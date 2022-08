Napad autobombom na "Putinova Rasputina" - kojeg je Vladimir Putin smatrao "nekontroliranim" - ima "sva obilježja likvidacije od strane ruskog GRU-a" jer ta vojna špijunska skupina "često uzima za mete obitelji", ustvrdio je stručnjak, prenosi Daily Mail.

Jurij Felštinski, autor knjige Blowing up Ukraine: The Return of Russian Terror and the Threat of III World War III, ustvrdio je da je napad na kćer Putinovog ideologa Aleksandra Dugina mogao odobriti Kremlj.

Ustvrdio je da Dugin (60) ima reputaciju "neposlušnog" i da Kremlj "koristi Dugina u svom vlastitom globalnom propagandnom ratu" računajući na činjenicu da međunarodni mediji ne shvaćaju da ga se smatra "nepoželjnom osobom koju je nemoguće kontrolirati".

Slični napadi

Felšinski je rekao da je u Velikoj Britaniji GRU napao bivšeg časnika GRU-a Sergeja Skripala i njegovu kćer 2018.

"2004. godine dva časnika GRU-a ubila su bivšeg čečenskog premijera Zelimhana Jandarbijeva digavši u zrak njegov automobil u kojem su bili Jandarbijev i njegov 15-godišnji sin.

Dvojica časnika kasnije su puštena na Putinov zahtjev. Nekoliko rukovoditelja Gazproma i njihovih rođaka bili su na sličan način meta budući da Gazprom ima jake veze s GRU-om.

Osim što je bio vrlo pametan i krajnje desno čak i od Kremlja, Dugin je imao dar za biti neposlušan, težak i stvaranje neprijatelja u Rusiji do te mjere da je bio izbačen iz organizacija kojima se pridružio", rekao je stručnjak.

Kremlj je s nelagodom koristio Dugina

Povjesničar, čija će se knjiga po izlasku prodavati za 20 funti (oko 177 kuna) u tvrdom uvezu, nastavio je: "Duginov otac bio je časnik GRU-a i ta je veza zaštitila Dugina vjerojatno kada je bio jedan od prvih koji se pridružio ruskoj postfašističkoj organizaciji Crni red SS-a. 1980., zametku Nove desnice u SSSR-u.

Od tada je Kremlj s nelagodom koristio Dugina u svom obavještajnom radu, ali mu nikad nije vjerovao. On sam pazio je da nikada ne iznese potencijalno po život opasnu tvrdnju da je Putin bio jedan od njegovih sljedbenika, već je samo isticao stranim medijima da je zagovarao ruske akcije kao što je zauzimanje Krima, Gruzije, Ukrajine, prije nego što je Kremlj od toga napravio nacionalnu politiku."

Dugin je optužio Ukrajinu da je u subotu navečer izvršila napad na njegovu kćer Darju Duginu (29) u bombaškom napadu za koji se vjeruje da je bio usmjeren na njega. Upozorio je da Putin mora osvetiti ovaj napad tako da osigura pobjedu Rusije protiv Ukrajine u ratu.

Duginovi komentari uslijedili su nakon što je procurilo da je žestoko kritizirao Putina neposredno prije nego što je ubijena Dugina. Kao odgovor na njegove komentare, u danima prije bombaškog napada pokrenuta je internetska kampanja omalovažavanja Dugina.

Otkrića idu u prilog teoriji da su Dugina ubile ruske specijalne službe ili druge snage lojalne Putinu.