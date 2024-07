Donald Trump preživio je atentat koji je na njega, na skupu u Pennsylvaniji, snajperom izvršio mladi muškarac - navodno registrirani republikanac koji bi tek na ovogodišnjim američkim predsjedničkim izborima imao dovoljno godina da glasa - a koji je kasnije i ubijen. Trump, kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima, upucan je u uho nakon čega mu je pružena liječnička pomoć.

Događaj je ovo koji je šokirao demokratski svijet. Osude atentata dolaze sa svih strana pa je tako glasnogovornik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda António Guterres osudio pucnjavu i nazvao je "činom političkog nasilja". Brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva pucnjavu je nazvao neprihvatljivom, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poželio je Trumpu brz oporavak. Poruke osude nasilja pristižu i iz Hrvatske pa je tako premijer Andrej Plenković poručio da je političko nasilje najveća opasnost za demokraciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li na skupu u Pennsylvaniji bilo sigurnosnih propusta, sada je na FBI-ju - koji je ovaj napad kategorizirao kao atentat - da utvrdi. Oprečne informacije i spekulacije već se nižu, od toga tko je stvarno bio napadač i koje su mu političke sklonosti preko toga je li mjesto na kojem se napadač pozicionirao trebalo biti osigurano u okviru redovnih sigurnosnih mjera. Dok istražitelji raspetljavaju propuste i motive, jedno je sigurno - atetant na Trumpa je šokantan i bit će game changer u utrci za drugi mandat u Bijeloj kući.

"Što se tiče samog atentata, jer ga je FBI tako službeno klasificirao, on je neuspio i posve sigurno mijenja političku situaciju u americi u korist Trumpa. On nakon ovoga izlazi jači. Njegova sama reakcija je takva da će postati ikonska u političkom svijetu", kaže za Danas.hr geopolitički analitičar Denis Avdagić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, nakon što je upucan te nakon što su ga tjelohranitelji svojim tijelima pokušali zaštititi i maknuti s pozornice, Trump je prkosno podigao šaku u zrak i povikao "Fight! Fight!"

"Ako stvari ostanu kakve jesu, ne vidim više nikake šanse da mu Biden parira, a pitanje je da li bi to mogao i neki drugi kandidat. Što će kasnije izlaziti iz istrage, može u trenutku promijeniti čitavu situaciju ali zasad, možemo već praktično Trumpa proglasiti novim starim predsjednikom", kaže Avdagić, ali napominje kako je Trump prije, sada već povijesnog trenutka, dobio informaciju da je napadač upucan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trump je dobio informaciju da je napadač upucan, tako da njegovo dizanje nakon te informacije ne bi trebalo biti sporno. Ali, da su njegovi fanovi mogli zamisliti jednu ovakvu situaciju, mislim da bi čak opisali ovako nešto, to je posve sigurno", kaže Avdagić o Trumpovoj reakciji nakon ranjavanja.

"Ovo je sigurno game changer", nastavlja analitičar. "Ovo mijenja stvari jer je Trump na neki način postao žrtva, a njegova reakcija je bila "dobra" - da je hipotetski bio plašljiv, možda mu ne bi puno ljudi to zamjerilo, ali to onda ne bi bile ikonske fotografije i poruka o borbi - "fight". Ovaj video i fotografija bit će politički ikonski kako god završilo i koji ćemo u presjecima važnih događaja unatrag sigurno gledati kao jedan od važnih trenutaka."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pokaže li se da je ovaj nesretan događaj Trumpu otvorio put do drugog mandata, što možemo očekivati od novog-starog predsjednika SAD-a? Podsjetimo, čovjek je to koji je nekoliko puta rekao da je rat u Ukrajini u stanju okončati jednim razgovorom, ali i koji je prozivao Europu da ne ulaže dovoljno u vlastitu obranu, već se u okviru NATO Saveza previše oslanja na SAD. Avdagić kaže:

"U prvom mandatu, ne može se reći da nije radio pozitivne stvari. Abrahamski sporazumi koji su pokrenuti u njegovom mandatu su nešto što je jako važno i Biden je nastavio tu politiku - to znači da i demokrati smatraju da je pokrenuto nešto epohalno doista važno. Njegovo rukovođenje države u vrijeme covid pandemije ne možemo baš pohvaliti. U poreznom smislu, išao je na ruku bogatijima. U Americi postoje brojne skupine koje smatraju da je Trump bolji za njih, oni koji posjeduju oružje, mislicijske skupine. Mnoštvo kršćanskih organizacija usmjereno je prema Trumpu i smatraju da je bolji, iako imamo trenutačkog predsjednika koji je katolik. Ali, u segmentima kada se gledaju presudna stajališta za konzervativnije kršćanske organizacije - stav prema pobačaju - Trump je imenovao suce koji su drastično promijenili situaciju oko pobačaja u SAD-u."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pogledamo li geopolitičku pozornicu, politika prema Kini ne bi se trebala značajnije mijenjati povratkom Trumpa za kormilo SAD-a.

"Usprkos brojnim nagađanjima kako je Trump lošija opcija za Kinu, mislim da tu nema drastičnijih promjena u politici", kaže Avdagić. "Kina je američki takmac bez obzira na predsjednika. Međutim, imamo tu dijametralno suprotan stav prema Rusiji i agresiji prema Ukajini. Uz nekoliko izuzetaka, na Zapadu su svi manje-više složni da je ta agresija neprihvatljiva i da bi bilo kakav Putinov dobitak bio katastrofalan za čitav svijet i globalnu sigurnosnu arhitekturu. Trump tu ima posve drugačiji stav, smatra da rat treba završiti na način da mora biti popuštanja s ukrajinske strane, što je vrlo sporno - mnoštvo je tu potencijalnih posljedica koje će se morati analizirati jer je realnost dolaska Trumpa sada posve drugačija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se tiče NATO-a, izlazak SAD-a iz NATO-a je dvostranački prilično otežano - demokrati i republikanci su postigli da to ne može biti jednostavna odluka - ako se netko toga pribojava. Još smo daleko od toga, govorimo u 11. mjesecu o izborima, a tek sljedeće godine o inauguraciji. Vidjet ćemo i kako će se Trump ponašati nakon ovoga i kako će se njegova retorika promijeniti. Ono što je najvažnije, Trump nama nije nepoznanica. Čitav svijet ga je vidio u prvom mandatu, znamo kako funkcionira. Ovaj drugi mandat, nakon kojeg predsjednik nema mogućnost ići na treći, nešto je gdje želi stvoriti neku svoju političku ostavštinu, to je ono što malo više utječe na drugi mandat", kaže analitičar s kojim smo nedavno razgovarali i o profilu političkih lidera današnjice.

Na naše pitanje, spada li i Donald Trump u populističke lidere, Avdagić odgovara da je Trump "kategorija za sebe".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možete ga usporediti s puno političara, ali on je kategorija za sebe. Trump je bio praktično otpisan nakon što je izgubio izbore, svi su mislili da je gotov. Ovo je jednako kao što se izvlačio iz svojih financijskih bankrota - on se politički izvukao, nevjerojatno. Može ga se parcijalno svrstati u kategroiju populitičkog političara, ali ne u potpunosti. On ima jaku karizmu, usprkos momentu u kojem su svi mislili da je gotov, i dalje je zadržao vojsku fanova koji su ostali uz njega i pomogli mu da dođe do ovog tenutka gdje je, kako sada stvari stoje, izgledni predsjednik SAD-a", zaključuje Avdagić.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte trenutak atentata na bivšeg predsjednika Donalda Trumpa