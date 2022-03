Lijepe vijesti stižu iz Ukrajine. Djevojčica koja je prije nekoliko dana u ratnom skloništu pjesmom "Let it go", odnosno "Puštam sve", raznježila brojne ljude diljem svijeta, sada je konačno na sigurnom.

Sedmogodišnja Amelia Anisoič pjevala je pjesmu "Let it go" iz Disneyjeve uspješnice, a nedugo nakon što je snimka obišla cijeli svijet, sama je pjevačica originalne pjesme, Idina Menzel poslala djevojčici poruku podrške. Nedugo zatim, to je učinila i skladateljica Kristen Anderson-Lopez.

Iako su mnogi strepili da će "djevojčica s prekrasnim glasom", kako ju je opisala Anderson-Lopez, postati još jedna tragična žrtva ruske invazije na Ukrajinu, to se srećom nije dogodilo.

Nakon šest dana u bunkeru, bez previše hrane i vode, djevojčica Amelia završila je naporno dvodnevno putovanje do Poljske, gdje je sada na sigurnom s bakom. Putovala je sa svojim 15-godišnjim bratom Mišom, dok su im majka Lilia i otac Roman ostali u Kijevu.

"Oduvijek sam znala da je Amelia jako talentirana i slatki anđeo, a sada to zna cijeli svijet. Ali tragedija je što je ona samo zvijezda zbog toliko smrti i razaranja. Bila sam tako tužna kad sam morala pustiti djecu, ali druge nije bilo. Najvažnija mi je njihova sigurnost", poručila je njezina majka za The Sun.

