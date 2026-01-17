Dvije lavine u istom danu odnijele život petorice u austrijskim Alpama

Pet skijaša poginulo je u dvije lavine u austrijskim Alpama nakon što je regiju pogodilo jako snijeg.

Prva lavina zahvatila je grupu od sedam skijaša u Pongauu, blizu Salzburga, u subotu, pri čemu su četiri osobe poginule, a jedna zadobila teže ozljede. Ista regija bila je pogođena još jednom lavinom tog dana, koja je odnijela još jednog skijaša, piše BBC.

Loši uvjeti na stazi i nepovoljni vremenski uvjeti već su doveli do nekoliko smrtnih slučajeva u Alpama tijekom prošlog tjedna.

Dvije u jednom danu

U najnovijem incidentu, spašavatelji su obaviješteni o lavini u 14.00 po lokalnom vremenu, gdje su pronašli četiri mrtve osobe, dok je jedna osoba ozbiljno ozlijeđena. Samo sat i pol ranije, lavina je zatrpala ženu na otvorenom alpskom terenu u istoj regiji.

"Naša iskrena sućut obiteljima žrtava. Ova tragedija jasno pokazuje koliko je ozbiljna trenutna situacija s lavinama u ovom području", izjavio je Gerhard Kremser, voditelj spasilačke službe Pongau.

Nekoliko drugih lavina zabilježeno je u Pongauu oko podneva, ali srećom, nije bilo drugih žrtava.

Niz tragedija

U utorak je lavina odnijela život dječaku (13) iz Češke, koji je skijao u Bad Gasteinu. Prošle nedjelje, skijaš (58) poginuo je u lavini u Weerbergu, zapadnoj Austriji.

U Švicarskoj je također zabilježen tragičan slučaj. Nijemac je poginuo u lavini, a četvero drugih skijaša ozlijeđeno dok su skijali na nordijskim stazama.

Tijekom prošlog vikenda, lavine su odnijele šest života u različitim alpskim odmaralištima u Francuskoj.

