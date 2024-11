On je slika i prilika Kennedyjevih. S tamnom, gustom kosom, naočitim izgledom i smiješkom od milijun dolara osvojio je Ameriku, ali i žene diljem svijeta - i to ne samo zbog svog prezimena.

Tko je potomak Kennedyja koji sam sebe naziva "šašavom guskom", a drugi "američkim blagom"?

Foto: Instagram/Jack Schlossberg

Njegovo je ime Jack Schlossberg (31) i jedini je unuk Johna Fitzgeralda Kennedyja, jednog od najvoljenijih američkih predsjednika i nikad prežaljenog ljubimca nacije ubijenog u stravičnom atentatu koji je zauvijek obilježio tu obitelj.

Šarmantni Jack slika je i prilika svog ujaka, JFK-a mlađeg i sve je, samo ne običan nasljednik poznate američke dinastije. Mlađu je generaciju zaludio na TikToku gdje ga prati gotovo pola milijuna ljudi i gdje objavljuje svoju svakodnevicu, bez filtera, uljepšavanja i diplomatski smišljenih odgovora. Snima se kako surfa, uspoređuje s Audrey Hepburn, pleše bez cipela u trgovini i pratiteljima otkriva tko je zapravo izmislio tjesteninu (nisu Talijani!).

Pažnju korisnika društvenih mreža posebno je privukao ranije ove godine kada se snimio kako otvara kokos. Popularnost mu je eksplodirala zahvaljujući smiješnim, a ponekad i bizarnim videima, a u međuvremenu je dobio posao političkog dopisnika za prestižni časopis Vogue tijekom američkih izbora ove godine.

"Samo se dobro zabavljam. Ja sam otkačen tip, šašava guska (silly goose) koja pokušava iznijeti istinu na vidjelo", tvrdi šarmantni nasljednik Kennedyja.

Potaknut djelovanjem svoga djeda JFK-a, Schlossberg želi unijeti svježine u ozbiljne političke trenutke i doprijeti do mlađih birača zabavnim, ali informativnim videima. "Ako ćete tražiti od ljudi da razmisle o nečemu ozbiljnom, morate to učiniti zabavnim", njegov je moto. "To rade veliki vođe. Ne možete ljudima samo govoriti kako su stvari loše. Morate unijeti pozitive i dobre energije u ono što smatrate važnim. To je jedina strategija koju imam", kazao je Schlossberg u velikom intervjuu za Vogue u srpnju.

Jedini unuk JFK-a

Jedini unuk JFK-a rođen je 19. siječnja 1993. kao najmlađe dijete u obitelji Caroline Kennedy i Edwina Schlossberga. Roditelji su mu nadjenuli ima John Bouvier Jack Kennedy Schlossberg, u čast baki i djedu Jackie i Johnu F. Kennedyju.

Njegova majka Caroline, inače kći bivšeg američkog predsjednika, aktivno je uključena u politiku i diplomaciju, nastavljajući nasljeđe javne službe svoje obitelji. Spisateljica je i odvjetnica, a trenutno obnaša dužnost veleposlanice SAD-a u Australiji. Otac Edwin umjetnička je duša. Američki je dizajner, pisac i umjetnik koji je do sada izdao više od deset knjiga. Jack je odrastao uz dvije starije sestre, redateljicu i glumicu Rose Kennedy Schlossberg i novinarku Tatianu Kennedy Schlossberg koje se uglavnom drže podalje svjetala reflektora.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia Jack Schlossberg i majka Caroline Kennedy

Baka Jackie oduvijek je bila "slaba" na svoje unuke koje obožava. Malenog Jacka i sestre rado je vodila na hamburgere i sladoled, kupovala šećernu vunu i satima se s njima igrala i crtala. "Nikad nisam vidjela svoju majku tako sretnu, kao kad je s mališanima", ispričala je Jackova majka Caroline u knjizi "The good son: JFK Jr. and the mother he loved".

Na Yaleu je završio dodiplomski studij, a na Harvardu je diplomirao pravo i poslovanje. Tamo ga je na svakom koraku pratila ostavština njegovog djeda, miljenika Amerike koji je na istom mjestu diplomirao 1940., a kasnije dobio ulicu sa svojim imenom i zgradu kampusa koja je nazvana po njemu. "Malo je čudno bilo vidjeti ime moga djeda posvuda", priznao je Schlossberg. "Omiljeni restorani bili su u ulici JFK, pa sam to svakako primjećivao".

