Liječnica Nela Sršen, koja živi i radi u Padovi u Italiji, komentirala je aktualnu epidemiološku situaciju, a gostujući u emisiji N1 televizije Novi dan komentirala je i prvi slučaj smrti od posljedica cijepljenja u Hrvatskoj.

“Mislim da je jedan od razloga zbog kojih su ljudi inače bili dosta restriktivni u izboru cijepljenja baš prve nuspojave. Prve smrti koje su se identificirale nedugo nakon početka cijepljenja, i nije se radilo samo o ljudima koji imaju komorbiditete, bilo je i mladih, zdravih ljudi. Takvih slučajeva bilo je dosta, u smislu da polazimo od principa da ne bi trebala biti nijedna smrtna posljedica tako da svaki slučaj koji se događa izaziva još veću sumnju, nepovjerenje i strah, a to pripada dobrom postotku populacije koja se nije cijepila”, rekla je Sršen za N1.

Govoreći o novoj soju koronavirusa, omikronu, Sršen je rekla da su u Italiji blokirani svi letovi iz zemalja kao što su Južnoafrička Republika, Zimbabve, Bocvana. Kazala je i da su u Padovi izolirali tri slučaja zaraze omikronom.

Situacija u Italiji

Što se tiče indeksa zaraznosti, Italija je šarolika, odnosno podijeljena je po regijama različitim bojama kojima se označava određeni indeks zaraznosti (primjerice, bijela, žuta, narančasta i crvena).

“Aktualna situacija u Italiji, koja vrlo dobro stoji ako promatramo druge zemlje, bilo je pojačano uvođenje green passa, koji je povećao procijepljenost. Mislim da smo sad na 86 posto cijepljenih. Bilo je dosta reakcija, ali mislim da sada, i što sam primijetila i na hrvatskoj sceni, dalo i daje više prostora znanstvenicima koji se istinski bave virusom jer konkretne, direktne i iskrene informacije koje se prenose narodu mislim da su jedan od najboljih načina da se stimulira narod i da se procijepe još više”, rekla je Sršen.

Govorila je i o covid potvrdama u Italiji, rekavši da se i tu napravila "kategorizacija". “Naime, ovisno o pokrajini, je li bijela ili žuta, mijenja se gdje treba covid potvrda”, rekla je. Pojasnila je potom da postoje dvije različite covid potvrde. “Postoji bazalni green pass, koji se dobiva ako je netko primio samo prvu dozu cjepiva ili prebolio covid u roku koji je duži od šest mjeseci. Potencirani ili super green pass jest za one koji su primili drugu dozu cjepiva u periodu ne dužem od devet mjeseci i za one koji su preboljeli covid u periodu ne dužem od šest mjeseci”, rekla je Sršen.

"Razlika je u tome što su različita mjesta na koja osobe s različitim propusnicama mogu ići. Postoji i varijanta s negativnim antigenskim ili PCR testom, ali razlog zašto se ti testovi naplaćuju jest taj da se što više populacije potencira na cijepljenje", dodala je liječnica.

Sršen je rekla da se u bolnice u Italiji ne može ući bez green passa, kao ni u kino i restorane. "Što se tiče pošti i supermarketa, tamo propusnica ne treba. Vikendom se u velike komercijalne centre ne može ući bez green passa. Dakle, vrlo je limitiran ulazak i baš ta limitacija dovodi do toga da se preostali postotak populacije cijepi”, rekla je Sršen.

'Mogli smo živjeti na mudriji način'

Odgovarajući na pitanje što misli kad bi pandemija mogla završiti, Sršen je kazala da su na samom početku napravljene pogreške "jer nije bilo jedinstvenih parametara po kojima bi sve zemlje Europske unije funkcionirale".

"Ja sam samo liječnica i promatračica, nisam znanstvenica i proročica koja može determinirati datum, ali promatrajući iskustva i čitajući o pandemijama koje su bile, to je evolucijski ciklus u kojem smo se našli u ovom trenutku, možda smo mogli živjeti na mudriji način – nismo, mogli smo imati zajedničke smjernice kao EU – nismo. Imali smo znanstvenike koji su se pravili kao da znaju sve o virusu, a pokazalo se da nije tako, i sve to kad se pomiješa, ne treba se čuditi što nam građani ne vjeruju”, rekla je.

“Govorimo globalno, nebitno što ja živim u Italiji, ja sam sutra u Hrvatskoj, netko iz Hrvatske je sutra u Italiji, nije mogla svaka država imati svoje smjernice. Trebale su biti unificirane, generalizirane. Sad je sezona skijanja, opet će biti miješanja ljudi. To su sve iskustva koja smo promašili. Nismo postavili prave parametre, trebali smo imati zajedničke parametre. Svi koji misle da znaju sve o cjepivu pokušavaju uvjeravati narod da to ne treba, a zapravo ne žele dobro ni sebi ni cijelom svijetu i usporavamo sve i limitiramo se i još uvijek naši životi, nažalost, ovise o virusu, a to ne trebamo sebi dozvoliti", zaključila je Sršen.