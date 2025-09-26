Kremlj: 'Ozračje u Europi sve se više zagrijava; Sami pokreću probleme'

Kremlj je kritizirao NATO zbog izjave da bi mogao srušiti ruske zrakoplove u slučaju budućeg kršenja zračnog prostora, prenosi u petak dpa.

Ozračje u Europi sve se više zagrijava, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u petak na ruskoj državnoj televiziji.

"Izjave da ruski zrakoplovi moraju biti srušeni u najmanju su ruku nepromišljene, neodgovorne i, naravno, opasne zbog svojih posljedica", ocijenio je te dodao: "Oni sami pokreću probleme i daju neodgovorne izjave."

Peskov je još jednom odbacio optužbe da je Rusija povrijedila estonski zračni prostor, tvrdeći da za to nema dokaza.

Sastanak na zahtjev Estonije

Na zahtjev Estonije, zemlje NATO-a sastale su se u utorak na posebnom sastanku u sjedištu u Bruxellesu nakon što su tri ruska borbena zrakoplova MiG-31 letjela iznad estonskog zračnog prostora otprilike 12 minuta iznad Baltičkog mora.

Zapadni vojni savez upozorio je da se više ni u kojem slučaju ne krše granice, prijeteći upotrebom sile.

Šef NATO-a Mark Rutte rekao je da će se "odluke o tome hoće li se suočiti s uljezima, na primjer otvaranjem vatre na njih, donositi u stvarnom vremenu".

Prije incidenta u Estoniji, i Poljska je prijavila da su ruski dronovi ušli u njen zračni prostor, od čega je nekoliko oboreno u zraku. I u tom je slučaju Moskva negirala svoju odgovornost.

POGLEDAJTE VIDEO Ovako su prekinuli TV prijenos govora Putina pred punim stadionom. Kako će kazniti krivca za 'tehničke probleme'?