Zastupnički dom američkog Kongresa odobrio paket pomoći Ukrajini

Rusija dovodi nove snage na južnu i istočnu bojišnicu

ISW: Rusija priprema novu ofenzivu s teritorija Bjelorusije?

U ruskom raketnom napadu na Herson ubijeno najmanje sedmero ljudi

Tijek događaja:

Raste broj žrtava raketiranja Hersona, poginulo najmanje sedmero

13:45 - Raste broj žrtava jutrošnjeg ruskog raketnog napada na grad Herson. Najprije je bilo objavljeno da je u napadu ubijeno petoro ljudi, a dvadesetak ranjeno. Prema novima informacijama, u raketnim napadima poginulo je najmanje sedmero ljudi, a ranjenih je najmanje 35.

"Društvene mreže će te fotografije najvjerojatnije označiti kao "osjetljiv sadržaj". Ali to nije osjetljiv sadržaj - to je stvarni život Ukrajine i Ukrajinaca", napisao je ukrajinski predsjednik Zelenskij na kanalu Telegram.

"Teroristička zemlja nastavlja dovođenje "Ruskog svijeta" u obliku granatiranja civilnog stanovništva. Herson. Ujutro, u subotu, uoči Božića, u središnjem dijelu grada. To nisu vojni objekti. Ovo nije rat po pravilima, to je teror, to je ubijanje radi zastrašivanja i zadovoljstva. Svijet mora vidjeti i razumjeti protiv kakvog se apsolutnog zla borimo", dodao je Zelenskij.

Ukrajinski zapovjednik: U Bjelorusiji tri bojne poslane na granicu s Ukrajinom

12:06 - Zapovjednik združenih snaga Oružanih snaga Ukrajine, general-pukovnik Serhij Najev kazao je da su u Bjelorusiji tri bataljuna poslana na granicu s Ukrajinom. Konkretno, rekao je Najev, riječ je o jednoj motoriziranoj streljačkoj bojni i dvije tenkovske bojne.

"Te su bojne dobile zadatak napredovanja do područja uz državnu granicu Ukrajine", kazao je Najev.

On smatra da je tijekom posjeta Vladimira Putina Bjelorusiji prije nekoliko dana bilo riječi o uključivanju bjeloruskih oružanih snaga u rat protiv Ukrajine, posebice na kopnu.

Pet mrtvih i 20 ranjenih u ruskom napadu na Herson

11:35 - Najmanje pet ljudi je poginulo, a 20 je ranjeno u današnjem ruskom napadu na centar Hersona. Među ranjenima je i jedna šestogodišnja djevojčica.

Ubrzo potom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij osudio je ruski napad kao "teroristički čin".

"To nisu vojni objekti. To je bilo ubijanje radi zastrašivanja i zadovoljstva", poručio je Zelenskij na Telegram kanalu.

Ukrajina poziva na 'likvidaciju' iranskih tvornica dronova

10:38 - Visoki pomoćnik ukrajinskog predsjednika Mihailo Podoljak pozvao je na "likvidaciju" iranskih tvornica koje proizvode bespilotne letjelice i projektile, kao i na uhićenje njihovih dobavljača. Kijev je optužio Teheran da planira isporučiti još takvog oružja Rusiji.

Pišući u subotu na Twitteru, Podoljak rekao je da Iran "očigledno ponižava instituciju međunarodnih sankcija", prije nego što je kao odgovor pozvao na uništenje iranskih tvornica oružja. Kijev je optužio Teheran da je Moskvi isporučio 1.700 dronova Shahed-136, za koje kaže da se od rujna koristilo za gađanje ciljeva u Ukrajini. Iran negira optužbe.

ISW: Rusija od listopada priprema ofenzivu iz Bjelorusije

9:05 - Moskva još od listopada stvara uvjete za ponovnu invaziju na sjever Ukrajine, vjerojatno usmjerenu na sam glavni grad Kijev - navodi se u analizi američkog Instituta za proučavanje rata (ISW). Ipak, analitičari ISW-a napominju kako ta informacija može biti i ruska informativna manipulacija te ocjenjuju da, iako je moguća, ponovna ofenziva s teritorija Bjelorusije malo je vjerojatna.