Pravosudni ispit položio je 2023. i poput drugih članova obitelji, strastven je prema pitanjima vezanim uz okoliša i politički vrlo angažiran. Između 2009. i 2010. radio je za tadašnjeg senatora Johna Kerryja, dok je dvije godine kasnije stažirao u Senatu. Na prošlim američkim izborima s majkom je podržao aktualnog predsjednika Joea Bidena, objavivši videoporuku podrške na Nacionalnoj Konvenciji Demokratske stranke, točno 60 godina otkako je legendarni JFK prihvatio demokratsku nominaciju za predsjednika.

Ove godine svesrdno podržava demokratsku kandidatkinju Kamalu Harris koja ima priliku upisati se u povijest kao prva predsjednica SAD-a i igra važnu ulogu u njezinoj kampanji.

"Baklja je predana novoj generaciji vođa koji dijele energiju, viziju i optimizam moga djeda za našu budućnost. Preslika tog vođe je Kamala Harris", rekao je Schlossberg, koji obnaša dužnost demokratskog delegata za New York na Demokratskoj Nacionalnoj Konvenciji krajem kolovoza.

Tamo se susreo s bivšom glasnogovornicom Bijele kuće Nancy Pelosi s kojom se pozirao dok mu je milovala obraz, a mnoge je prizor podsjetio na fotografiju tadašnje 17-godišnje Pelosi s JFK-jem u vrijeme kada je obnašao dužnost senatora.

Foto: Instagram/Jack Schlossberg

Nije bio previše naklon prema svom rođaku Robertu F. Kennedyju Jr. koji je također ove godine želio kandidirati za predsjednika, ali je u međuvremenu odustao i dao podršku Donaldu Trumpu. Objavio je nekoliko videa na društvenim mrežama u kojim je ismijavao rođaka i dao podršku Joe Bidenu (prije nego što se povukao iz utrke).

'Djed JFK je moj heroj'

Iako privatan život drži podalje od očiju javnosti, i ne otkriva ima li bolju polovicu, javno dijeli svoju ljubav prema veslanju na dasci (paddleboard) koje mu je nekoliko puta pokazalo svu svoju surovost. Tijekom jedne utrke na Manhattanu pao je s daske u rijeku i prije sučevog zvižduka i službenog početka. "Istina je što kažu - ništa nema okus poput East Rivera", prisjetio se s knedlom u grlu. Ostatak utrke pokušavao je očajnički sustići tri žene koje su, tvrdi, bile upola lakše i niže od njega, ali bezuspješno. I najboljima se događa…

Majka mu je između 2013. i 2017. bila veleposlanica u Japanu, pa se cijela obitelj preselila u zemlju izlazećeg sunca. Tamo im se 2015. pridružio i Jack koji se preselio na daleki istok nakon što je diplomirao na Yaleu.

Kratko je uplovio i u svijet glume dobivši ulogu u TV seriji Blue Bloods koja se emitirala 2018.

Svoga djeda, jedinog Kennedyja koji je postao predsjednik, gleda kao heroja iako ga nikada nije imao priliku upoznati. I danas ga posebno dojme njegovi govori, što i ne čudi kada je JFK glasio za jednog od najistaknutijih govornika. Imao je jednostavan, optimističan i karizmatičan stil kojim se uspješno mogao povezati s američkim narodnom i uvjeriti ga da se poistovjete s njim.

"Govori moga djeda su najcool stvar ikada. Njegova je administracija učinila toliko toga što ima utjecaja na nas danas. Nadahnuo je cijelu jednu generaciju da uđu u javnu službu, i nastavlja to činiti", govori danas Schlossberg.

Bogata obiteljska povijest utkana u srž američke politike njegova je stvarnost s kojom se, i sam priznaje, nije uvijek znao najbolje nositi. Ipak, jedan ga je trenutak u školi posebno zagrijao za nasljeđe njegova djeda o kojem priča s ogromnim poštovanjem i divljenjem.

