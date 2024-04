Na osnovu videa koji je snimio Srbin koji živi u Beču, već danima širom Austrije traje potraga za dvije žene iz Rumunjske i djevojčicom za koju se sumnja da je nestala Danka Ilić iz Bora u Srbiji. No, misterij je riješen, tvrdi portal. Žene na snimci nemaju nikakve veze s kriminalnim miljeom i nemaju nikakve veze s otmicom djeteta, javlja austrijski Kosmo.

Austrijski portal tvrdi da je locirao jednu od dvije žene koja se pojavljuje na snimci iz Beča na kojem se vide dvije žene s djevojčicom. Ta žena, navodno Rumunjka, tvrdi da na snimci nije Dnaka već njena kći, a Kosmo navodi da su ova najnovija saznanja dostavili austrijskoj policiji.

Žena koja se navodno javila ovom austrijskom portalu, u prilog tim tvrdnjama ustupila je svoje privatne fotografije.

"Što da im kažem? Od nedjelje sam u paklu! Bila sam u Welsu kada sam tijekom noći dobila nekoliko poruka da se na svim društvenim mrežama, na televizijama u Rumunjskoj i Srbiji, širi video s mojim licem i da me traže zbog nestalog djeteta. Odmah sam u nedjelju otišla na policiju u Welsu i tražila pomoć, ali su me poslali kući i savjetovali mi da se javim policiji u Beču u svom okrugu. Jučer sam otišla u policiju u 21. okrug, tražila sam da mi pomognu i zaštite me. Poslali su me kući. Danas je situacija postala alarmantna jer je moje lice bilo lako prepoznatljivo u svim medijima. Bila sam jako uplašena, nisam znala što raditi, obuzeo me strah da ću ostati bez posla", rekla je.

Na jednoj fotografiji je žena crne kose, za koju se tvrdi da je majka djevojčice sa snimke, kako sjedi pored djeteta za koje se sumnjalo da je Danka,javlja Blic.

Druga fotografija koju je objavio portal Kosmo prikazuje fotografiju plave starije žene a djetetom koje liči na nestalu Danku. Kolegica žene u žutoj jakni potvrdila je da je ona majka djevojčice sa snimke i da je bila u policiji.