Jedva da je prošlo nekoliko sati od pokušaja atentata na bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i već su se pokrenule priče teorija zavjera je li atentat isceniran, ako nije radi li se o profesionalcu ili amateru.

Vještak za balistiku Dubravko Gvozdanović za Danas.hr približio nam je što znači pucati s takve udaljenosti (oko 150) metara oružjem koje je koristio atentator.

"Ako je cilj bio Donald Trump, onda okrznuće možemo nazvati slučajnim pogotkom. Vidimo da se radi o osobi koju ne krasi neka streljačka vještina, čim nije uspio pogoditi. Civilna varijanta puške AR15 kojom je bio naoružan omogućila bi mu da precizno pogodi Trumpa", objašnjava Dubravko Gvozdanović.

Iza pucnjave na predizbornom skupu u Pennsylvaniji stoji 20-godišnji Thomas Matthew Crooks iz Bethel Parka, potvrdio je FBI. Prije nego što su mu presudili pripadnici Tajne službe, nagađa se da je ispalio osam do devet metaka s krova udaljenog 120-150 metara od mjesta održavanja skupa. Jedan je okrznuo Trumpovo desno uho nakon čega je sav krvav evakuiran s pozornice.

'Namjerno gađanje Trumpovog uha? Suludo i nemoguće!'

"Ako ste uvježban strijelac, metu veličine prosječnog ljudskog lika od 180 centimetara visine nije problem pogoditi na toj udaljenosti. No, to govorimo uz pretpostavku da je osoba koja puca uvježbana u rukovanju oružjem i da je dobar strijelac", dodaje stručnjak, koji odbacuje teorije o fingiranju atentata.

Suludo je, dodaje, govoriti da je napadač ciljano išao gađati Trumpovo uho.

"To je nemoguće izvesti jer se ne radi o stacionarnoj meti, nego dinamičnom događaju u kojem je eventualni cilj u pokretu. On je trodimenzionalan i pogađati metu veličine uha je praktički suludo. Ulazimo u sferu crtanih romana i lika kapetana Mikija koji je vječito skidao šešire i izbijao iz ruke pištolje. To su pogoci koji su rezervirani za crtane romane", objašnjava, ukazujući na jedno sasvim drugo pitanje.

"Jesmo li sigurni da je uistinu metra bio Trump? Ako je, onda čovjek koji je pucao nije vješt u rukovanju oružjem. Na toj udaljenosti nije problem pogoditi temu s ovom pupkom. Možda je gađao da zaplaši, ne da ubije. Možda je pucao bez veze. Opalio je više metaka, a jedan je tek okrznuo Trumpa", podsjeća.

Foto: Profimedia

U pucnjavi je ubijen jedan od sudionika skupa, a još su dvije osobe ranjene i u teškom su stanju. Zbog mogućih sigurnosnih propusta ravnateljica tajne službe pozvana je na saslušanje.

Bivši FBI agenti iznenađeni su da nitko od osiguranja i pripadnika tajne službe nije bio na krovu s kojeg je napadač zapucao. Republikanski zastupnici ekspresno su najavili pokretanje istrage o tome kako se atentator uspio popeti na krov zgrade blizu predizbornog skupa i ispaliti više hitaca prije nego što je ubijen.

'Da je opalio par centimetara dalje, Trump bi dobio metak između očiju'

Kako je to moguće pita se i vještak za balistiku. "Zanimljivo je što radi služba osiguranja. Kako je uopće došao u poziciju da puca i kako je uspio ispaliti osam do devet metaka da pritom nitko nije reagirao", dodaje.

Trumpov savjetnik u kampanji također je zabrinut zbog spremnosti Sigurnosne službe, koja je primarna u zaštiti bivših američkih predsjednika. "Na snimci je izgledalo da ga je metak samo okrznuo, ali da je metak bio koji centimetar bliže, ovo bi bilo ubojstvo", kazao je u razgovoru za BBC.

Gvozdanović se slaže da bi posljedice u tom slučaju bile fatalne.

"Recimo da je par centimetara u desno iz pravca strijelca, Trump bi dobio metak između očiju. Taj metak je toliko smrtonosan da bi mu u pozadini odvalio pola glave i definitivno bi se danas govorilo o mrtvom predsjedničkom kandidatu", upozorava.

Prema dosad poznatim informacijama, čini se da je napadač zapucao iz poluautomatske puške, civilne verzije AR15, jedne od najpopularnijih pušaka na američkom tržištu koja je napravljena po uzorku na AR15 puške.

"Njen vojni ekvivalent je puška M16 puška i sve izvedenice. Imate i civilnih izvedenica koje nose drukčije nazive, ali zajedničko imaju da ih se uzima kao AR15 style, jer vizualno nalikuje na originalnu AR15 pušku. Ali ne radi se ni o kakvoj jurišnoj pušci. Skraćenica AR ne znači assault riffle, nego armalite rifle po firmi koja ju je prva proizvela", zaključuje Gvozdanović.

