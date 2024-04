Deset dana trajala je agonija roditelja male Danke koja je nestala 26. ožujka iz dvorišta obiteljske kuće u Banskom Polju u trenutku dok je majka išla dati vode starijem djetetu. Samo jedan trenutak, ne može se nazvati ni nepažnje, bio je dovoljan da se obitelji Ilić promijeni cijeli svijet. Ono što je uslijedilo u narednim danima neki će nazvati medijskim senzacionalizmom, klikbejtom, tapkanjem policije u mraku.. ali u svakom slučaju, naslovi su davali nadu da je dijete možda živo.

Uslijedio je šok! Dok je cijela regija tragala za njom, dvogodišnjakinja je već odavno bila mrtva. Predsjednik Aleksandar Vučić objavio je da su dvojica radnika Vodovoda priznali ubojstvo male Danke. Navodno su je slučajno udarili autom, zatim je uzeli kako bi se riješili tijela. Iako su oprali auto kiselinom, ostala je kap krvi koja je pokazala da je riječ o Danki. Bacili su tijelo na deponij, pijani se posvađali, a nakon toga je jedan od njih premjestio tijelo.

Da bi strava bila gora, odmah nakon nestanka, Dankin otac zaustavio ih je na cesti i pitao jesu li vidjeli njegovo dijete. Rekli su: "Ne!". Danka je bila u autu...

Već četiri dana traje potraga za tijelom, a u međuvremenu su uhićeni i brat i otac jednog osumnjičenika. Brat je umro u nedjelju u pritvoru, a oca i majku su priveli na ispitivanje.

Kriminalist Branko Lazarević komentirao je slučaj Danke za Danas.hr. Naravno, odmah je naglasio da je teško i neozbiljno komentirati bez uvida u spis, samo prema navodima iz medija.

Međutim, kaže, ovo je slučaj o kojem se može razgovarati pet dana i opet bi bilo malo. Na pitanje kako bi ocijenio rad srpske policije, kaže:

"Kako da ja kažem da su oni radili dobro ili nisu?! U jednom dijelu su radili dobro jer su došli do dijela rješenja. Zna se što se dogodilo s djevojčicom", kaže Lazarević i objašnjava da je ključan trenutak istrage taj kada su povezali da je Fiat Panda naletjela na djevojčicu.

'U ratu, ljubavi i kriminalistici sve je dozvoljeno i sve je moguće'

Na pitanje kako je moguće da ne mogu pronaći tijelo, Lazarević kaže:

"Eto vidite da je moguće. U ratu, ljubavi i kriminalistici sve je dozvoljeno i sve je moguće", kaže stručnjak.

Što se tiče brata osumnjičenika koji je umro u pritvoru, naglasio je da će obdukcija pokazati rezultate.

"U Beogradu imaju dosta dobre stručnjake, iako kao i mi. Mogao je umrijeti svakako... Od infarkta, kako je rečeno, ali postoji u kriminalistici tzv. kriminalistička smrt. Mogao je umrijeti uslijed tih kojekakvih naprezanja, brige i sekiranja koje su uzrokovane događajem. To smo mi u kriminalistici nazvali kriminalističkom smrti. Mogao je od toga umrijeti, a mogli su ga i boksati, mogli su ga tuči. Mogla je smrt svakako nastupiti, ali nadamo se da će oni sada utvrditi kako".

O pisanjima srpskih medija i raznih teorija koje su se razvlačile, Lazarević kaže:

"Mediji ko mediji, ali i ja sam nekih 30, 40 godina u medijima i napisao sam šest knjiga i dvije ili tri knjige čekaju da se objave tako da znam što mediji rade. Mediji se bore za klikanost i svašta objavljuju. To sve vuče istragu na sve moguće strane. Jasno da svaku moguću informaciju treba provjeravati. Što god mediji objave, bilo bi korektno i pošteno sve provjeriti. Sve sumnje, sve indicije treba provjeravati i to onda razvlači policiju do maksimuma dok ne popucaju", kaže i dodaje da je u ovakvoj istrazi policiji teško izabrati pravac u kojem će krenuti.

