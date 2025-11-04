Lavina zatrpala sedam planinara na Himalaji: 'Da su spasioci stigli na vrijeme...'

Najmanje sedam planinara, uključujući pet stranaca i dva Nepalca, poginulo je nakon što ih je pogodila lavina na himalajskom vrhu u sjeveroistočnom Nepalu, priopćila je ekspedicijska agencija Seven Summit Treks.

Incident se dogodio u ponedjeljak u 9.00 sati po lokalnom vremenu u blizini baznog kampa na planini Yalung Ri u okrugu Dolakha.

Spasioci su pronašli dva tijela, a još uvijek tragaju za preostalih petero, za koje se vjeruje da su zatrpani snijegom. Osam drugih je spašeno i nalaze se u glavnom gradu Katmanduu gdje se liječe od ozljeda, piše BBC.

Petorica ostala zatrpana

Svi planinari bili su dio grupe koja je krenula više od sat vremena prije nego što je lavina udarila, rekao je načelnik okružne policije.

Tijela ostalih pet preminulih planinara "možda su 3-4,5 metra ispod snijega", rekao je Mingma Sherpa, predsjednik Seven Summit Treks. "Trebat će vremena da ih pronađemo", dodao je.

Među poginulima su dva Talijana, Kanađanin, Nijemac, Francuz i dva Nepalca koji su služili kao vodiči.

Pomoć stigla prekasno

Lokalni zamjenik nadzornika policije Gyan Kumar Mahato rekao je u ponedjeljak za BBC da je spasilački helikopter sletio u područje Na Gaun u Dolakhi, pet sati hoda od baznog kampa Yalung Ri.

Jedan od ozlijeđenih planinara rekao je za The Kathmandu Post da su više puta tražili pomoć, ali bezuspješno. "Da su spasioci stigli na vrijeme, moglo se spasiti više života", rekao je za nepalske novine.

Mahato je novinarima rekao da su spasilačke napore otežali loši vremenski uvjeti i logistički problemi, zbog čega je teško letjeti helikopterima niti pješice doći do mjesta događaja.

Najmanji rizik od lavina

Jesen je popularno godišnje doba za planinare u Nepalu jer su vremenski uvjeti i vidljivost obično bolji. Međutim, rizik od nevremena i lavina i dalje postoji.

Prošli tjedan, ciklon Montha izazvao je obilne kiše i snijeg diljem Nepala, zbog čega su ljudi ostali blokirani u Himalaji.

Dvije Britanke i jedna Irkinja bile su među skupinom koja je morala biti spašena nakon što je nekoliko dana bila zarobljena u zapadnoj regiji Mustang. Zbog teških vremenskih uvjeta stotine planinara ostalo je zaglavljeno u blizini Mount Everesta u listopadu.

