Uvjerio pacijenta da mu hitno treba operacija pa mu izvadio krivi organ. Umro je

Protiv liječnika s Floride podignuta je optužnica za ubojstvo iz nehaja nakon smrti pacijenta kojemu je greškom uklonio krivi organ.

Kobna operacija tijekom koje je pacijentu (70) izvađena jetra umjesto slezene izvedena je u kolovozu 2024. godine. Pacijent je sa suprugom boravio na Floridi kada je zbog bolova na lijevoj strani tijela došao u bolnicu, a liječnik ga je uvjerio da ga mora hitno operirati da se izbjegnu komplikacije, prenosi Fenix magazin.

Prema riječima odvjetnika njegove udovice, liječnik mu je rekao da mu se slezena mora hitno odstraniti.

Čeka suđenje

Tijekom operacije mu se stanje naglo pogoršalo. Počeo je obilno krvariti i stalo mu je srce. Dok ga je tim reanimirao, kirurg je tražio izvor krvarenja te mu je u panici i šoku uklonio jetru umjesto slezene.

Nakon smrti, liječnik je medicinskoj sestri navodno rekao da uklonjeni organ evidentira kao slezenu.

Kirurg Thomas S. uhićen je u travnju na Floridi.U svom iskazu je navodno rekao da je to "nevjerojatno nesretan događaj" zbog kojeg ima psihološku traumu, prenio je NBC News.

Ističe da žali zbog svega i da će ga taj slučaj trajno obilježiti.

Početak sudskog procesa protiv kirurga očekuje se u idućim mjesecima.

