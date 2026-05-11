FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'ŽAO MI JE' /

Uvjerio pacijenta da mu hitno treba operacija pa mu izvadio krivi organ. Umro je

Uvjerio pacijenta da mu hitno treba operacija pa mu izvadio krivi organ. Umro je
×
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Kirurg je uhićen u travnju, a kobnu operaciju izveo je 2024. godine

11.5.2026.
8:50
Dunja Stanković
Shutterstock/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Protiv liječnika s Floride podignuta je optužnica za ubojstvo iz nehaja nakon smrti pacijenta kojemu je greškom uklonio krivi organ. 

Kobna operacija tijekom koje je pacijentu (70) izvađena jetra umjesto slezene izvedena je u kolovozu 2024. godine. Pacijent je sa suprugom boravio na Floridi kada je zbog bolova na lijevoj strani tijela došao u bolnicu, a liječnik ga je uvjerio da ga mora hitno operirati da se izbjegnu komplikacije, prenosi Fenix magazin. 

Prema riječima odvjetnika njegove udovice, liječnik mu je rekao da mu se slezena mora hitno odstraniti.

Čeka suđenje

Tijekom operacije mu se stanje naglo pogoršalo. Počeo je obilno krvariti i stalo mu je srce. Dok ga je tim reanimirao, kirurg je tražio izvor krvarenja te mu je u panici i šoku uklonio jetru umjesto slezene. 

Nakon smrti, liječnik je medicinskoj sestri navodno rekao da uklonjeni organ evidentira kao slezenu. 

Kirurg Thomas S. uhićen je u travnju na Floridi.U svom iskazu je navodno rekao da je to "nevjerojatno nesretan događaj" zbog kojeg ima psihološku traumu, prenio je NBC News.

Ističe da žali zbog svega i da će ga taj slučaj trajno obilježiti. 

Početak sudskog procesa protiv kirurga očekuje se u idućim mjesecima. 

POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatskoj zaživio veliki projekt: Liječnik od danas stiže na kućni prag, pacijenti imaju jedan prijedlog

OperacijaLiječnikKirurgOrganBolnicaCrna KronikaOptužnica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike