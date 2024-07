U trenutku pokušaja atentata na Donalda Trumpa, vjerojatno se dogodio presudan događaj u američkoj predsjedničkoj kampanji. Samo nekoliko trenutaka nakon što je metak okrznuo uho bivšem predsjedniku, on se pribrao, podigao stisnutu ruku u šaku i pobjednički viknuo: "Fight" ili engleski "pobjeda".

Ta će slika obići svijet, smatra politički komentator Krešimir Macan, i to bi mogao biti presudni događaj u predstojećim izborima. "Kad je Trump dobio signal da je siguran dignuti se, počeo je govoriti 'Fight, fight' ili 'Borba, borba'. To će vidjeti svijet i dat će njegovim pristašama motiv da glasuju za njega. Demokrati bi sada trebali razmisliti trebaju li napraviti nešto kao što je odustajanje od Joe Bidena kao kandidata", smatra Macan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S većim žarom će sad navijati za Trumpa

Na pitanje jesu li u pravu oni koji mu već sad daju veće šanse za pobjedu i hoće li potpiriti one koji vjeruju u teorije zavjere, Macan navodi da je ovo za takve potvrda da "duboka država" ne želi Trumpa za predsjednika. "Kao i potvrda da netko želi zadržati kontrolu. I s većim žarom će sad navijati za Trumpa", kaže naš sugovornik.

Reakcije Joe Bidena svela se u nekoliko rečenica, a i bivši predsjednik Barack Obama tvitnuo je osudu. "Naravno da trebaju osuditi nasilje, toga su svjesni. Ali su također svjesni da je ovo Trumpu vjetar u leđa. Zato ne pretjeruju jer shvaćaju da Trumpu podrška ovime raste", smatra Macan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No predsjednički izbori još su prilično daleko, nekoliko je preostalo mjeseci do njih i teško se može predvidjeti hoće li Trump pobijediti. "Ukupan broj glasova birača u Americi ne znači ništa jer oni imaju kompliciran izračun i uvijek odlučuje na kraju par država. Takvih je najviše na istočnoj obali i o bitki odlučuju Pennsylvania, Georgia, Ohio, a pod zadnje i Arizona. To su države poznate pod nazivom swing states koje odlučuju o pobjedniku i zato je Trump bio danas tamo. To su zemlje koje nisu bitne u statistikama industrije i ostalim kojima se mjeri uspješnost, ali tamo su problemi nezaposlenosti te njihovo biračko raspoloženje varira od izbora do izbora", rekao je Macan koji kaže da je američki izborni sustav kompliciran i zastario.

Američki novinari danas bruje o tome kako se mogao dogoditi takav sigurnosni propust da atentator puca na oko 150 ili 200 metara od Trumpa, naročito zato što se svaki posjetitelj ovakvih skupova mora proći pretres doslovno do džepova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam bio i na skupu Hilary Clinton i Trumpu. Scenarij je takav da se nekoliko sati čeka provjera, prolazi detektor se metala i tu se ne može ništa provući. Danas čitam izvješća agenata i o tome da na vanjskom parametru ovakvih skupova radi lokalna policija. Tu je moglo doći do nedovoljne ili loše komunikacije. Ako bi se gledala sama lokacija skupa, ona je promišljeno odabrana. Napadač se popeo na krov koji nije bi ravan i osiguranje ga je moglo vidjeti tek kad se popeo. Očito su krivo procijenili i nisu osigurali zgradu na kojoj je bio atentator", kaže Macan.

Naš sugovornik navodi da u američkim medijima stručnjaci navode da je možda došlo do loše komunikacije sigurnosne službe koja prati Trumpa i lokalne policije te da je moguć i propust s te strane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bilo je i slučajeva da su sekunde dijelile od toga da pucaju na vlastite snage zbog nedovoljne ili loše komunikacije", govori Macan.

Naravno da svijet osuđuje pokušaj atentata, Rusija pritom ima nešto drugačiji stav u stilu "događa vam se ono što govorite drugima".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ove će snimke danas vidjeti cijeli svijet i pitanje je hoće li netko dobiti inspiraciju za nešto dodatno. Svijet vidi - ne samo rast desnice - nego općeniti rast nezadovoljstva jer su elite političke dosta isključene od svijeta stvarnog civila. Ovo zvuči generički, ali je činjenica da ljudi u politici misle da se ne događa ništa strašno. Malo po malo na Zapadu pada standard ljudima, a rastu Kina i Indija, odnosi u svijetu su lošiji za Zapad", ističe Macan.

Amerika također ima povijest atentata, motivi su bili najrazličitiji pa i čak neuzvraćena ljubav glumice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ali zašto nekome od 20 godina padne na pamet pucati i pritom zna da ulazi u smrtnu opasnost i dovodi druge u opasnost? Neki doživljavaju život kao video igru, ali mi još ne znamo pozadinu ovoga. Dojam je da to nije bio profesionalni vojnik i da nije koristio sniper. Jer onda vjerojatno ne bi promašio nego bi ubio Trumpa", kaže Macan.

POGLEDAJTE VIDEO Pogledajte trenutak atentata na bivšeg predsjednika Donalda Trumpa