'Policija je kriva i nije kriva'

"Sada već dosta znaju. Ja sam u svojoj praksi mnogo puta lupio glavom u zid pa krenuo pa pošao ponovno. Uglavnom, ovo što je sakriveno tijelo... Policija je kriva i nije kriva. Sve je pitanje u kojem trenutku su imali koju informaciju", kaže i dodaje da je sam naglašavao da je policija trebala obavljati kontrolu vozila i vozača. Izgleda da to nisu radili jer je Dankin otac sreo automobil u trenutku kada je i Danka bila u autu.

"Da su umjesto oca, bili policajci i rekli: "Dobar dan, kuda ste krenuli? Kako se osjećate? Hajde, molim vas otvorite mi gepek". Ne tražiti vozačku dozvolu, ni prometnu, ne pitati je li što popio i koliko je popio, nego samo otvorite mi gepek. Da se to dogodilo, oni bi našli Danku. E, sad, tko je za to kriv?! Neka procjene…".

Lazarević objašnjava da se poslije ovako velikih akcija rade analize pa se onda vidi što je dobro napravljeno, gdje su "zeznuli", ovo drugi puta treba napraviti drugačije. O takvim slučajevima pišu se članci koji kasnije služe kao gradivo za učenje.

"Živi bili pa vidjeli. Ovdje će, po mom mišljenju biti velikog natezanja. Onaj tko će pisati kaznenu prijavu protiv ove dvojice, on treba napisati uzrok smrti, a ovdje mi ne znamo uzrok smrti", objašnjava.

Nema tijela, nema djela?

Na pitanje je li sad lakše za osumnjičenike jer nema tijela, Lazarević kaže:

"Jedno vrijeme je bilo nema tijela, nema djela, ali u našem pravosuđu imamo čini mi se jednu presudu gdje nema tijela, ali donijeta je presuda", rekao je.

"Ova dvojica nisu počinili isto djelo. Danas, sutra kada dođu na sud, vagat će se što je počinila osoba "X", što je počinila osoba "Y" i onda će osoba "X" dobiti doživotnu kaznu, a osoba "Y" će dobiti pet godina zatvora. Jako je bitno tko je bio za volanom kada je dijete naletjelo, a tko je dijete usmrtio. Je li ista osoba upravljala automobilom i usmrtila dijete. Tu će nastati problemi kada se upetljaju odvjetnici". objašnjava Lazarević. Krenut će sa savjetovanjem, a prvo će biti, vjeruje stručnjak, pokušaj osporavanja priznanja. Tvrdit će da je iznuđeno.

"Nas su maltretirali za vrijeme istrage i mi smo morali priznat, govorit će".

"Iako imaju tu kap krvi pronađenu na automobilu koji osumnjičenici nisu dobro oprali kiselinom, ali bit će loptanja, bit će prebacivanja odgovornosti s jednog na drugog. Tu će biti parada i zavrzlama. To ćete vidjeti kada krene sud. Ovaj koji bude sastavljao kaznenu prijavu mora napisati tko je što počinio. Jer dvije osobe nisu počinile isto djelo. Ne može jedan odgovarati za oba dijela. Može, ali to treba dokazati, ali ako ne pronađu tijelo, ako ne obave obdukciju onda će biti veliki problem u određivanju krivnje", kaže Lazarević.

A, koliko vidi ove bagere i klisure i kanjone i blato..

"Pomalo sam skeptičan hoće li tijelo ikada biti nađeno. Pa gledala su i ta dvojica filmove. Vidjeli su kako se sve može riješiti tijela".

Ukazat će se veliki problemi u sastavljanju prijave. Iako osumnjičenici mogu odgovarati za isto djelo, Lazarević vjeruje da onda postoji velika vjerojatnost da se kazna smanje.

Ipak, naš stručnjak zaključuje:

"Čini mi se da su dosta dobro odradili posao, a ovo što im je izmaklo... Ovi su imali deset dana da dva tri puta premjeste tijelo i da svašta naprave s njim. Ja se nadam... Dijete nitko ne može vratiti, ali da barem dobiju maksimalnu kaznu".