"Neki provjerljivi dokazi o gomilanju ruskih trupa u Bjelorusiji imaju više smisla kao dio priprema za novu ofenzivu, nego kao dio vježbi i obuke, dok nema dokaza da Moskva aktivno priprema udarne snage u Bjelorusiji.Zabrinutost oko mogućnosti da bi Putin mogao poduzeti ovaj korak sigurno nije samo ukrajinska informacijska operacija s ciljem da se izvrši pritisak na Zapad da Kijevu osigura više oružja, kao što su sugerirali neki zapadni analitičari. Prema ISW-u, još jedna velika ruska invazija iz Bjelorusije nije vjerojatna ove zime, ali je treba shvatiti ozbiljno", piše Ukrajinska Pravda.

ISW je primijetio da je 24. prosinca Ministarstvo obrane Rusije najavilo postavljanje poljske (terenske) bolnice u Bjelorusiji. Prije toga, Glavni stožer Oružanih snaga priopćio je da ruske trupe planiraju razmjestiti još najmanje jednu poljsku bolnicu u Bjelorusiji.

"Terenske bolnice nisu obvezne za vježbe i mogu ukazivati ​​na pripreme za neprijateljstva. Pojava terenskih bolnica u Bjelorusiji početkom 2022. bila je jedan od posljednjih znakova uočenih prije nego što je Rusija pokrenula invaziju punog opsega", naglasio je institut.

Analitičari su također primijetili da Rusija nastavlja raspoređivati ​​trupe u Bjelorusiji pod krinkom vježbi, a neki ruski tenkovi T-90 raspoređeni u Bjelorusiji krajem prosinca 2022. primijećeni su u zimskoj kamuflaži.

"Opremanje tenkova zimskom kamuflažom nije apsolutno neophodno za vježbe i može ukazivati ​​na pripremu za stvarne borbene operacije zimi. U isto vrijeme, raspoređivanje poljskih bolnica i ponovno bojanje tenkova također može biti dio propagandne operacije", kaže se u izvješću.

Zastupnički dom američkog Kongresa odobrio pomoć Ukrajini

8:45 - Zastupnički dom američkog Kongresa pod kontrolom demokrata dao je u petak konačno odobrenje za paket pomoći Ukrajini u iznosu od 45 milijardi dolara nakon povratka predsjednika Volodimira Zelenskija iz Washingtona s obećanjem da će dobiti rakete Patriot za odbijanje ruskih napada. Mjera, koja je dio vladinog financijskog okvira od 1,66 bilijuna dolara koji je Senat prihvatio dan ranije, sada još mora potpisati američki predsjednik Joe Biden. Vojna i gospodarska pomoć nastavlja se na američku pomoć u vrijednosti od 50 milijardi dolara za Ukrajinu ove godine kao i na sankcije koje je zapad nametnuo Rusiji.

Rusija šalje nove snage na istok i jug Ukrajine

8:42 - Rusija dovodi nove snage na bojišta na istoku i jugu Ukrajine, reklo je ukrajinsko zapovjedništvo u petak, prema informacijama obavještajnih službi.

"Neprijatelj je povećao količinu željezničkog prijevoza vojnika, opreme i streljiva do borbenih zona", objavilo je ukrajinsko zapovjedništvo u Kijevu u petak.

Pojačanja za rusku stranu su primijećena i na jugu zemlje, poručilo je zapovjedništvo. Međutim, nove postrojbe u Hersonskoj oblasti će biti raspoređene samo radi jačanja obrambenih linija.

Zelenskij: Tijekom blagdana mogući novi ruski napadi

8:40 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij upozorio je u petak građane na moguće ruske napade za nadolazeće blagdane.

"S približavanjem sezone praznika, ruski teroristi mogli bi ponovno postati aktivni", rekao je Zelenskij u svom dnevnom video obraćanju. Oni "preziru kršćanske vrijednosti i uopće bilo kakve vrijednosti", ustvrdio je.

Zelenskij je pozvao Ukrajince da idućih dana budu posebno oprezni. "Stoga vas molimo da obratite pozornost na signale zračne opasnosti, pomažete jedni drugima i uvijek pazite jedni na druge", rekao je. Pritom je uputio neuobičajeno oštro upozorenje Rusiji.

"Građani Rusije moraju jasno shvatiti da teror nikada ne ostaje bez odgovora", rekao je, ne navodeći pojedinosti.