen Askjar Lajšev, koji je radio za ukrajinsku tajnu službu prije nego što je 2014. prešao na rusku stranu. Još jedan proruski lokalni dužnosnik, Volodimir Saldo, leži otrovan u jednoj bolnici u Moskvi otrovan, dok je bliski Putinov suradnik Vjačeslav Volodin za dlaku izbjegao smrt kada su ukrajinski projektili pogodili ured u Donjecku koji je napustio nekoliko minuta ranije.Proruski aktivist i blogeru Valerij Kulešov, koji je imao ambiciju postati šef policije na okupiranom području, ubijen je u svome automobilu. Jedna od prvih žrtava pripadnika ukrajinskog pokreta otpora bio je Volodimir Struk, proruski gradonačelnik koji je pozdravio ruske okupacijske snage. On je otet iz svoje kuće i ustrijeljen u srce.

'Putina bi mogao ubiti netko s ruskom putovnicom'

The Sun citira njemačkog stručnjaka Michaela Rochlitza sa sveučilišta u Bremenu, koji smatra da bi ruske elite mogle djelovati protiv Putina ako bi ovaj naredio nuklearni napad na Ukrajinu ili pokušao isprovocirati neku članicu NATO-a i pretvoriti sukob u treći svjetski rat. Navodno postoje vjerodostojni izvještaji prema kojima Putin možda stoji iza smrti Darje Dugine. Njezin otac - za kojeg se vjeruje da je bio ciljana meta - opetovano je kritizirao Kremlj jer nije bio agresivniji u svojoj vojnoj kampanji u Ukrajini. Anders Aslund, švedski ekonomist i stručnjak za Rusiju kaže: "S obzirom na Putinovu sklonost operacijama pod lažnom zastavom, najvjerojatnije je on naredio da se Dugin digne u zrak, tako da izgleda kao da su to učinili Ukrajinci."

Mreža se približava Putinu - tvrdi ruski povjesničar i kritičar kremlajskog režima Jurij Felštinki.

"Putinovo ubojstvo bi mogao izvršiti netko s ruskom putovnicom. To bi mogla učiniti osoba ili grupa ljudi iz ruskih specijalnih službi, oni koji misle da Putin šteti Rusiji sukobljavajući se sa Zapadom i vodeći rat protiv Ukrajine ili oni koji misle da ne čini dovoljno ili nije dovoljno čvrst prema Zapadu i Ukrajini", kaže Felštinski.

Ipak je podsjetio kako je "Nijemcima trebalo 4 godine nakon početka rata da pokušaju eliminirati Hitlera, ali bez uspjeha".

'Istaknutiji dužnosnici bit će ubijeni, drugi će živjeti u strahu'

The Sun piše da je za napade iza ruskih linija odgovorna vojna obavještajna služba, poznata kao HUR, i ukrajinske Snage za specijalne operacije. One su organizirane kao ćelije i drže se odvojeno jedne od drugih tako da zarobljeni borci čak i pod mučenjem ne mogu otkriti druge članove. Svatko u jedinici ima zasebnu ulogu, od izviđanja mete, prikupljanja obavještajnih podataka o kretanju mete i konačnog izvršenja ubojstva. Sve to zadaje probleme Rusima i razotkriva njihovu nesposobnost da pokore Ukrajince, dok se njihovi lokalni saveznici suočavaju s odmazdom.

"Mislim da će Rusija imati velike izazove u pokušaju uspostavljanja ikakve stabilne administracije. Istaknutiji proruski dužnosnici bit će ubijeni, a ostali će živjeti u strahu", kazao je Michael Kofman, direktor za ruske studije pri Centru za pomorske analize iz Washingtona.