"Bio sam u 10. razredu i slušao povijest SAD-a. Učili smo o Kennedyjevoj administraciji, a ja sam se osjećao nelagodno pa sam se zafrkavao. Učiteljica me prozvala i pitala kakva je bila politika Kennedyjeve administracije u Laosu, na što još uvijek ne znam odgovor iako godinama to proučavam. Bilo mi je stvarno neugodno. Tog sam dana otišao kući, počeo čitati i ozbiljno učiti o svojoj obitelji. Posebno me dojmio predsjednikom slavni govor o Mjesecu na Sveučilištu Rice. Riječi 'ne zato što je lako, nego zato što je teško' i dalje odjekuju u meni. To je bezvremenska poruka", priznaje Jack.

Govoreći o usporedbama sebe i svoga djeda, za People je ranije ustvrdio da "pokušava biti svoj". "Živimo u drugačijem vremenu od njega, a ja pokušavam shvatiti što me zaista zanima i što želim raditi.

A to je, po svemu sudeći, politika.

Prvi dodiri s politikom

Bila je to 2007. godina kada je na veliku scenu polako stupao Barack Obama. Mladima poput Jacka pružio je nadu i u njemu probudio onu istinsku žar za politikom.

"Moj ujak Teddy (senator Edward Kennedy, op. a.) pitao me što mislim o Obami, a ja sam rekao koliko ga volim i mislim da je on 'prava stvar'. Znam da me ujak na neki način ismijavao, ali sam također osjećao da želi čuti mišljenje jedne mlade osobe i da ga je shvatio ozbiljno. On i moja majka podržali su Obamu odmah nakon što je pobijedio na predizborima u Južnoj Karolini. Osjećao sam se uključenim, kao da me netko čuje i sluša, i bio sam stvarno uzbuđen zbog politike jer sam osjećao da mogu nešto promijeniti", prisjetio je za Vogue.

U to doba života, priznaje, ništa mu nije išlo od ruke. "Bio sam loš u sportu, a bio sam i loš učenik. Ali odjednom, Obama se kandidirao i samo sam želio pratiti vijesti svaki dan, Upustio sam se u politiku i osjećao kao da je to nešto najuzbudljivije što sam ikada vidio. Činilo se da je s Obamom sve moguće", tvrdi Jack.

Pozitivu i nadu koju je Obama tada udahnuo Amerikancima sada mladima želi prenijeti i Jack, koji se u svom radu i na društvenim mrežama dotiče političkih pitanja, pitanja ljudskih prava i nepravdi kojima su ogorčeni.

"Pokušavam reći stvari za koje mislim da su važne. Ljudi mogu prepoznati kada je netko autentičan i nema drugi skriveni motiv. Kritički razmišljam o onome što želim reći jer mi je ova izborna godina izuzetno važna. Ovo je zaista ključan trenutak u povijesti i istovremeno je uzbudljivo biti ovdje i imati moć glasanja. Želim prenijetu tu 'vibru' na van", tvrdi mlada uzdanica Kennedyjevih.

Ulozi na ovogodišnjim američkim izborima su veliki, svjestan je toga Schlossberg. S jedne strane tu je Donald Trump opterećen aferama i optužnicama, koji se želi vratiti u Bijelu kuću, a s druge aktualna potpredsjednica Kamala Harris koja se nada postati prva žena na čelu jedne od najmoćnijih zemalja svijeta. "Zabrinut sam. Mislim da će stvari krenuti nizbrdo ako Trump pobijedi", govori Jack.

Oni koji ga znaju kažu da izgledom neizmjerno nalikuje na svog ujaka, Johna F. Kennedyja mlađeg (John John) za kojim su žudjele žene u 90-ima, a koji je tragično poginuo u zrakoplovnoj nesreći 1999.

Foto: Profimedia Jack Schlossberg (lijevo), John F. Kennedy Jr. (desno)

"Opušten je i imao dobar smisao za humor. Voli da ga uspoređuju s ujakom. John je bio rijetka vrsta slave osobe koja je odrastala uz slavu, ali nije dopustio da ga to zaokupi u potpunosti", ispričao je Jackov prijatelj s fakulteta za People, dodajući da se ne razmeće nasljeđem svoje obitelji. "To je nešto čime se ponovi, ali to ga ne definira", otkrio je.

Diana je možda bila princeza ljudskih srca, ali Jack je "princ od naroda", kako mu tepaju njegovi pratitelji.

Velika je to čast, ali i obveza u jednoj od najvažnijih godina novije američke povijesti.

