Kugla teška 180 kg krenula prema publici, pogledajte reakciju radnika: 'Doslovno nam je spasio život'

Radnika zabavnog parka Walt Disney World na Floridi tijekom predstave je udarila stijena (rekvizit) teška oko 180 kilograma, koja je izrađena od gume. Iz kompanije Disney potvrdili su da se radnik oporavlja nakon udarca, piše BBC.

Nesreća se dogodila tijekom predstave Indiana Jones Epic Stunt Spectacular!, u kojoj se uživo rekonstruira poznata scena iz filma "Otimači izgubljenog kovčega" iz 1981. godine. U originalnoj sceni Indiana Jones, kojeg glumi Harrison Ford, bježi pred golemom stijenom koju aktivira zamka, prije nego što u posljednji trenutak uspije pobjeći.

Društvenim mrežama širi se snimka incidenta. Umjetna stijena otela se kontroli i počela se kotrljati prema publici. Jedan od radnika u tom je trenutku stao ispred nje i tijelom je zaustavio, čime je spriječio da udari u gledatelje. Pritom je oboren na tlo.

Hero saves the day During Indiana Jones show at Disney World. A 400-pound boulder prop dislodged from its track. A Cast Member was injured stopping it before it reached the audience. Disney says the Cast Member received immediate care and is recovering. pic.twitter.com/kyKQ9qiAj5 — Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs) December 31, 2025

Nakon udarca radnik se nije odmah uspio podići, a u pomoć su mu pristigli drugi radnici. "Usredotočeni smo na pružanje podrške našem članu ekipe, koji se oporavlja. Sigurnost je u središtu svega što radimo i taj će se dio predstave izmijeniti dok naš sigurnosni tim ne dovrši pregled onoga što se dogodilo", priopćili su iz Disneya.

Jedan od svjedoka rekao je za magazin People da je radnik "spasio gledatelje" od mogućih ozljeda. "Bilo je to ludo iskustvo i nešto što ćemo sigurno pamtiti", kazao je. Na jednoj od snimki čuje se muški glas koji govori: "Doslovno nam je spasio život".

