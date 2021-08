Oko 50 posto potrebnih pacijenata regrutirano je za završno ispitivanje faze III lijeka kojeg razvijaju Amerikanci, a koji bi mogao promijeniti igru u borbi protiv COVID-19, kaže profesor Yosef Caraco sa Sveučilišnog medicinskog centra Hadassah, piše The Jerusalem post.

Caraco je rekao da je njegov tim nedavno završio svoj dio uspješnog ispitivanja II faze oralno dostupnog kandidata protuvirusnih lijekova Molnupiravir, koji je razvila tvrtka Merck Pharmaceuticals. Lijek namijenjen usporavanju napredovanja koronavirusa od blagog do teške bolesti.

Studija je provedena u 80 medicinskih centara u svijetu u kojima je sudjelovalo oko 300 pacijenata s koronavirusom u blagom ili umjerenom stanju. Neki su primali Molnupiravir, a drugi placebo.

Lijek je siguran

"Opći zaključak iz ove faze je da je, prije svega, lijek siguran", rekao je Caraco. “Nismo primijetili ništa neobično. Također smo vidjeli da je manje vjerojatno da će oni koji su liječeni ovim lijekom trebati hospitalizaciju u odnosu na one koji su primali placebo. ”

Kazao je kako lijek ima potencijal spriječiti hospitalizaciju ako se daje lakšim ili srednje teškim bolesnicima, osobito ako se daje rano u tijeku bolesti.

Pokus Faze II trajao je od kasne jeseni 2020. do travnja 2021. Očekuje se da će ispitivanje faze III koje je započelo u lipnju potrajati još nekoliko mjeseci. Pedeset posto pacijenata već je regrutirano, rekao je Caraco.

Dodao je da lijek može spriječiti napredovanje infekcije od blage do umjerene do teške. "Do sada smo bili jako zaposleni pokušavajući istraživati lijekove za liječenje najtežih pacijenata u bolnici", rekao je Caraco.

Tijek liječenja mogao bi se promijeniti

Molnupiravir nastoji promijeniti tijek liječenja, skrećući pozornost na gotovo 90 posto pacijenata s COVID -om koji su u blagom ili umjerenom stanju.

"Ideja je da ako ih možemo liječiti, možemo spriječiti napredovanje do teške bolesti", objasnio je Caraco. "Ovo je potpuna promjena u načinu na koji se pokušavamo boriti protiv bolesti. Ovo je promjena paradigme".

Studija faze III uključuje mnogo više pacijenata. Caraco je rekao da je izazov doći do ovih pacijenata u Izraelu, jer su mnogi već cijepljeni i stoga se ne kvalificiraju za studiju.

Rekao je da istraživački tim također pretpostavlja da bi lijek mogao pomoći u smanjenju zaraznosti pacijenata, a time i vjerojatnosti njihova širenja virusa na kontakte u kućanstvu. Također vjeruju da bi to moglo imati pozitivan utjecaj na sprječavanje dugog COVID -a.